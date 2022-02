Bruno Cabrerizo vê personagem ganhar novos rumos

Com calma e tranquilidade. É assim que Bruno Cabrerizo tem acompanhado cada capítulo de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, da Globo. Ao contrário de outros trabalhos, o ator conquistou bastante tempo livre para analisar e destrinchar seu trabalho na atual novela das sete. As gravações da trama foram encerradas em novembro, mas Bruno, que vive o ambicioso Marcelo, agora está em uma nova etapa do trabalho.

“Acompanho as cenas, consigo ver o que eu faço e vejo cena dos colegas. Estou muito feliz de ver esse projeto no ar. Foi uma novela que demoramos um ano para terminar”, explica Bruno, que valoriza bastante a condução do diretor Allan Fiterman. “Ele conseguiu nos guiar durante esse ano difícil e presenteou o público com esse produto maravilhoso. Então, eu sou suspeito, gosto muito da novela e do meu personagem”, completa.

Bruno Cabrerizo – Foto: Fabio Rocha / Rede Globo

No enredo assinado por Mauro Wilson, Marcelo é um sujeito com atitudes questionáveis. Vice-presidente da Cosméticos Terrare, foi amante de Paula e de Carmem, interpretadas por Giovanna Antonelli e Julia Lemmertz, ao mesmo tempo. E, depois que a primeira se apaixonou por Neném, papel de Vladimir Brichta, ficou com orgulho ferido e ajudou a concorrente a sabotar o lançamento da própria empresa em que trabalha.

“Ele é um cara de caráter duvidoso, ele rema a favor da corrente, só vê o lado dele. Essa situação de ir ao banco de sêmen, no entanto, vai levá-lo a conhecer uma pessoa e ele realmente vai se apaixonar e querer ser pai. Não só por deixar um legado por vaidade, mas também por começar a sentir aquele espírito paternal e de poder criar uma família que ele não tem, com alguém que ele ama e que é verdadeiro”, afirma.

Nos próximos capítulos, porém, a vida de Marcelo sofrerá uma reviravolta. A obsessão por ser pai vai levá-lo a se apaixonar por Joana, de Mariana Nunes. Sem se abalar pelo galã, a médica vai levar adiante o seu projeto de uma gravidez solo, mas tendo agora Marcelo como um insistente candidato ao posto de pai do filho dela.

Para Bruno, o personagem terá um longo caminho para provar seus sentimentos. “O público tem de acreditar nos sentimentos dele pela Joana porque são verdadeiros. Ela vai trazer paz a ele, ela é o oposto dele completamente, mas trará paz, um prumo que ele até então nunca teve, essa vontade de se aquietar, de parar de ciscar de um lado para o outro e, principalmente, de ser uma pessoa melhor, correta, respeitosa, porque ela é assim e ele vê nela o que ele gostaria de ser nessa nova fase”, defende.

Aos 42 anos, Bruno já é pai de dois filhos na vida real. O ator, que atuou em produções italianas e portuguesas antes de estrear no Brasil na trama de “Tempo de Amar”, de 2017, levou parte de sua experiência paterna para a história de Marcelo. “O fato de eu ter dois filhos já me ajuda naquela coisa do cara que começa a ter a vontade de ser pai, eu sei o que é isso porque eu tive isso com o nascimento dos meus filhos e da minha filha, principalmente, que é a minha primogênita. Então, esse sentimento, essa vontade de ser pai, de ter uma criança que seja do seu sangue ou adotada, eu sei o que é isso e eu levei isso para o Marcelo, foi o que eu pude emprestar de mim para ele, sobre essa situação específica”, avalia.

Terras lusitanas

Enquanto curte seu trabalho em “Quanto Mais Vida, Melhor!”, Bruno Cabrerizo também chegou ao Globoplay com um trabalho diferente. Recentemente, a plataforma de “streaming” começou a disponibilizar semanalmente os capítulos da novela portuguesa “Ouro Verde”, em que o ator viveu o personagem Laurentino. “‘Ouro Verde’ foi importante porque pude trabalhar pela primeira vez com atores brasileiros. Até então eu só tinha trabalhado com atores italianos e portugueses, e eu tive oportunidade de contracenar com Zezé Motta, Gracindo Júnior, Sílvia Pfeifer, e foi uma ótima experiência. Claro, fazer parte do elenco de uma novela que ganhou Emmy sempre é bom”, valoriza.

Conhecedor do mercado audiovisual português, Bruno celebra a chegada de produções lusitanas ao “streaming” brasileiro. Para o ator, é uma chance de o público brasileiro ter maior contato com as tramas produzidas em Portugal. “Os portugueses sempre consumiram e continua consumindo produtos do audiovisual brasileiro, com séries e, principalmente, novelas. Então, ter novelas portuguesas no catálogo é também uma maneira de mostrar que o produto português também é muito bom. É uma troca entre culturas diferentes, porém muito parecidas em vários aspectos”, afirma.