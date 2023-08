Caminhos cruzados

Interpretar personagens com idades próximas às de seus intérpretes pode ser um facilitador no processo de construção. Flora Camolese, que atualmente é vista na pele da estudante de Direito Bia, de “Vai na Fé”, sentiu isso quando gravou suas cenas como a irreverente Beta, um dos papéis centrais de “A Vida Pela Frente”, série do Globoplay. Quando passou no teste para integrar o elenco da produção, a atriz tinha 19 anos, enquanto a história Beta estava na fase de transição dos 17 para os 18 anos.

“Eu me sentia com a idade da Beta porque era a idade que eu tinha quando começou a pandemia. Para mim, estava em um lugar totalmente adolescente, um lugar muito verdadeiro”, lembra a atriz, que hoje tem 21 anos.

Na história, Beta é uma garota engraçada e divertida. Porém, também muito provocadora e inquieta. Fã das artes, em muitas cenas tem como fiel companheira uma câmera de vídeo, com a qual registra parte dos momentos que vive com seus amigos de escola. Principalmente dois deles: Cadé e Liz, vividos por Jaffar Bambirra e Nina Tomsic, respectivamente. “A Beta é muito intensa, mas tem dificuldade de expressar o que acontece dentro dela. Vai guardando e acaba criando muitas frustrações”, pontua Flora.

Curiosamente, Flora também era a pessoa mais nova do elenco principal. Um detalhe, no entanto, que parece ter mexido mais com questões ligadas à própria atriz do que especificamente ao seu processo de entrega à personagem. “As questões da série eram minhas questões. Beta me ajudou muito pessoalmente. Tratei muitas questões pessoais. Minhas relações com as pessoas, com a família. Eu estava totalmente ‘adolescentizada’”, brinca.

A trama retrata o cotidiano de um grupo de amigos de escola, a partir do momento em que Liz chega para cursar o último ano do ensino médio em um colégio tradicional do Rio de Janeiro, em 1999. De cara, ela se junta a Cadé e Beta, formando um trio capaz de se ajudar em muitos aspectos, mas também de se ferir em alguns momentos. “É uma realidade muito parecida com a que eu vivi. A escola parecida, pessoas parecidas em alguns lugares. Tinha uma similaridade muito forte com a minha vida, mas eu tinha de fazer esse transporte para 20 anos antes. Era uma grande brincadeira”, recorda.

Atuar em uma série ambientada duas décadas antes, porém, também trouxe algumas dificuldades. “Era engraçado no set, porque a gente falava alguma gíria que não existia nos anos 1990 e a Leandra vinha e dizia que não podia, porque aquela palavra não existia”, entrega Flora, citando Leandra Leal, que assina a criação, junto com Rita Toledo e Carol Benjamin, e a direção, em parceria com Bruno Safadi, de “A Vida Pela Frente”. Criador de “Os Outros”, série do Globoplay que também estreou recentemente, Lucas Paraizo ficou com a supervisão de roteiro da produção.

“A Vida Pela Frente” – Globoplay.