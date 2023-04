Brigas de sangue

Explorar novos universos e temáticas é uma das características marcantes dos trabalhos de Walcyr Carrasco. O consagrado autor já mergulhou em assuntos como Book Rosa, autismo, violência contra a mulher e racismo. De volta ao horário das nove, ele vai explorar a força feminina em meio a um Brasil rural e modernizado na trama de “Terra e Paixão”, que tem estreia marcada para o próximo dia 8. A força do amor, esperança e ambição irão nortear boa parte do enredo inédito, que contou com gravações em grandiosas plantações do Mato Grosso do Sul.

“A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas. Estou fascinado pela tecnologia implantada na agricultura nos dias atuais, me apaixonei por esse ambiente e quis trazer para as telas”, aponta Walcyr.

Guiada por sua força e coragem, Aline, papel de Barbara Reis, começa uma trajetória para defender seu legado e construir um futuro melhor para ela e sua família. Após o assassinato do marido em uma tentativa de invasão das terras onde vivem, a professora se torna produtora agrícola sem nunca ter plantado uma semente, enfrentando tudo e todos para realizar seu novo sonho. “Aline é uma mulher simples, mas nobre em seus ideais. Ela é a força através da ação, uma seta que só vai para frente, não retrocede e não desiste. Vive uma constante sede de justiça e quer transformar o sonho do marido em legado para o seu filho”, explica a atriz, que estreia na posição de protagonista do horário nobre.

Ao longo de sua saga de superação, ela se conecta com Caio e Daniel, interpretados por Cauã Reymond e Johnny Massaro. Os dois irmãos se amam, mas estão no centro de uma disputa por herança e sucessão na abastada família do produtor rural Antônio, de Tony Ramos, que tem Irene, sua segunda esposa vivida por Gloria Pires, como principal incentivadora. Separadamente, têm um contato com Aline, se encantam com a força da moça e se apaixonam perdidamente por ela. Falam entre si sobre ela, sem saberem que se trata da mesma pessoa.

“O Caio decide enfrentar o pai, ele gostaria muito de ser amado e admirado por ser realmente um grande trabalhador, a pessoa que toma conta da fazenda e dos negócios da família. Ele vê a madrasta como uma grande manipuladora, uma pessoa que se casou com o pai por interesses financeiros, e ele ama muito o irmão Daniel, mas fica triste de vê-lo sendo manipulado e não conseguindo enxergar a mãe que tem”, defende Cauã.

Maior produtor rural da região de Nova Primavera, cidade fictícia onde a trama é ambientada, Antônio La Selva é dono de terras a perder de vista. Homem autoritário e crítico, ele tem uma relação conturbada com o filho Caio. Ao lado de Irene, o fazendeiro ainda é pai de Daniel e Petra, de Debora Ozório. Manipuladora e misteriosa, Irene tenta mover suas peças para fazer a cabeça do marido a escolher um dos seus filhos para assumir os negócios da fazenda no futuro, embora seja o enteado Caio quem detém os maiores conhecimentos sobre agronegócio e que acompanha toda a produção diariamente.

“O Antônio aumentou a fortuna da família, que começou na geração do avô. É um homem de ambições desmedidas, mas que se preocupa com a família. Ele prega sempre a união de uma forma muito, muito controversa. É um personagem fascinante, difícil, mas, principalmente, palpável. O que mais me estimula na criação de um personagem é o quanto ele é controverso, por melhor ou pior que ele possa ser no seu caráter. É isso que me inspira”, aponta o veterano ator.