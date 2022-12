Bola no pé

Bukassa Kabengele gosta de se surpreender ao longo do caminho. E foi de surpresa que a série “O Jogo que Mudou a História”, original Globoplay, o alcançou. O ator congolês, que chegou ao Brasil aos 10 anos, foi aprovado para uma rápida participação no primeiro episódio da segunda temporada de “Arcanjo Renegado”, que acaba de chegar ao catálogo da plataforma de streaming da Globo. As curtas sequências, porém, foram o suficiente para chamar a atenção do autor José Junior e do diretor Heitor Dhalia. A dupla logo viu um futuro papel para Bukassa no elenco da série ainda inédita, em que vive Rosevan. “O resultado de ‘Arcanjo’ foi fantástico. Por conta disso, me fizeram o convite direto para compor o elenco de protagonistas de ‘O Jogo Que Mudou a História’”, explica.

“O Jogo Que Mudou A História” vai mostrar a ascensão das facções criminosas no Rio de Janeiro. Na trama, a partir da união de presos políticos com traficantes violentos, uma rebelião transforma o presídio de Ilha Grande no berço de uma guerra. O projeto foi criado por José Junior, que é fundador da AfroReggae Audiovisual, com quem o Globoplay já produziu as séries “Arcanjo Renegado” e “A Divisão”. “Fiquei muito atraído pela possibilidade de viver personagens que fizeram parte da construção de uma realidade e história que faz parte de um comportamento sociopolítico da sociedade brasileira. Contar as origens do crime organizado, suas facções e o que rege as dinâmicas do sistema prisional, sua conversa com a sociedade até hoje. Seus personagens e criadores. Tudo isso me parece, curioso e fascinante, o que tem realmente por traz de tudo?”, questiona.

No enredo, Bukassa vive Rosevan, um dos fundadores da Falange Vermelha, grupo que originou o Comando Vermelho. O personagem também é conhecido como Mestre. Além da história ficcional, há também um debate sobre a humanização dos personagens. “A ficção narrada pelo olhar de José Junior traz peculiaridades e licenças poéticas para além de realidades desse universo, que foram tratados com verdade e entrega absoluta de toda equipe e elenco. Mestre é forte, carismático e sensível com suas questões familiares entre outras, será um diferencial na turma”, afirma.

Bukassa não tem apenas a série do Globoplay em seu calendário profissional. O ator também está escalado para “El President”, original Amazon Prime Video. Na produção, ele vive uma das figuras mais importantes do futebol africano e mundial, o ex-jogador e dirigente Tessema. “Ele foi grande referência no cenário do futebol no continente africano. Ydnekatchenw Tessema, um ex-jogador de futebol, foi presidente da Associação Africana de Futebol. Em um dos episódios, ele chega a coprotagonizar, pois nesse momento ele se torna fator crucial para o sucesso de João Havelange. Parece que na vida se tornaram amigos”, adianta o ator, que relutou para fazer o teste para o personagem da série internacional. “Ele fala apenas inglês em suas aparições na série. Queriam fluência, que não é meu caso. Mas aceitei o desafio e fui aprovado em uma grande série internacional, com muita concorrência entre atores. Acho que um dos maiores desafios que tive em termos de atuação. E olha que já tive alguns”, completa.

“O Jogo Que Mudou A História” – Globoplay – Sem data de estreia prevista.