Batuque de coração

Digão Ribeiro leu o roteiro de “Encantado’s” com um sorriso no rosto. Série do Globoplay, por conta da boa repercussão no streaming, chegou às noites de terça da tevê aberta e é assinada pela dupla Renata Andrade e Thais Pontes. Trata-se, portanto, do primeiro fruto da oficina de humor para roteiristas negros, realizada pela Globo em 2018. Além do respeito à inclusão e diversidade nos bastidores, a trama que se desenvolve ao longo dos episódios tem grande apelo afetivo para Digão.

Ambientadas em um galpão que durante o dia é supermercado e à noite vira a quadra da Escola de Samba Joia do Encantado, as cenas na pele do sensível Flashblack, monitor de segurança e mestre de bateria da agremiação, remetem diretamente ao Carnaval, uma das grandes paixões do ator. “A série fala de um lugar que eu conheço bem. Minha ligação com a folia é muito forte. Minha mãe sempre desfilou nas escolas e tenho essa memória muito nítida na mente, pois sempre a acompanhava em ensaios e eventos. Anos mais tarde, virei Rei de Bateria do Bloco Filhos da Martins. Então, é um tema que está em mim”, garante.



Apesar das lembranças da vida, Digão mergulhou no universo do samba para entender a rotina e os comandos da função de mestre. Foram diversos treinos sob a supervisão dos músicos da Arrastão de Cascadura, uma das escolas de samba parceiras da equipe de produção. Ao longo das gravações, o ator também teve ajuda e acabou se tornando amigo dos integrantes da bateria da União da Ilha do Governador, que participam da série como elenco de apoio.

“A musicalidade da série é um grande diferencial. Fui buscar referências e inspirações para estar seguro em cena”, explica. Além do Carnaval, outro tema marcante na vida do personagem é o cinema. Flashblack tem o sonho de se tornar cineasta. Pelos monitores da sala de vigilância, enxerga as imagens das câmeras do estabelecimento com o olhar da sétima arte, onde faz curtas-metragens com takes de corredores, closes de produtos e ângulos diferenciados de clientes. “O Flashblack é de uma pureza enorme. Ele não perde o senso de realidade, mas é um cara que se permite sonhar. A brincadeira com o olhar dele para a câmera do supermercado é muito criativa e mostra as sutilezas e sensibilidade do personagem”, valoriza.

Outro motivo de empolgação para Digão é o fato de Flashblack protagonizar a principal história de amor de “Encantado’s” ao se apaixonar por Pandora, papel de Dandara Mariana. Inexperiente no quesito relacionamento, ele tem dificuldades de revelar seus sentimentos à amada. Por isso, ambos acreditam não haver reciprocidade na relação e vivem com receio de se entregar um ao outro. Entre trocas de olhares e aulas de tamborim, os dois flertam e passam a suspirar um pelo outro pelos cantos. Outro fator que deixa essa aproximação ainda mais complexa é que Pandora está noiva do tóxico Nelsinho, de Caito Mainier.

“A história deles é linda. Começa e se desenvolve de forma muito natural. O namorado não trata a Pandora muito bem. Já o Flashblack a incentiva a seguir seus sonhos e planos. A gente não pode ignorar que a gente vive num país racista. Então, me orgulho de fazer parte de uma produção que trata esse amor com destaque e de forma tão bacana”, avalia.

Carioca nascido e criado na Cidade de Deus, famosa favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Digão foi iniciado no mundo do audiovisual e das artes cênicas ainda nos tempos de escola. A profissionalização veio através da Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, uma das mais antigas e tradicionais do país. A estreia na tevê foi com um pequeno papel em “Sob Pressão”, em 2017. Ao longo dos anos, participou de produções como a elogiada “Os Últimos Dias de Gilda”, do Canal Brasil, esteve nas duas temporadas do sucesso “Dom”, da Amazon Prime Video, e figura nas séries “O Menino Maluquinho” e “Irmandade”, da Netflix.

Aos 27 anos, com uma carreira em ascensão também no teatro e no cinema, Digão valoriza todas essas oportunidades, mas não esconde a emoção que é fazer parte de uma série da Globo. “Acho que todo ator que passa por perrengues na vida sonha ocupar esse espaço. É a principal empresa de teledramaturgia do país, uma das maiores do mundo. E, na contramão das coisas que eu venho fazendo, estou na Globo na pele de um mocinho, um personagem que vive um amor bonito e cheio de esperança. É algo que sempre vou celebrar”, ressalta.

“Encantado’s” – Globo – terças, às 22h40.