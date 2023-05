Caminho da roça

Nova novela das nove, “Terra e Paixão” mergulha no universo do agronegócio brasileiro

A identificação é uma característica perseguida com fervor por autores e diretores ao iniciarem um novo projeto. A trama de “Terra e Paixão”, próxima novela das nove, debuta com o objetivo de se conectar com os mais diversos públicos espalhados pelo Brasil. Com estreia marcada para amanhã, dia 8, a produção assinada por Walcyr Carrasco coloca em foco a força e a perseverança de uma batalhadora mulher que precisa liderar sozinha uma plantação e lidar com as máquinas e com o mercado de agronegócios.

“Eu choro e rio quando escrevo. Se minhas emoções são autênticas, acredito que o público saberá compartilhá-las. Sempre sinto um frio na barriga antes das estreias, ainda mais agora com um projeto tão importante, que mostrará aspectos lindos, mas também dramáticos da sociedade brasileira”, valoriza Walcyr.

A trama é protagonizada por Aline, interpretada por Bárbara Reis. Ela é uma professora de Matemática, casada com Samuel, papel de Ítalo Martins, e mãe de João, de Matheus Assis. Após um atentado em sua casa, se vê sozinha com o menino diante das terras deixadas pelo marido. Mulher forte, batalhadora e corajosa, aprenderá todos os segredos e detalhes do mercado de agronegócios. Aline se aproxima dos irmãos Caio e Daniel, vividos por Cauã Reymond e Johnny Massaro, filhos do poderoso latifundiário Antônio, de Tony Ramos, com quem precisará brigar para manter suas terras e, com eles, descobrirá sentimentos novos.

“O texto do Walcyr é direto. Não tem rubricas que indicam como devemos falar o texto. O que dá muita liberdade. Me sinto livre. Tem sido uma experiência diária muito enriquecedora, onde me sinto à vontade”, valoriza a atriz, que estreia no posto de protagonista. “Eu estou extremamente feliz, segura. Me sinto preparada, com meus pés no chão”, completa.

Os irmãos Caio e Daniel estão inseridos em um complexo núcleo familiar. Apesar de se amarem, estão no centro de uma disputa por herança e sucessão na abastada família do produtor rural Antônio, que tem como principal incentivadora a ambiciosa Irene, de Gloria Pires, sua segunda esposa. “As pessoas podem esperar dessa novela muitas surpresas, uma característica forte do gênero, e especialmente do Walcyr, que trabalha com isso de forma muito interessante. Somos pegos com pequenas frases que ele traz nos capítulos, que nos instigam a querer saber o que vem por aí. A novela ressalta todas a qualidades de um folhetim, tem uma equipe incrível de direção, figurino, cenografia, arte e um elenco maravilhoso. É uma celebração do gênero em grande estilo”, elogia Gloria.

Além de Caio e Daniel, o coração da mocinha Aline também será disputado por Jonatas, papel de Paulo Lessa. Homem bom e idealista, ele apoia a viúva do primo – por quem há muito tempo guarda um sentimento secreto – na decisão de cultivar as terras que o marido deixou e se tornar uma produtora rural. “O Jonatas é um cara fundamental em um momento muito difícil da vida da Aline. É uma situação delicada, pois é primo do marido dela, e não consegue deixar de amá-la. Mas precisa guardar isso com ele, segurar esse sentimento. E é um grande incentivador nessa retomada de vida dela. Um personagem que tem uma função muito interessante”, aponta o ator, que foi um dos protagonistas de “Cara e Coragem”.

“Terra e Paixão” – Globo – Estreia dia 8 de maio.

Passado a limpo

Com o cenário rural como pano de fundo, “Terra e Paixão” previsivelmente terá sua trama embalada pelo gênero sertanejo em boa parte dos capítulos. A abertura da novela traz a música “Sinônimos” interpretada por Chitãozinho & Xororó e a cantora sertaneja Ana Castela. “É uma canção mágica, que já fala com o coração de muitos brasileiros. Acho que irá conversar com todos a partir da estreia da novela”, valoriza o diretor artístico Luiz Henrique Rios.

A dupla Chitãozinho & Xororó é, inclusive, velha conhecida das novelas do horário nobre. Eles também estiveram na trilha de “A Favorita”, que foi ar em 2009. “Temos uma história com a teledramaturgia da Globo, são muitos sucessos embalando diversos personagens. ‘Sinônimos’ ganha uma honrosa dobradinha. Foi trilha de ‘A Favorita’ e agora essa regravação com a Ana Castela. Estamos imensamente felizes”, elogia Xororó.

Quem é quem?

Núcleo Aline

A professora Aline Machado (Barbara Reis) é casada com Samuel (Ítalo Martins) e mãe de João (Matheus Assis). Após um atentado em sua casa, ela se vê sozinha com o menino diante das terras deixadas pelo marido. Mulher forte, batalhadora e corajosa, aprenderá a plantar e a lidar com as máquinas e com o mercado de agronegócios. Vai se aproximar dos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos do poderoso fazendeiro Antônio (Tony Ramos), que está interessado nas terras da viúva e quer expulsá-la de lá. Jonatas (Paulo Lessa), primo de seu finado marido Samuel, se aproxima e se torna um amigo fiel, impulsionado por uma paixão platônica por Aline, que nem desconfia desses sentimentos. Jonatas é filho de Gentil dos Santos (Flávio Bauraqui). Ele tem uma relação próxima com Jussara (Tatiana Tiburcio), a mãe de Aline.

Núcleo família La Selva

Antônio La Selva (Tony Ramos) é o maior produtor rural da região, dono de terras a perder de vista. É um homem autoritário e crítico. Foi muito apaixonado por Agatha, mãe de Caio (Cauã Reymond), e culpa o menino pela morte da mãe no parto. É casado com Irene (Gloria Pires), que tem um passado misterioso. Ao lado da segunda esposa, tem dois filhos, Daniel (Johnny Massaro) e Petra (Debora Ozório). Irene tenta manipular o marido em favor dos próprios filhos. Antônio quer tomar as terras de Aline, que foram desmembradas da sua propriedade, porque nelas há água. Ao contrário do pai, Caio é um homem dividido, capaz tanto de grandes gestos de amor e generosidade quanto de atos de vingança, quando se sente rejeitado ou abandonado. Tem inveja, mas também amor pelo irmão Daniel e tenta ajudar a irmã Petra (Debora Ozório) nas questões emocionais. A jovem agrônoma guarda segredos e é influenciada a tentar se apropriar da fortuna da família pelo namorado, o italiano Luigi (Rainer Cadete). Ele a manipula aproveitando de sua fragilidade mental, por ser viciada em remédios tarja preta.

Núcleo da cooperativa e butique

Melhor amigo de Antônio, Tadeu Junqueira (Claudio Gabriel) é presidente da Cooperativa e, sempre que pode, dá vantagens ao amigo. No mais, é um homem rígido e poderoso, pai de Graça (Agatha Moreira) e casado com Gladys (Leona Cavalli). Gosta de entrar em sites adultos, onde conhecerá Anely (Tata Werneck), sem saber que ela mora na mesma cidade. Gladys também não é totalmente fiel ao marido. A diretora da escola local mantém um relacionamento às escondidas com Luigi. Enquanto isso, Graça sonha com sua união com Daniel. Sofisticada, sonha com festas elegantes e viagens. É dona da butique da cidade, por onde passam todas as mulheres, e se dá muito bem com Irene. Arma uma falsa gravidez para que Daniel se case com ela.

Núcleo do bar de Cândida

Cândida Ferreira (Susana Vieira) é dona do bar da cidade, conhecedora dos segredos e mistérios dos moradores. Ama Caio, porque era ligada à falecida mãe do rapaz, Agatha. Tem guardados dois segredos fundamentais: o passado de Irene e também a verdade sobre a mãe de Caio. É áspera, mas ao mesmo tempo generosa.

Núcleo de Lucinda

Lucinda Amorim (Débora Falabella) é gerente da Cooperativa, a que se dedica completamente. Tem um filho, Cristian (Felipe Melquiades) e é casada com Andrade (Ângelo Antônio), um marido violento, mas não engole a violência doméstica. Lucinda tenta de todas as formas amenizar os efeitos do bullying que seu filho sofre por ser uma criança com albinismo. Ela é irmã de Anely do Carmo, que, às vezes, trabalha como freelancer na butique de Graça. Mas Anely tem uma outra personalidade. Quando sozinha, no computador, ela entra em um site adulto para fazer strip-teases. É onde realmente ganha dinheiro com clientes de todo o país. Seu namorado, Odilon (Jonathan Azevedo), não desconfia. Fora da vida virtual, jura que só casa de véu e grinalda.

Povos originários

Pajé e remanescente da etnia guató, Jurecê Guató (Daniel Munduruku) é um homem cheio de sabedoria. Tem plena consciência da situação dos indígenas. Seu povo foi praticamente extinto e os que sobraram estão vivendo na floresta. Ele é pai de Iraê Guató (Suyane Moreira), especialista em ervas, que conhece tudo sobre a medicina da floresta. Ela tem um grande coração, mas sempre se sentiu oprimida e sente medo dos fazendeiros. No decorrer da história encontrará um amor.