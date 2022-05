Brincar de viver

Arlete Salles é do tipo incansável. Depois de vencer um câncer e atravessar uma pandemia, a atriz que completa 80 anos no próximo mês de junho segue em plena atividade. Agora, com um pouco mais de esperança de que os dias melhores estão mais próximos, ela se empolga com a volta às novelas. “Os primeiros meses do coronavírus foram os mais difíceis da minha vida. Tive realmente de sossegar e não tinha qualquer noção do que seria o futuro. Sou ansiosa por natureza e sofri bastante. Aos poucos, com os protocolos, as vacinas, vi brilhar a luz do fim do túnel. É bom demais ver tudo voltando ao normal”, vibra a intérprete da pragmática Santa de “Além da Ilusão”. Na trama de Alessandra Poggi, Santa é uma viúva milionária que só quer se divertir. No meio do caminho, acaba se afeiçoando ao interesseiro Enrico, de Marcos Veras. “É a clássica história do amor por interesse. Santa se deixa enganar um pouco. Ela até se envolve. Mas, no fundo, está consciente sobre a troca que existe entre ela e Enrico”, pontua.

Natural da pequena Paudalho, interior de Pernambuco, Arlete mudou-se para o Rio de Janeiro nos anos 1960. Após ganhar experiência no rádio, acabou estreando na televisão em “Sangue e Areia”, trama de Janete Clair exibida em 1967. Ao longo dos anos, destacou-se em tramas como “A Sucessora”, “Baila Comigo”, “Tieta” e “Pedra Sobre Pedra”. A presença constante em tantas novelas clássicas faz de Arlete um dos grandes destaques das reprises do Canal Viva. “Adoro rever meus trabalhos antigos. Dá uma saudade dos amigos que se foram. E fico satisfeita de ainda estar nos planos dos autores e diretores”, orgulha-se. Segundo a atriz, além de alimentar seu saudosismo, o canal pago a ajudou a encontrar um novo público. Tudo por conta da reprise do humorístico “Toma Lá, Dá Cá”, onde deu vida à fogosa Copélia. “O seriado chegou ao fim em 2009, mas muitos jovens ainda me param na rua para falar das estripulias da Copélia. É impressionante”, destaca, entre risos.

Mesmo no auge da pandemia você apareceu na tevê de forma regular, em especiais como “Amor e Sorte” e na quarta temporada de “Sob Pressão”. O trabalho foi sua válvula de escape?

Com certeza. É claro que naquele momento fiquei meio receosa em aceitar os convites. Mas foram todos feitos de forma muito carinhosa e garantindo a segurança do elenco, principalmente dos atores mais experientes. Depois de meses trancafiada dentro de casa, foi muito bom rever os amigos e estar em um ambiente de gravação. Existia todo um esquema especial de trabalho e tudo era feito de forma lenta. Foi um outro jeito de fazer tevê.

Sentir-se segura para atuar foi o que fez você topar fazer um trabalho mais longo como “Além da Ilusão”?

O convite aconteceu logo depois de eu tomar a primeira dose da vacina. O (diretor) Luiz Henrique Rios me telefonou uma noite perguntando se eu queria trabalhar com ele, me divertir um pouco. Ele explicou como era a personagem e que pensou em mim imediatamente para fazer. Fiquei lisonjeada e surpresa. Próximo dos 80 anos, é muito bom receber convites para boas personagens.

É a personagem perfeita para essa celebração?

Com certeza. Ela é um tipo de época, mas extremamente contemporânea. Uma mulher que você pode encontrar na rua, entre as amigas. Santa teve um casamento tradicional, nos moldes antigos e, de repente, ficou viúva e resolveu correr atrás do tempo perdido, de se divertir e ser feliz. Ela não tem mais expectativa em relação ao casamento, quer a liberdade dela. Acho que o matrimônio de alguma forma a aprisionou e traumatizou. O fato dela ter uma história particular dentro da trama me deixou empolgada.

Como assim?

Por muito tempo, as atrizes chegavam a uma certa idade e as personagens não tinham mais histórias próprias. Eram apenas a amiga, a esposa, a conselheira, a avó. Isso tem mudado bastante. A Santa, por exemplo, tem uma relação familiar bem construída, mas também cai na lábia de golpistas ao facilmente se envolver com homens mais novos. Ela poderia ser trágica, mas é tão segura de si que cai no humor.

Contracenar com o Marcos Veras intensifica esse lado cômico do papel?

Muito. Veras é encantador! Tem um “timing” cômico maravilhoso e é um parceiro de cena muito generoso, que estuda o texto e sempre tem boas ideias. Fiquei extremamente feliz ao ler tantas cenas de beijo no roteiro. Além de tudo, ele beija muito bem (risos).