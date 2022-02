Catarina Saibro celebra envolvimento em quatro produções ao mesmo tempo

Atriz está envolvida em duas produções do Cine Brasil TV, um reality no Fashion Tv e uma série que estreia este na Amazon Prime

Catarina se joga no humor na pele da “arretada” Michele de “Amor dos Outros”, série do Cine Brasil TV - Foto: Divulgação

Catarina Saibro sempre foi apaixonada por televisão. E mesmo se descobrindo nos palcos, a vontade de investir forte nos estúdios foi ficando cada vez mais latente. Pensamento positivo ou pura coincidência, o fato é que a atriz de 29 anos agora celebra seu envolvimento em quatro produções audiovisuais ao mesmo tempo: as séries “Amor dos Outros” e “Cinema Café”, do Cine Brasil TV, canal por assinatura especializado em produções independentes, o “reality” “Amor à Queima Roupa”, divertida competição de casais que acaba de estrear no Fashion TV, e ainda a série histórica “Jenipapo – A Fronteira da Independência”, que estreia ainda este ano no catálogo da Amazon Prime Video.

“Estou vivendo um momento muito especial na carreira. Entrar no mercado audiovisual pode ser complexo e isso mudou muito a minha maneira de pensar a atuação. Acredito que as oportunidades aparecem quando a gente cria. Não gosto de romancear a vida artística. Acredito mesmo é no trabalho, no artista como um artesão”, filosofa.

O trabalho que inaugura essa boa safra de projetos é “Amor dos Outros”, série dirigida por Alexandre Mello e Paulo Fontenelle. Na história, Catarina é Michele, camareira de um animado motel localizado no interior do Maranhão. Ao lado da melhor amiga Sandra, de Júlia Horta, a personagem compartilha alegrias, angústias e principalmente, sonhos. E o grande objetivo de Michele é deixar o pequeno município para trás e vencer na cidade grande.

“Michele é muito segura de si e avançada demais para o lugar onde vive. Despachada e muito prática, ela diz que não tem tempo para devaneios românticos. Só quer ser independente, ganhar o mundo, estudar e prosperar”, define. Ironicamente, mesmo fugindo do amor, a camareira acaba se envolvendo com o colega de trabalho, Adílio, e o ‘playboy’ filho do dono do motel, Vince, papéis de André Ramiro e Igor Medeiros. “Ela fica dividida entre a inocência e a aventura”, explica a atriz.

Inteiramente gravada em 2019, “Amor dos Outros” provocou uma profunda alteração na rotina da atriz. Logo que se comprometeu com o projeto, Catarina foi informada de que todas as cenas seriam rodadas em locações reais no Maranhão. Além disso, teria poucos meses para aprender o sotaque local. Correndo contra o tempo, a atriz mergulhou em um intenso processo nos costumes, gírias e ritmo de fala dos moradores da região.

“Eu parecia uma maluca dentro de casa! Treinei o sotaque até ter certeza de que estava algo natural. Viajei um pouco antes para conhecer as locações e outros atores e pude testar o resultado desta entrega com sucesso”, conta. Em terras maranhenses, a locação escolhida pela direção da série impressionou a atriz, que teve de aprender toda a rotina de trabalho de um dos templos da “saliência” do estado.

“Gravamos no motel Le Baron, que é muito famoso por ser temático e ter 30 opções diferentes de acomodações. Cada uma delas tem um item, uma cor ou uma decoração diferente. A suíte Aeroporto, por exemplo, tem um avião de verdade instalado. Tudo era muito criativo e divertido. Isso foi contaminando o elenco”, valoriza.

Gaúcha de Porto Alegre, Catarina tinha 17 anos quando decidiu sair de casa para estudar Artes Cênicas no Rio de Janeiro. Formada pela prestigiada CAL – Casa das Artes de Laranjeiras –, a atriz trabalhou com nomes em ascensão do teatro carioca, como Ivan Sugahara e Luís Felipe Perinei. “Foram anos de muito aprendizado, onde pude entender o valor de atuar”, avalia.

Em 2017, a forte verve cômica fez com que a atriz também mostrasse sua porção humorista em sua primeira incursão pelos estúdios de tevê como participante do “Prêmio Multishow de Humor”. Apesar do nervosismo, a estreia em frente às câmeras confirmou à atriz que sonhos de infância podem de fato virar realidade. “Foi uma das experiências mais insanas da minha vida. Às vésperas das gravações, eu não tinha nenhuma composição pronta! Com zero texto e nada de personagem, tive de recorrer à minha cara-de-pau, que não é pequena. No fim, adorei participar e aparecer pela primeira vez na televisão”, relembra.