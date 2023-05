Bandeira verde

A televisão aberta ainda é o mais importante canal de comunicação com a maior parte da população brasileira. Não à toa, séries e minisséries chegam à grade da Globo carregadas de causas e engajamentos. A segunda temporada de “Aruanas”, que estreia hoje, dia 9, mostra que a batalha a favor do meio ambiente ainda é uma guerra longe do fim e repleta de novos capítulos.

“A nova leva de episódios abordará os combustíveis fósseis e seus efeitos na nossa atmosfera e em nossa saúde. O mundo continua aquecendo, e as pessoas, morrendo por reflexos da poluição do ar. Ainda bem que temos ativistas ambientais trabalhando nessas agendas em nosso nome. É disso que se trata ‘Aruanas’, dessas pessoas que trabalham por seu propósito, lutando pela vida em nosso planeta”, explica Marcos Nisti, que assina o texto da série ao lado de Estela Renner.

As protagonistas Natalie, Luiza, Verônica e Clara, interpretadas por Débora Falabella, Leandra Leal, Taís Araújo e Thainá Duarte, retornam à frente de novas pautas ambientais. Se na primeira temporada o assunto em questão eram os crimes ambientais na Amazônia, a segunda é marcada por uma epidemia silenciosa, que faz milhares de vítimas precoces ao redor do mundo e custa bilhões às economias dos países: a poluição urbana.

“Veremos personagens vivendo ações inusitadas e trabalhando com pessoas diferentes. Essa é uma característica dos ativistas ambientais. Um dia, a pessoa está pendurada num rapel esticando um banner e, no outro, está infiltrada em uma quadrilha de grileiros. As Aruanas são exatamente desse tipo, se arriscando mais, pois sabem da importância e da urgência de seus atos”, adianta a autora.

Na leva inédita de episódios, a ONG enfrenta uma série de problemas, entre eles, uma grave crise financeira. Toda essa fragilidade teve origem em uma ruptura no grupo de amigas que encabeçam a entidade: Verônica agora está afastada em função do envolvimento com Amir, o ex-marido de Natalie. Acreditando que nada pode ser maior que a urgência em salvar o planeta, a dupla Natalie e Luiza precisa se reinventar e criar estratégias para manter a entidade funcionando. Recebem, então, a ajuda financeira de Théo, papel de Daniel de Oliveira. Filho de família rica e tradicional, dona de um frigorífico, ele propõe inovações à organização, mas acaba instaurando um clima de desconfiança no grupo. “Assim como na vida, os personagens amadurecem através de suas vivências. Mais maduras, nossas protagonistas encontram suas existências através das outras”, aponta Estela.

Além de Daniel de Oliveira, a segunda temporada também conta com as chegadas de Lázaro Ramos, Lima Duarte e Elisa Volpatto. O projeto, que foi lançado no Globoplay no final de 2021, terá mais cenas de ação ao longo dos episódios.

“Essa nova fase traz ainda uma história um pouco mais próxima dos brasileiros e acredito que também do público internacional. A série fala da situação industrial em cidades pequenas, que ficam perto de centros urbanos – que sempre foi visto como algo positivo por estimular a economia e criar novas moradias –, mas a gente quer mostrar o lado B dessa questão, que são os danos causados no ar, no mar, nos rios e no solo. Acho que, durante muito tempo, não se teve consciência de tudo isso”, defende André Felipe Blinder, que está à frente da direção artística.

Segunda temporada de “Aruanas” – Estreia dia 9 de maio, na Globo.