Caminho próprio

No ar como o torpe Tenório de “Pantanal”, Murilo Benício reflete sobre as boas escolhas de sua carreira

O jeitão reservado e a cara de bom moço pautaram boa parte da carreira de Murilo Benício. O passar dos anos, aliado a boas doses de autonomia para escolher projetos, fizeram com que o ator conseguisse se distanciar dos heróis românticos que monopolizaram sua atuação de meados dos anos 1990 aos anos 2000. Toda essa movimentação reflete diretamente em “Pantanal”, onde o ator vive o antagonista Tenório, latifundiário capaz de tudo para manter o dinheiro e o poder.

“Na televisão, um trabalho leva ao outro. Tive de parar um pouco, respirar e começar a negociar melhor os meus anseios e os da Globo. No fim, passei a fazer coisas bem diferentes e ser visto com outros olhos por autores e diretores. Foi uma estratégia que deu certo e papéis muito interessantes começaram a aparecer”, explica.

Natural de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, Benício teve seu primeiro contato com a tevê por meio de um papel pequeno, com um gari em “Fera Ferida”, de 1993. A estreia chamou a atenção da direção da Globo e outros personagens foram surgindo, sempre em um crescente. Até que, por fim, o ator se tornou galã de novelas como “Vira-Lata” e “Meu Bem Querer”, entre outras. Sempre disputado por produções, a personalidade workaholic do ator pode ser apreciada pelo público ao longo das últimas produções selecionadas para a faixa “Vale a Pena Ver de Novo”, que vem exibido sucessos seguidos com a participação de Murilo no elenco principal, casos de “Ti-Ti-Ti”, “O Clone” e a atual reprise de “A Favorita”.

“Acho maravilhoso reconhecer a minha própria idade nessas reprises e ver há quanto tempo eu faço parte da Globo, quanta coisa já fiz dentro da empresa. Isso é muito recompensador, e eu acho um barato, me dá uma dimensão da carreira que construí”, valoriza, entre risos.

Por conta do sucesso da primeira versão de “Pantanal”, Tenório se tornou um vilão clássico da teledramaturgia. Você chegou a rever cenas da primeira versão para se inspirar?

Não quis ver nada. Fiquei com receio de assistir e acabar tendo de me obrigar a fazer algo diferente. Acho que seria uma cobrança que poderia me atrapalhar e limitar. Já estive em outros remakes e esta pressão, definitivamente, existe. Não acompanhei a exibição original, pois estava morando fora do país na época. Mas lembro da repercussão.

Esse desconhecimento torna o trabalho mais leve?

Fica mais fácil de lidar. O que eu sei da repercussão foi algo que aprendi ao longo dos anos. Tenho bem nítido na memória o fato de as pessoas falarem sobre a tal novela que fez sucesso fora da Globo. Mais de três décadas depois, posso ver nesse sucesso da nova versão toda a força que essa obra tem.

Tenório é um tipo bem controverso, mas a trama em torno do núcleo dele acabou conquistando a audiência. Foi uma surpresa?

Não sei se foi bem uma conquista. Acho que Tenório é um sujeito de índole e situações tão absurdas que acaba despertando a curiosidade das pessoas. O telespectador acaba tentando adivinhar até onde aquele sujeito pode ir. Eu acho muito bom fazer um personagem machista e vulgar como ele

Por quê?

Acaba levando uma reflexão e uma mensagem ao público. Existem muitos caras como o Tenório no mundo, sem escrúpulos e freio social para chegar onde quer. Ele existe e é tudo o que a gente não quer, representa uma figura ultrapassada de homem. A novela funciona como um espelho interessante para essas pessoas que ainda não conseguiram evoluir.

Como você faz para acessar as emoções tão contraditórias do personagem?

Ele está em um lugar de energias muito negativas. É um homem que, para o bem ou para o mal, tem sua visão de vida. De qualquer forma, ele é um sobrevivente, viveu na miséria, é filho de boias-frias e viu os pais morrerem em um acidente de carro. Só que ele canalizou a raiva que tinha do mundo para gerar mais dor e conflitos. O defendo para que a atuação seja convincente, mas, ao mesmo tempo, tenho muitas críticas. Não se pode justificar o que ele fez a partir das experiências ruins que ele acabou passando na vida. É um personagem bem rico.

Já é um dos vilões favoritos da sua carreira?

Com certeza. Ele entra em uma lista de personagens que me trazem referências e motivações diferentes. Por muito tempo, só lembravam de mim para mocinhos e tipos cômicos. Hoje vejo uma movimentação diferente e isso é ótimo para qualquer ator.

Recentemente, “A Favorita” voltou ao ar na faixa “Vale a Pena Ver de Novo”. Você acha que o Dodi ajudou em sua guinada para uma trajetória mais diversa?

Sem dúvida. Engraçado é que fui chamado para fazer parte de um núcleo cômico da novela. Gentilmente, recusei e avisei que tinha gostado do Dodi. Tempos depois, o ator que faria o papel não estava mais disponível, então pedi para ficar com o papel. Eu queria fazer uma coisa diferente, vinha de personagens cômicos e/ou românticos.

É a primeira vez que “A Favorita” é reprisada. Qual sua principal lembrança deste trabalho?

O clima de mistério que ficou tanto nas ruas quanto nos bastidores. Essa tática de misturar a mocinha e a vilã foi muito inovadora. Posso estar errado, porque parece que todas as histórias já foram contadas, mas era uma situação tão nova que eu achava aquilo o máximo. Você não sabe quem estava falando a verdade, era um suspense, era um thriller diário e ficou todo mundo muito envolvido.

“Pantanal” – de segunda a sábado, às 21h

“A Favorita” – de segunda a sexta, às 17h.

Lá e cá

O elenco de “Pantanal” já tinha gravado algumas cenas do “remake” quando Murilo Benício chegou à região. Apesar dos alertas dos colegas, o ator ficou impressionado com as dificuldades de chegar até a locação, cujas externas passeiam por diversas fazendas do Mato Grosso do Sul. “Não é uma viagem fácil. Apesar de todos os percalços, quando você chega lá. tudo muda. Logo entendi a importância de se gravar in loco”, explica.

Impactado com a beleza local, mas também castigado pelo forte calor, o saldo das viagens ao Pantanal foi extremamente positivo para Murilo. A ponto de ele sentir uma certa dificuldade ao ter de gravar nos Estúdios Globo, onde foi montado parte dos cenários internos. “É outra atmosfera. Estar no Pantanal muda a vida de qualquer um. Chegar ao estúdio frio e sem aquelas referências foi difícil e exigiu muita concentração”, destaca.

Êxitos externos

O primeiro protagonista de Murilo Benício em novelas foi na controvertida “Vira-Lata”, de 1996. Ao longo dos anos, o nome do ator se tornou forte e requisitado dentro da Globo e acabou se destacando em diversos folhetins de sucesso, como “Por Amor” e “América”. “A gente nunca sabe como o público vai receber uma novela. Tento fazer o meu melhor e torcer para que as coisas funcionem”, analisa.

Quando o assunto é repercussão, no entanto, ele separa “O Clone” e “Avenida Brasil” dos outros títulos. Tudo por conta do alcance internacional que ambas as produções tiveram. “O apelo dessas novelas ultrapassou as barreiras da língua e dos costumes. E os fãs não são apenas latinos ou brasileiros que moram fora. Americanos, franceses, russos e pessoas de várias outras nacionalidades já me pararam falando sobre os clones ou do Tufão”, conta, entre risos.

Instantâneas

Murilo Benício é fã de Charlie Chaplin desde criança. A escolha pela profissão de ator foi influenciada pelos filmes e pelo personagem clássico do criador inglês.

Em 2000, Murilo ensaiou desenvolver uma carreira internacional com o longa “Sabor da Paixão” (“Woman on Top”), quando contracenou com a atriz Penélope Cruz.

Às vésperas do início das gravações de “A Regra do Jogo”, de 2015, o ator se desligou do elenco alegando incompatibilidade de agendas. Ele foi substituído por Alexandre Nero.

Murilo é conhecido por namorar as atrizes com quem trabalha. Na lista, Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Carolina Ferraz, Guilhermina Guinle e Débora Falabella.