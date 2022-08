Cena de amor

Com aventura e romance, trama de “Mar do Sertão”, que estreia amanhã, cria fábula no interior do Brasil

O horário das seis tem uma tradição de tramas românticas e lúdicas. “Mar do Sertão” segue à risca a tendência da faixa de programação. A novela, que estreia amanhã, dia 22, pretende reproduzir um clima e uma atmosfera de fábula não só em seu enredo, mas também nos cenários. Com cenas gravadas em Pernambuco e Alagoas, a produção traz uma aura solar e colorida para o horário que antecede a segunda edição dos jornais locais.

“É um projeto cheio de brilho e de vivacidade. A novela tem a luz do sol do sertão, mas jamais é uma luz cegante que impede a passagem, e sim uma luz que ilumina o caminho e que aumenta a nossa sensibilidade. Eu espero que o público se divirta e se emocione, mas também aprenda a jamais desistir”, explica o autor Mario Teixeira.

A pequena Canta Pedra, cidade fictícia do folhetim, irá abrigar a história de amor entre Candoca e Zé Paulino, interpretados por Isadora Cruz e Sergio Guizé. De casamento marcado, o casal terá de lidar com uma sequência de adversidades. O coronel Tertúlio, papel de José de Abreu, – dono da Fazenda Palmeiral – dá ordem para que Zé Paulino leve um cavalo até uma outra cidade justamente na data em que a cerimônia está marcada. Enquanto isso, Tertulinho, de Renato Góes, retorna a Canta Pedra depois de uma longa temporada na capital. Ao reencontrar Candoca, o encantamento dele é imediato.

Após um grave acidente, Zé Paulino é dado como morto, mas Tertulinho consegue se salvar. Quando dez anos se passam e Zé Paulino retorna mais vivo do que nunca a Canta Pedra, a vida de todos os moradores da pacata cidade será afetada, principalmente, a de Candoca. Os dois ficarão entre o dilema de viver o que sentem ou deixar que a mágoa fale mais alto. “Candoca começa na primeira fase da novela como professora, uma profissão tão honorável que prepara os jovens, o futuro de um país, e na segunda fase da novela, vira médica, que literalmente salva vidas o tempo inteiro”, afirma Isadora, que faz sua estreia no posto de protagonista.

Vida vilã

A vilania estará infiltrada sutilmente na trama de “Mar do Sertão”. Longe de criar antagonistas maniqueístas, o autor quer mostrar como a vilania e a maldade está perpetrada nas mais diversas camadas da sociedade. “Nossa novela tem vilões típicos do folhetim, como o prefeito que quer se perpetuar no poder a qualquer preço. É uma história com personagens de moral muito dúbia, mas, ao mesmo tempo, são vilões humanizados pela dureza da realidade da região em que vivem”, explica o autor.

Em pleno ano eleitoral, Mario também traz para o centro do debate vespertino a controversa e lendária figura do coronel. “Importante não esquecer o coronel Tertúlio, que guarda esse título anacrônico, símbolo do poder ancestral dos latifundiários da região. Mesmo amando a terra que o enriqueceu, ele não hesita em cometer atrocidades para se manter no poder. A sua esposa Deodora (Débora Bloch), também é uma personagem dúbia que se revelará no decorrer da trama”, aponta.