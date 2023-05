Cena familiar

Rodrigo Lombardi é um apaixonado por novelas. E o ator faz questão de explicitar isso pelos corredores dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. No ar em “Travessia”, ele retorna ao gênero no horário nobre como o dúbio Moretti. Por mais que a trajetória seja longa e exaustiva até o último capítulo do folhetim, Rodrigo vibra com cada nova oportunidade de integrar o elenco de uma novela inédita. “Não sei se aprendi (fazer), se é um gênero que casa comigo, mas sei que gosto de fazer. Então, é sempre bom estar de volta. Quando começou a ideia dessa novela, eu não estava no elenco, mas, quando a direção da emissora me ligou e falou que era uma novela da Gloria Perez, eu fiquei bem feliz”, vibra.

Na história das nove, Moretti é um empresário do ramo da Construção Civil. Ele já foi amigo e sócio de Guerra, papel de Humberto Martins, mas os dois se tornaram rivais após Moretti se envolver com a amada do parceiro. “É um personagem que não é vilão ou mocinho. A novela traz coisas para se reconhecer, refletir e melhorarmos”, aponta.

A trama de “Travessia” marcou seu retorno às novelas após “A Força do Querer”, que foi ao ar em 2017. Você sentia falta do gênero?

Eu estava com saudade de contar uma história em 200 capítulos. Porque a gente sabe que, quando faz um filme, é um mês de filmagem, que quando faz uma série, são 12 semanas, e quando a gente faz uma novela, é um ano. Então, a gente forma essa família. E de repente, em uma sexta, quando acaba o último capítulo, a gente não sabe o que fazer no sábado. Chega em casa, acorda, abre a geladeira e fala assim: “nossa, mas já sei tudo o que tem aqui dentro, é a quinta vez que abro essa geladeira em dez minutos” (risos). Eu não sei o que fazer da minha vida até fazer outro trabalho.

Como surgiu a oportunidade para “Travessia”?

Mais uma vez esse personagem não era para mim (risos). O personagem era do Alexandre Borges. Acho que 90% dos papéis que eu fiz não eram para mim. Esse é mais um. “Carcereiros” não era eu. “Meu Pedacinho de Chão” não era eu… acho que vou chorar (risos). Mas sempre entrego um trabalho honesto. É sempre um prazer estar em uma novela da Gloria. Eu tenho uma sintonia muito boa com ela.

Como assim?

Eu entendo como ela escreve e como ela funciona. Em contrapartida, ela também é capaz de entender como um ator funciona fazendo uma cena dela. Então, ela começa a escrever os próximos capítulos já com isso na cabeça. Fazer quatro novelas dela me dá uma certeza na primeira leitura do capítulo que eu já sei a música que ela escreve, a velocidade dela, o que posso emprestar do meu melhor para que aquilo tenha peso ainda maior.

O Moretti é um personagem dúbio. Essa complexidade dos papéis é algo que tem atraído você?

Eu gosto muito que essa novela porque é um retrato fiel da vida real. Ela foge o tempo todo do herói e do vilão. Todo mundo é tudo. O Moretti começa a novela com traços de vilania, mas ele não é vilão. Têm momentos em que você vai precisar quebrar as suas regras. Vai precisar ir contra sua ética, sua moral, seus valores, seus costumes. Você vai usar aquela máxima de que os fins justificam os meios e você vai quebrar o seu discurso e vai cair na dúvida das pessoas, porque todo mundo é assim. Todos nós já fomos mal interpretados por alguém ou já erramos com alguém ou machucamos alguém. Já fomos machucados por tanta gente.

A novela levanta muitos debates sobre tecnologias e o universo das redes sociais. Você se considera uma pessoa tecnológica?

Sou completamente analógico. As pessoas sabem fazer desenho ou editar em aplicativo e eu sei fazer origami (risos). Até hoje se eu quiser mandar um email com anexo, peço para meu filho. Eu gosto de ser assim. Hoje, graças a Deus, eu tenho condição de poder continuar assim, são certas qualidades do meu trabalho, mas se eu precisar ser assim tecnológico, posso chamar alguém para fazer para mim. Meu trabalho é mexer com a alma, com o ser humano. Fiquei mais ativo na internet durante a pandemia.

Por quê?

Foi mais por conta do meu irmão. Ele tem uma agência de influencers e ele passou dez dias na minha casa. Então, falou que eu tinha de que fazer isso e aquilo. Fiz e adorei. Fiz lives, fiz entrevistas, eu chamei pessoas, achei que ninguém ia querer falar comigo e pessoas incríveis estavam falando comigo, foi um processo de autoconhecimento muito grande.

Foi diferente voltar aos estúdios após um período de isolamento?

A gente passou um tempo bem esquisito, né? Inclusive, acho muito interessante fazer essa novela nesse momento. A gente ficou enclausurado na nossa caverna e, quando saímos, estávamos com internet 5G. A gente tem de se adaptar a isso tudo muito rápido. A nova geração nasceu falando esse idioma de tecnologia. A gente está vivendo essa transição e vai penar muito porque a tecnologia se renova a cada mês. Essa novela está sendo importante para me atualizar. Às vezes, a gente pensa que, com a idade chegando, a gente vai se cansando, mas, na verdade, descobri que a idade pode chegar e eu posso me empolgar.

Recentemente, você fez uma participação especial no último capítulo de “Verdades Secretas II”. Como foi essa experiência de reviver o Alex após tantos anos?

Foi mais tranquilo porque era só um plano. Não tinha nenhuma fala. Se fosse algo mais complexo, eu não saberia fazer. Eu não lembrava como fazer o Alex. No set de “Travessia”, eu vejo como é lindo o resgate do Alexandre Nero fazendo o Stênio. Às vezes, inclusive, ele se pega falando que não era exatamente dessa forma que ele fazia. Eu falei para ele que se me pedissem para refazer um personagem, eu não saberia.

“Travessia” – Globo – De segunda a sábado, às 21h30.

Passaporte carimbado

As primeiras cenas de Rodrigo Lombardi em “Travessia” aconteceram em outro continente. O ator começou a gravar a novela de Gloria Perez em Portugal, onde se encontrou com parte do elenco e da equipe. “Foi incrível. Portugal é um país maravilhoso e belíssimo. Foi muito bom começar o trabalho da novela por lá”, explica.

A rápida passagem por terras portuguesas reascendeu um antigo desejo de Rodrigo Lombardi. O ator faz planos para uma mudança de país no futuro. “Ainda quero passar um tempo de vida em Portugal. Se as pessoas me perguntassem, se eu pudesse me aposentar hoje e passar o resto da minha vida em algum lugar, seria em Portugal”, afirma.

Em outras línguas

Antes de “Travessia”, Rodrigo Lombardi integrou o elenco de “Passaporte Para Liberdade”, que está disponível para os assinantes do Globoplay. A série é a primeira produção da Globo, em parceria com a Sony Pictures Television, totalmente falada em inglês. “É um trabalho que coloco em uma caixinha muito especial. Foi um projeto muito bonito e rico”, valoriza o ator, que viveu o poeta e diplomata João Guimaraes Rosa.

Na produção dirigida por Jayme Monjardim, ele contracenou com Sophie Charlotte, que interpretou a esposa do romancista, Aracy de Carvalho. “Fui conhecendo a Sophie aos poucos. Ela foi encontrando profundidade em uma personagem muito difícil. Foi uma parceria incrível”, elogia.

Instantâneas

Desde 2005, o ator é casado com a maquiadora Betty Baumgarten.

Rodrigo reúne mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

Antes da fama, ele chegou a trabalhar como agente de viagens e garçom.