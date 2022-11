Bravura jovem

A atuação foi um caminho natural para Roza Haydêer. Desde a infância, a jovem de 20 anos já dava indícios de que queria estar à frente das câmeras. Cientes dessa habilidade, seus pais não só incentivaram como buscaram agências de talentos e testes para que a vocação da rebenta pudesse encontrar espaço. Apesar da gratidão, Roza agora começa a dar passos mais independentes na carreira.

Depois de estrear em “Genesis”, da Record, a atriz chega ao segundo trabalho na tevê cheia de disposição e questionamentos ao viver a serva Urit na quinta temporada de “Reis”, produção da mesma emissora. “Urit tem muitas contradições. Ao mesmo tempo em que é solar e sonhadora, ela não é boba. Até compreende sua posição, mas critica as diferenças sociais e, por ser impulsiva, acaba falando tudo o que vem à mente. Me surpreendo a cada novo bloco de textos”, destaca.

Obra híbrida com linguagem folhetinesca, mas formato de série épica, “Reis” faz um grande apanhado de diversos momentos bíblicos, em especial, as histórias dos Reis Saul, Davi e Salomão. Intitulada “A Perseguição”, a quinta temporada da trama revela como o orgulho é capaz de arruinar os homens, transformando-o apenas em uma breve lembrança do que foi manter a fé em Deus. Apesar de se tratar de um texto épico, Roza enxerga as mensagens da história por um contexto bem atual.

“É um projeto muito forte e com muita coisa a dizer e a agregar na vida de quem assiste. Fico encantada e curiosa lendo o roteiro. A cada temporada somos apresentados a uma nova reflexão e mentalidade. É uma saga de fé, mas também mostra as fraquezas humanas em relação ao cotidiano”, avalia. Mesmo nesse contexto mais denso, o núcleo de Urit, formado por Eleora, Elza, Heidi e Ariela, papéis de Natália Lummertz, Isabela Arruda, Giovanna Abbud e Malu Falangola, respectivamente, tem espaço para um pouco de humor. “A vida desse quinteto não é fácil, mas elas conseguem se apoiar e se fazer presente como família em torno das adversidades. Além disso, se divertem muito com as fofocas”, entrega.

Para garantir a sintonia entre as cinco, Roza mergulhou em um processo de muitos ensaios, encontros virtuais, vivências nas locações da trama e workshops sobre os costumes da época. “Por ser um núcleo bem familiar e unido, essa foi uma parte crucial do trabalho. Acabou que criamos um carinho, zelo e amizade fora das câmeras que fica nítido na hora de gravar a cena. Tenho gostado muito do resultado. A entrega valeu a pena”, ressalta a atriz, que aprendeu a fazer pão de forma artesanal nos bastidores de “Reis”.

De forma mais individual, além dos textos, Roza viu com atenção as temporadas anteriores da história. Tudo para não ter a sensação de estar perdida em cena. “Minha maior referência e inspiração foi a própria novela, assisti desde o começo para entender o tom, o ambiente, os conflitos e comportamentos”, detalha.

Natural da pequena João Neiva, interior do Espírito Santo, Roza está feliz com a oportunidade na tevê e entende que o elenco jovem de “Reis” é uma aposta da Record para o futuro. Os planos de investir no teatro e no cinema são bem claros. Mas, por enquanto, o foco de Roza está na emissora que lhe deu a primeira oportunidade de aparecer na tevê como a Nádia de “Gênesis”, novela exibida ao longo do ano passado.

“Até hoje lembro do meu primeiro dia de gravação, da ansiedade, do momento de ver o meu nome nos créditos. Essa estreia foi como sentir a realização daquilo que sempre estamos buscando. Aprendi muito com os meus colegas de elenco e levo cada ensinamento para a vida”, valoriza.

“Reis” – Record – de segunda a sexta, às 21h.