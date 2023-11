Caminho cruzado

O que será, será. Esse talvez seja um refrão para Jessica Córes, a dissimulada Olivia de “Fuzuê”. Pelo menos para definir esse atual trabalho. A atriz, inicialmente, fez testes para outra novela da Globo, “Terra e Paixão”, de Walcyr Carrasco. Um processo que começou em novembro do ano passado, mas, depois de um mês, acabou rendendo um não como resposta. Dali, porém, foi direcionada para o folhetim das 19h da emissora. “Esses testes me levaram até ‘Fuzuê’. O primeiro diretor, Leonardo Nogueira, recebeu meu teste e, aí, começou a bateria. Entrei em ‘Fuzuê’ e agarrei a oportunidade”, conta, animada.

Na história escrita por Gustavo Reiz e direção artística de Fabricio Mamberti, Olivia é uma modelo brasileira que conquistou fama internacional. Ex-namorada do mocinho Miguel, papel de Nicolas Prattes, ela até aparenta ser boazinha. Mas, no fundo, é uma mulher ciumenta, passional e extremamente sedutora. Com tais características, ela obviamente se torna um obstáculo para o romance entre o jovem herdeiro do império Fuzuê e a heroína Luna, vivida por Giovana Cordeiro. “Cada um busca um tesouro ali. Para Olivia, é o Miguel. É o amor, é encontrar uma família”, defende a atriz.

Apesar do posto de antagonista da mocinha, Jessica não enxerga Olivia como uma vilã em “Fuzuê”. “Ela é uma mulher humana, que é apaixonada pelo Miguel e vem de Portugal para o Brasil para reatar essa relação. Eles não estão namorando, mas, na cabeça dela, ainda existe uma relação”, analisa. De qualquer forma, Jessica garante que o público não perde por esperar os embates entre sua personagem e Luna. “A Olivia nunca desce do salto, mas vai causar umas coisinhas. Vão ter alguns barracos. Ela quer separar os dois de qualquer forma e não está conseguindo. Então, vai para cima mesmo”, avisa.

Para compor a personagem, Jessica optou por buscar inspiração em outras atrizes. De cara, ela não hesita em citar três mulheres. Duas são estrangeiras: a atriz Viola Davis e a modelo Naomi Campbell, esta última exatamente por ter a mesma profissão de Olivia. O outro nome, no entanto, vem do Brasil. E justamente por conta de um papel que o público também pode ver atualmente no ar. “A Letícia Colin, que fez a Vanessa de ‘Todas as Flores’. É uma personagem enlouquecida, que ama demais”, justifica, citando a atual novela das 22h da Globo, produzida originalmente para o Globoplay.

Jessica Córes se tornou conhecida principalmente por atuar na novela “Verdades Secretas”, da Globo, e protagonizar a série “Cidade Invisível”, da Netflix. Agora, com “Fuzuê”, confessa que tem vivido um ritmo mais intenso de gravações. “Venho fazendo muitas séries e cinema, ou seja, é outra pegada. Novela tem várias cenas por dia e pouco tempo para gravar. Série é algo mais tranquilo”, avalia. Por outro lado, está bem longe de reclamar da nova rotina. “A minha vontade de estar aqui é imensa”, frisa.

“Fuzuê” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.