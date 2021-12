Caldeirão artístico

Em “Nos Tempos do Imperador”, Heslaine Vieira valoriza novas experiencias diante do vídeo

Heslaine Vieira está focada em possibilidades. Aos 26 anos, a atriz, que ganhou repercussão entre o público ao viver uma das protagonistas da temporada de “Malhação: Viva a Diferença”, busca somar as mais diversas experiências artísticas ao longo de sua trajetória profissional. No ar em “Nos Tempos do Imperador”, ela não perdeu tempo para desbravar pela primeira vez o universo das produções de época na pele da jovem vilã Zayla.

“Sempre quis participar de uma novela de época. Meu interesse é passar por todas as oportunidades dramatúrgicas possíveis, em todos os gêneros e horários. No momento inicial, quando li a primeira sinopse, vibrei muito. Eu vi uma oportunidade perfeita de me desafiar, e foi isso mesmo. Um grande desafio. Uma princesa vilã”, valoriza.

Na trama das seis, Zayla é filha de Dom Olu e Cândida, interpretados por Rogério Brito e Dani Ornellas. A jovem nutri uma paixão obsessiva por Samuel, papel de Michel Gomes, e faz de tudo para separá-lo de Pilar, papel de Gabriela Medvedovski. Além disso, nos últimos capítulos que foram ao ar, a aspirante a vilã passou a ser amante do perverso Tonico, vivido por Alexandre Nero. Acompanhando a novela nas redes sociais, Heslaine se depara com opiniões bem divididas sobre a ambiciosa personagem.

“A repercussão da novela nas redes sociais é uma loucura. Algumas pessoas condenam a obsessão dela pelo Samuel, mas outras torcem para que a Zayla siga por outros caminhos, sendo mais próxima da luta pela liberdade com o Guebo (Maicon Rodrigues), e ainda há pessoas que conseguem enxergar a humanidade dela”, afirma.

Poder ver a novela no ar com calma, inclusive, está sendo uma novidade para Heslaine. Por conta dos protocolos da Covid-19, a produção estreou com uma ampla frente de gravações. Os trabalhos nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, foram finalizados em outubro. O folhetim, porém, ficará no ar até o começo do próximo ano.

“Foi um momento atípico. A obra aberta, com certeza, nos oferece oportunidades. Uma delas é assistir às cenas que fazemos. Eu fui ver tudo no ar, praticamente. E é claro que isso interfere. Não só para o elenco, mas para todos os campos artísticos ligados à obra! É muito extenso, são muitos capítulos, muita história! A opinião do público é muito importante para fazer ajustes que sejam necessários”, aponta.

Mineira de Ipatinga, Heslaine surgiu na tevê na série “Filhos do Carnaval”, da HBO. Logo depois, ela protagonizou a série infantojuvenil “Pedro & Bianca”, que foi ao ar na TV Cultura, e contou com assinatura de Cao Hamburger. Porém, foi apenas ao integrar o elenco de “Malhação: Viva a Diferença”, dirigida também por Hamburger, que a atriz viu as oportunidades na tevê se multiplicarem rapidamente.

“Foi um projeto muito especial. Tínhamos uma equipe muito disposta a, literalmente, fazer a diferença. Acredito que esse momento mudou a minha vida, ajudou a transformar a minha carreira. E eu fui descobrindo novas formas de se fazer arte porque a televisão é completamente diferente de teatro e cinema. Muitas possibilidades de novos trabalhos foram surgindo. Trabalhos que nos potencializam”, vibra.

Surpresa bem-vinda

O sucesso de “Malhação: Viva a Diferença” ainda é bastante potente diante de Heslaine Vieira. Após a novela infantojuvenil, a atriz gravou a primeira temporada de “As Five”, em que reencontrou com a nerd Ellen. O “spin-off”, que está disponível no Globoplay e foi ao ar recentemente na Globo, mostra a vida das cinco protagonistas no início da vida adulta. “Foi um desafio encontrar um novo elenco e reencontrar as próprias ‘five’, que estavam diferentes. Foram muitos desafios em termos de produção. O Cao (Hamburger) é sempre muito inovador, sempre traz muitas questões”, explica.

Quando se uniu ao projeto de “Malhação: Viva a Diferença”, Heslaine acreditava bastante no sucesso da novela. Porém, o tamanho da repercussão e todos os desdobramentos foram uma agradável surpresa para a atriz. Em breve, o “spin-off” ganhará mais duas temporadas no Globoplay.

“Éramos uma equipe disposta a fazer tudo com verdade. Sabe quando dá ‘match’? Foi o que aconteceu. Mas ganhar Emmy, um ‘spin-off’ com três temporadas já fechadas? Não! Isso tudo veio graças ao público. Ao nosso ‘fandom’ que é um dos melhores do Brasil, e é claro, a sensibilidade do Cao e de sua equipe. A história de cinco mulheres, amigas, diferentes entre si trouxe muitos debates importantes e geraram identificação. Sou imensamente grata e feliz por essa oportunidade”, elogia.