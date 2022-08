O setor audiovisual vem de um período mais lento em virtude da pandemia de Covid-19. Débora Ozório, no entanto, já começou a acelerar e colher frutos de uma agenda intensa de trabalho. Nas últimas semanas, ela tem dividido sua atenção entre a reta final das gravações de “Além da Ilusão” com a estreia de “Filhas de Eva”, original Globoplay, que chegou à grade da tevê aberta recentemente. “Muito feliz de estender esse trabalho (‘Filhas de Eva’) para o público da Globo e a expectativa é alta. É uma série de sucesso. Estou feliz de fazer parte disso e prestigiar a estreia na tevê aberta, junto à reta final de ‘Além da Ilusão’, com uma personagem cheia de coragem também. Bom poder representar mulheres fortes”, explica.

Em poucas semanas, Débora irá se despedir da forte Olívia no horário das seis. A personagem passou por uma reviravolta intensa nos últimos capítulos. Criada por Fátima e Benê, interpretados por Patrícia Pinho e Cláudio Jaborandy, Olívia descobriu que era a filha de perdida de Heloísa, papel de Paloma Duarte, com Matias, de Antonio Calloni. Com o sonho de se tornar advogada e focada em combater o governo ditatorial de Getúlio Vargas durante a década de 1940, a jovem se aproxima do pai, abrindo espaço para uma redenção do vilão. “É um conflito que mexe na estrutura da trama e que naturalmente traz outros acontecimentos. A Olívia é muito fiel e convicta dos sentimentos e não seria diferente com esse reencontro. A maternidade por si só já é emocionante. A trama dos personagens está muito bem desenvolvida e esse momento todo foi muito esperado”, defende.

No entanto, não é apenas a idealista Olívia que luta por mais direitos. Em “Filhas de Eva”, Débora também encara uma personagem bastante consciente do movimento feminista. Dora é uma adolescente que acredita na liberdade feminina e no poder de decisão das mulheres. Na festa de Bodas de Ouro de Stella, vivida por Renata Sorrah, após o pedido de divórcio, a jovem foi a única a apoiar a decisão da avó, apesar da confusão entre a família e do carinho que sente pelo avô. “A Dora acaba sendo o ponto de acolhimento da avó nesse momento. Acho que tem um espelho entre elas. A Dora significa um ser livre para viver e a avó significa a mulher com coragem para fazer o que quiser, ambas falam sobre liberdade de ser e fazer o que quiser. Acho que a importância dessa relação está na identificação, independentemente da diferença de idade”, ressalta.

Após a série ter ficado disponível para os assinantes do Globoplay, Débora recebeu um “feedback” bastante positivo sobre seu trabalho diante do vídeo. “A série foi muito bem recebida, envolveu muito os espectadores. Eu sou suspeita, mas é uma série linda. Recebi um ‘feedback’ bem positivo do público e o mais legal foi a identificação das pessoas com a personagem independentemente da idade, o que se reflete na própria história”, aponta.

À flor da pele

Ao longo de “Além da Ilusão”, Débora aguardou pelas sequências em que Olívia reencontra a mãe biológica. Após finalizar as cenas, a atriz optou por não ver nada até o trabalho ir ao ar na programação da emissora. “Estava supercuriosa. Foi um momento muito marcante pra novela, fizemos com muito amor e entrega. Acredito que o resultado ficou lindo”, valoriza.

Durante as gravações, Débora contou com o auxílio de Paloma Duarte. Contracenando pela primeira vez ao lado da veterana atriz, ela se emocionou bastante ao longo do trabalho. “Paloma é uma atriz feroz e eu fui aberta para jogarmos juntas em um momento que esperamos muito para acontecer. Desde a preparação a gente se comunicava no olhar. É uma cena que envolve muito da trama e resolve um conflito importante para ambas as personagens. Foi emocionante! Nos jogamos sem pensar”, explica.

Instantâneas

Débora estreou na tevê na novela “Totalmente Demais”, da Globo.

Antes de participar de “Além da Ilusão”, a atriz integrou o elenco de “Gênesis”, da Record.

Em “Além da Ilusão”, Débora também contracenou com Jayme Matarazzo, que vive Tenório. “Ele é um parceiro muito generoso, sempre disponível, construímos um trabalho no detalhe com muita sensibilidade e cumplicidade”, elogia.