Causas nobres

O “Teleton”, que completa 25 anos na grade do SBT, mistura entretenimento e ação social. Com uma reunião de apresentadores, músicos e atores no palco, a maratona solidária coloca em evidência o trabalho realizado pela AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente, que é uma associação sem fins lucrativos brasileira, com sede em São Paulo, que visa tratar, reabilitar e reintegrar à sociedade crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência física.

A produção beneficente, que acontece nos dias 4 e 5 de novembro, irá alargar sua responsabilidade social este ano. “Vamos chamar profissionais da AACD para tirar algumas dúvidas e, principalmente, para alertar da importância da vacinação contra a poliomielite, que está voltando. Vamos ter informação e alegria. Temos um SBT inteiro dedicado a fazer esse programa. Queremos sempre entregar uma produção que engaje e sensibilize”, explica a diretora Norma Mantovanini.

A produção beneficente reunirá os principais nomes do SBT no palco, como Ratinho, Patrícia Abravanel, Chris Flores, Nadja Haddad, Otaviano Costa e o elenco da trama infantojuvenil “Poliana Moça”. Além disso, a causa seguirá com Rede da Amizade, contando com RedeTV!, Record, TV Gazeta e TV Cultura. Adriane Galisteu, Sonia Abrão, Regina Volpato e Joyce Ribeiro já foram liberadas pelas emissoras concorrentes para estarem na maratona televisiva.

“Acho que o papel do Teleton foi também de nos instruir, de nos ensinar, de entender que a gente tem mais é que aprender todos os dias e é isso que eu venho sentindo a cada ano que eu participo do Teleton. O Teleton arrecada valores importantíssimos para a AACD, mas também nos ensina a sermos altruístas, a termos um coração empático”, explica Eliana, que é madrinha da campanha desde 2013.

Maisa Silva

Mesmo já sem fazer parte do elenco do SBT desde o final de 2020, Maisa Silva, que grava atualmente a série “De Volta aos 15”, original Netflix, volta ao “Teleton” para mais uma participação. A atriz, que é “cria” da emissora de Silvio Santos, estreou na maratona solidária em 2009.

“Minha história está ligada ao ‘Teleton’. Me sinto em casa no palco do programa. Esse laço de solidariedade, de amor, de altruísmo e de empatia, ele existe, independente desse encontro acontecer de forma presencial ou virtual. Eu acho que nesses últimos anos a importância do Teleton foi aumentando, junto com minha idade, junto com o que essa casa representa, mas é sempre uma honra enorme estar aqui, reunir todas as forças em prol dessa causa tão importante”, afirma Maisa, que ocupa o posto de madrinha digital da campanha.

Ao longo dos 25 anos de campanha, cerca de 15 milhões de atendimentos na AACD foram viabilizados por meio das doações do Teleton. Neste período, 10 unidades da AACD foram construídas com recursos da produção televisiva. Foram mais de 600 horas de transmissão na tela do SBT, além da presença de mais de 2 mil convidados entre artistas, jornalistas, músicos, bailarinos, apresentadores e influenciadores no Teleton.

“Passaram-se 25 anos e o ânimo da gente, aqui no SBT, em realizar o Teleton, continua o mesmo. Como sempre foi, com o nosso compromisso de abraçar essa causa tão nobre e tão importante em prol de tantas pessoas que buscam esperanças. Lidam com esperanças e sonhos. Isso tem tudo a ver com o SBT”, valoriza José Roberto Maciel, que é presidente do Grupo Silvio Santos e do SBT.

“Teleton” – SBT – Dias 4 e 5 de novembro.