Campo aberto demais

Há alguns anos, a Band se esforça para revigorar a programação de seu canal aberto. Em 2020, em meio ao início de uma pandemia ainda sem perspectivas de solução, a emissora contratou Zeca Camargo, recém-saído da Globo, que se tornou uma espécie de curinga ali: já assumiu a apresentação de alguns programas e especiais, além de dar expediente como diretor artístico. De lá para cá, porém, nenhum deles pareceu tão importante quanto o “Melhor da Noite”, alternativa da Band para ocupar a lacuna deixada por Fausto Silva. Uma empreitada arriscada, principalmente por se propor a apostar em muitas frentes e, ao mesmo tempo, remeter a diversas produções de outras emissoras.

Na apresentação do “Melhor da Noite”, a escolha se mostra acertada. Tanto Zeca Camargo quanto Glenda Kozlowski estão bem à vontade – às vezes, até demais. Além disso, são dois comunicadores com uma longa estrada na televisão. Ele já deu expediente no entretenimento não só da Band, mas também da Globo. Ela trilhou uma carreira de sucesso no esporte. Essa junção parece interessante para o longo prazo, investindo no que ambos têm de melhor a oferecer ali. O esporte ali, porém, pelo menos por enquanto, ainda é tratado de forma bem superficial, mais para o lado do humor do que para o da informação, com a presença do humorista Magno Navarro.

De cara, o formato do “Melhor da Noite” se mostra um tanto confuso. É um programa de auditório, com presença de plateia e atrações musicais, mas recheado de quadros e reportagens. Há também entradas de repórteres de diferentes praças. É difícil, diante dessas características, não associar a produções como o “Encontro com Patrícia Poeta”, da Globo, por exemplo. Mas a questão é: normalmente, esse tipo de projeto é colocado nas faixas da manhã. Não dá para dizer que isso é algo exatamente ruim, mas o “Melhor da Noite” é o tipo de programa que parece feito para o começo do dia, mas exibido no horário do jantar.

As pautas, pelo menos por enquanto, foram bem escolhidas. Já teve campanha por doação de órgãos, com participação da Ministra da Saúde Nísia Trindade, assim como espaço para valorizar a diversidade, com assuntos ligados à cultura e à inclusão. Rodrigo Alvarez aproveitou os holofotes sobre os conflitos familiares de Larissa Manoela para, diretamente da França, fazer uma matéria sobre pais e filhos. Foi responsável por um dos momentos mais legais do “Melhor da Noite”, aparentemente com uma estrutura bem simples.

Dá para dizer que a ideia de surfar no jornalismo funciona ali. Mas é inegável que, às vezes, também registra tropeços. Na estreia mesmo, um jornalista entrou ao vivo do Centro de Curitiba. Falou de previsão do tempo na cidade e mostrou as ruas da região vazias – o que seria um tanto óbvio, já que era noite e se tratava de uma área comercial e não residencial. No final, foi totalmente desnecessário, só para mostrar que tinham profissionais em diferentes locais do país à disposição. No dia seguinte, em uma das entradas, outra repórter trocou o nome de Zeca e o chamou de Tadeu, abrindo espaço para que Zeca e Glenda homenageassem o ex-colega de emissora Tadeu Schmidt, apresentador do “Big Brother Brasil”, da Globo. Os apresentadores se saíram muito bem, foi até um momento engraçado, mas combinou com o clima ainda desorganizado que o “Melhor da Noite” mostra em seus primeiros passos. Afinal, quem se dedica a tudo, corre o risco de não se dedicar bem a quase nada.

“Melhor da Noite” – Band – Segunda a sexta, às 20h30.