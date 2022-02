Cara e coragem

É comum que alguns atores passem por um longo workshop antes de começar a interpretar um personagem. Principalmente quando se trata de uma novela, um trabalho mais longo, em um papel com alguma característica muito específica. Para Caio Manhente, no entanto, a pandemia atrapalhou esse processo em “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

Caio Manhente – Foto: Cristian Mazzetti / Divulgação

Na pele do mixologista Gabriel da trama, ele acabou tendo de se dedicar mais a estudos individuais, em casa mesmo. “Nem de longe, sabia que era uma arte tão complexa. Foi um desafio porque os protocolos impediram um workshop presencial com profissionais. Quando começamos a gravar, tive ajuda do Michell Agues, um profissional incrível que preparava nossos drinks falsos, já que não podiam ter álcool, e me ensinava os movimentos certos”, conta.

Na história, o rapaz é filho de Carmem, interpretada por Julia Lemmertz. Os dois são colados, especialmente depois da morte de Celso, papel de Cândido Damm – ela era apaixonada pelo executivo e, mesmo que ele tenha se casado com Paula, personagem de Giovanna Antonelli, acaba sendo um dos focos da atenção da aprendiz de vilã. Mas, com a perda, o filho passou a ser a única pessoa que ela ama no mundo. “Isso faz com que eles tenham uma parceria e uma intimidade únicas. Mas tanta proximidade pode causar problemas”, avalia Caio.

Gabriel também é um dos possíveis amores para a confusa Flávia, vivida por Valentina Herszage na história. Mas ambos têm, como Caio mesmo diz, gênio forte. O que, obviamente, cria conflitos para o casal. “Eles se atraem por isso, mas as diferenças de perspectiva de vida causam problemas”, explica. O ator não chega a se identificar tanto com o personagem. Na verdade, acredita que tenham mais diferenças do que semelhanças com ele. O que não significa que não enxergue alguns pontos em comum também. “Tenho, assim como o Gabriel, uma necessidade de provar meu valor. Por motivos diferentes, mas acho que compartilho desse desejo dele”, assume.

Nome completo: Caio Manhente Catarino Lasmar.

Nascimento: 29 de março de 2000, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: Como Tiago, no filme “Berenice Procura”, de Allan Fiterman, lançado em 2018.

Interpretação memorável: Dora, personagem de Fernanda Montenegro no longa “Central do Brasil”, de Walter Salles, lançado em 1998.

Momento marcante na carreira: Concorrer ao Kikito de Melhor Ator Coadjuvante, no Festival de Gramado, pelo filme “Veneza”, de Miguel Falabella, lançado em 2021.

O que falta na televisão: Representatividade.

O que sobra na televisão: Caretice, mas isso está mudando, felizmente.

Com quem gostaria de contracenar: “Não há como não responder Fernanda Montenegro”.

Se não fosse ator, seria: Diretor ou professor.

Ator: Matheus Nachtergaele.

Atriz: Andrea Beltrão.

Novela: “A Favorita”, de João Emanuel Carneiro, exibida originalmente pela Globo entre 2008 e 2009.

Vilão marcante: Zé Pequeno, interpretado por Douglas Silva na série e no filme “Cidade de Deus”, lançados em 2002.

Personagem mais difícil de compor: Júlio, no filme “Veneza”; Tiago, no filme “Berenice Procura”; e o próprio Gabriel, de “Quanto Mais Vida Melhor”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Amor Eterno Amor”, de Elizabeth Jhin, exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que papel gostaria de representar: “O próximo é sempre o que me movimenta. O que está feito, está feito”.

Filme: “Abril Despedaçado”, de Walter Salles, lançado em 2002.

Autor: Ariano Suassuna e Chico Buarque. “De lá de fora, gosto de Friedrich Nietzsche”.

Diretor: “Parte dos meus amigos cinéfilos vão me odiar, mas eu amo Quentin Tarantino”.

Vexame: “Errar o nome da Maria Clara Gueiros no quadro ‘Repórter Por Um Dia’, do ‘Fantástico’”.

Mania: “De mexer na orelha, mas só quando ela está gelada”.

Medo: “Do negacionismo de parte do poder público no Brasil”.

Projeto: “Abrir novas portas no streaming e voltar a fazer cinema”.