Camila Queiroz celebra retorno de “Verdades Secretas”

Camila fez tanto sucesso que já em 2016, um ano depois de “Verdades Secretas”, foi escalada para viver a caipira Mafalda em “Êta Mundo Bom!” - Foto: Divulgação

A fase atual é, decididamente, de extrema importância na carreira de Camila Queiroz. A atriz está no ar tanto na reprise de “Verdades Secretas”, na faixa das 23h, quanto na de “Pega-Pega”, às 19h, ambas na Globo. Além disso, grava suas cenas como Angel na segunda temporada de “Verdades Secretas”, que está sendo produzida para o Globoplay, e se prepara para acompanhar, a partir de 6 de outubro, seu desempenho como apresentadora ao lado do marido Klebber Toledo, na Netflix, no reality “Casamento às Cegas”. Em um período com tantas novidades, poder se rever também abre espaço para analisar sua evolução na carreira.

“Sempre fui muito autocrítica. Mas tenho tentado, cada vez mais, ter mais compaixão comigo mesma. E entender que fiz o melhor que podia ser feito naquele momento”, defende.

Por agora, o que realmente tem dado o que falar são suas cenas na pele da inocente Arlete de “Verdades Secretas”. No começo da história, a menina, de apenas 16 anos, vive no interior de São Paulo com os pais, mas sonha com a carreira de modelo. Depois de uma dura separação dos pais, ela vai parar em São Paulo, mas percebe que as coisas não são tão simples quanto imaginava. E, principalmente, que as pessoas são bem mais cruéis do que poderia supor. “Ela descobre um novo mundo e passa a ter de fazer escolhas. Mas escolhas sempre geram consequências”, analisa Camila.

É a partir dessa mudança de vida que ela abandona cada vez mais a essência de Arlete e se transforma na conturbada Angel. Um desvio de rota na curva da personagem que instigou a então estreante atriz a se entregar por inteira ao trabalho.

“Me lembro de tudo, de cada detalhe. Por ter sido o meu primeiro trabalho como atriz, quis absorver e curtir muito cada momento que vivi”, recorda. Talvez por isso seja tão complicado para Camila definir qual foi seu principal desafio ali. “Foi todo o trabalho, do início ao fim. Angel é uma personagem desafiadora. Ela tem muitas nuances e camadas”, valoriza.

Esse começo de carreira tão intenso foi determinante para a forma como enxerga cada personagem hoje em dia. “Aprendi a respeitá-los, mais do que nunca. Aprendi muito sobre mim também, minha concentração”, conta ela, que sempre foi fã das telenovelas. O sucesso com “Verdades Secretas” foi tamanho que Camila logo passou a ser muito abordada quando saía às ruas. “Ao mesmo tempo em que amava toda essa reação e carinho, me assustava. Nunca imaginei que um dia isso pudesse acontecer e que, de repente, tantas pessoas fossem se interessar em saber sobre mim ou meu trabalho”, assume.

Essa repercussão, na visão de Camila, tem muito a ver com a própria proposta de “Verdades Secretas”. “Foi inovadora. Tudo era muito encaixado e afinado. Texto, direção, fotografia, ousadia… Trouxemos questões para serem discutidas pela sociedade. Falamos sobre a hipocrisia, falta de ética, colocamos o dedo em feridas que provocaram discussões e ainda provocam”, avalia. Seis anos depois da primeira exibição da trama, a atriz acredita que muito já se mudou na sociedade de lá para cá. “Talvez algumas coisas não sejam mais aceitas ou vistas da mesma maneira que foram. Que bom”, diz.

Fora de foco

Apesar de dar vida à mocinha de “Pega-Pega”, Camila sabe que não era bem o romance o principal trunfo da novela de Claudia Souto. A trama gira em torno de um roubo milionário do montante recebido pela venda de um hotel de luxo do Rio de Janeiro.

“Não foi um casal que guiou a novela. Tinha a trama dos ladrões, que pegou mais. Aquele quarteto era tão apaixonante que ficou difícil para a gente”, reconhece ela, que fez par romântico com Mateus Solano na época. Ela dava vida à doce Luiza, enquanto ele interpretava o empresário Eric.

Mesmo não sendo o principal foco de “Pega-Pega”, o casal Luiza e Eric tinha nuances interessantes para seus intérpretes. Enquanto ela era uma jovem com vida de princesa e com uma aura leve, ele era um viúvo que não se apaixonava por ninguém e tinha diversos embates com a filha rebelde, Bebeth, papel de Valentina Herszage. “Luiza era o sol dele, estava sempre ao lado do Eric. Eles foram um casal bem moderno. Luiza pediu Eric em casamento, achei isso muito legal”, lembra ela.