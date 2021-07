Bem brasileira

Muito anos antes de se tornar um nome de destaque da teledramaturgia, Dira Paes era uma telespectadora assídua de novelas. Durante sua juventude, nos anos 1980, Dira tinha uma paixão especial pelas comédias das sete e, entre seus títulos preferidos está “Ti-Ti-Ti”, cuja primeira versão foi ao ar em 1985.

Por conta desse passado noveleiro, a atriz encara o trabalho no “remake” da trama, exibido em 2010 e atualmente reprisado no “Vale a Pena Ver de Novo”, como um de seus trabalhos mais afetivos no vídeo. “Fiquei muito feliz quando soube que iriam fazer uma segunda versão da novela. E mais ainda quando fui convidada para trabalhar nela”, ressalta.

Natural da pequena cidade paraense de Abaetetuba, Dira estreou nas Artes Cênicas após vencer uma bateria de testes para um papel em “A Floresta de Esmeraldas”, longa do cineasta inglês John Boorman, de 1985. “Tinha 14 anos e me apaixonei por aquele ambiente. Vi que era o que eu queria para minha vida”, garante. De tão envolvida com o cinema, ela demorou a se interessar pela tevê. Ao longo dos anos 1990, fez trabalhos esporádicos como “Araponga” e “Irmãos Coragem”, mas só realmente investiu no veículo a partir dos anos 2000, década em que ganhou popularidade a partir de produções como “A Diarista” e “Caminho das Índias”.

Hoje, aos 52 anos, Dira é uma das atrizes mais relevantes de sua geração e se orgulha da carreira diversa e cheia de autonomia que construiu. “Vim tentar a vida no Rio de Janeiro sem qualquer garantia. Chegar até aqui é motivo de muita felicidade. Me sinto muito sortuda”, gaba-se.

Aos 52 anos, Dira é uma das atrizes mais relevantes de sua geração e se orgulha da carreira diversa – Foto: Divulgação

Acabou a reprise de “Fina Estampa”, às 21h, e logo começou a exibição de “Ti-Ti-Ti” no “Vale a Pena Ver de Novo”. Como você encara rever trabalhos de uma década atrás durante a pandemia?

Com orgulho. É um sinal muito claro de que fiz coisas bacanas nos últimos tempos. Para mim, é uma viagem no tempo. E sinto que o público embarca junto também. A repercussão nas redes é muito divertida. Estava na expectativa da reprise de “Ti-Ti-Ti” há algum tempo. Acho que foi a única novela onde atuei e acompanhei a exibição de fato. Apesar da correria do cotidiano de gravações, eu sempre arranjava tempo.

O que este trabalho tem de diferente dos outros?

Eu era muito fã da versão original. Então, é uma obra que tem um diálogo muito forte com o meu passado, com a minha paixão pela atuação e pela televisão. Lembro da minha emoção quando o Jorge Fernando (diretor) me ligou e falou sobre o convite. Aceitei na hora e me apaixonei pela Marta.

É uma personagem mais sóbria em uma trama essencialmente cômica. Foi difícil achar o tom dela?

Ela é o lado romântico e batalhador da história. A novela aborda o glamour da moda e a Marta está justamente nos bastidores dessa indústria. É a costureira que, apesar de ser importante para o produto final, acaba não sendo tão valorizada. Minha maior inspiração para compor esse papel foi justamente minha mãe, que é uma ótima costureira e tem muito aquela coisa de usar óculos, trabalhar em cima da máquina até os olhos cansarem. Foi um processo muito saudosista para mim.

Quais sua principal lembrança dos bastidores de “Ti-Ti-Ti”?

Os encontros e reencontros. Voltei a contracenar com o Murilo (Benício) muitos anos depois do “remake” de “Irmãos Coragem”, me conectei a diversos jovens atores que hoje estão por aí fazendo muito sucesso. Por fim, conheci e me apaixonei por dois “furacões” de alegria: o Jorge Fernando e a Claudia Raia, com quem tive a honra de voltar a trabalhar mais recentemente, em “Verão 90”, trama de despedida do Jorginho.

Após mais de um ano de pandemia, onde o ritmo de trabalho no setor audiovisual diminuiu bastante, você já consegue traçar planos para o futuro?

Em primeiro lugar, toda a população brasileira precisa ser vacinada. Aí posso começar a pensar em planos de forma mais plena. Por enquanto, estou finalizando o meu primeiro filme, que se chama “Pasárgada”. Durante a pandemia, acho que todos nós tivemos essa necessidade de encontrar a nossa Pasárgada, que é um lugar onde você se sente livre, feliz e em contato com a natureza. O filme mostra essa busca quase que inconsciente de encontrar a própria utopia.