Balanço final

A nostalgia dominou os pensamentos de Paulo Lessa nos últimos dias. Prestes a se despedir do corajoso Ítalo de “Cara e Coragem”, o ator encerra sua jornada na pele de seu primeiro protagonista no próximo dia 13, quando vai ao ar o último capítulo do folhetim das sete. A experiência inédita despertou uma série de memórias de Paulo desde o início de sua caminhada profissional diante das câmeras. “Eu espero que seja o primeiro de muitos. Fiquei animado com esse negócio de protagonista (risos). Eu acho que a grande mensagem aqui é que é possível chegar onde a gente sonha, tanto na minha história quanto na história do personagem”, vibra.

Em “Cara e Coragem”, Ítalo é instrutor de parkour e ex-segurança de Clarice, papel de Taís Araújo, com quem viveu um romance secreto. Com a suposta morte da empresária, ele se envolve com Anita, sósia de Clarice também vivida pela atriz. Mas o retorno da antiga amada deixa o dublê com o coração dividido. “Aprendi todos os dias nos estúdios. Tive a chance de contracenar com colegas incríveis. Foi um projeto especial”, valoriza.

A trama de “Cara e Coragem” está na reta final. Qual o balanço que você faz dessa estreia como protagonista em novelas?

Olha, é muito especial, né? Passa um filme na cabeça… E eu sei que já falei isso em outras oportunidades, mas é a verdade. Eu já fiz figuração na Globo, então a gente pensa em cada dia, cada caminho, cada escolha que a gente fez ao longo desse tempo. De figurante a fazer um protagonista é muito especial. Eu vi que todas as minhas escolhas valeram a pena.

Foi um importante avanço ver protagonistas negros em destaque ao longo do folhetim?

Ítalo é espelho para muitos outros jovens e isso para mim é muito importante. Foi uma experiência inesquecível. Eu acho que a grande mensagem aqui é que significa muito pessoalmente, mas tem também significado para quem assiste à novela. Não é só com a história do personagem, mas com a minha história de também, mostrando que é possível chegar aonde a gente sonha. Temos o Ítalo como protagonista da história e tem o Paulo que fez figuração em “Da Cor do Pecado” com a Taís Araújo e hoje está fazendo par com ela. Acho que essa é o grande barato disso tudo aqui. Foi um grande crescimento em todas as áreas.

Como assim?

Aprendi muito todo dia aqui, então, tenho colegas que admiro. Pessoas que são muito mais experientes do que eu e me ensinaram muito. Me ensinam todo dia. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Fiquei animado com esse negócio de protagonista (risos).

Como foi lidar com toda essa carga e volume de trabalho que um protagonista exige?

É muita cena, realmente uma demanda de trabalho absurda. A gente gravava praticamente todos os dias e gravava muito. Mas fazer o Ítalo foi muito gratificante também, por tudo que representa ser um protagonista. Por tudo que a gente leva, a mensagem que chega em um monte de gente. O alcance das novelas é incrível, então, junto com essa responsabilidade de número de cenas, tem essa responsabilidade também da mensagem que a gente faz chegar na casa das pessoas e eu acho que o Ítalo leva as melhores mensagens possíveis para muita gente.

O parkour foi uma característica importante do seu personagem ao longo da novela. Como foi sua aproximação com o esporte?

O parkour chegou totalmente pela novela. Eu conhecia o parkour muito pelos vídeos da internet, mas a novela que me deu essa oportunidade de conhecer o esporte e vários praticantes, que estiveram com a gente nessa jornada, inclusive o meu dublê, o Alexandre Roque. É legal a gente falar disso. A novela fala do mundo dos dublês e é impressionante como é fundamental nesse caso do parkour.

Como assim?

O meu dublê foi essencial para a construção do personagem. Por mais que eu tenha treinado, algumas coisas seriam impossíveis. Passei por um período de treino, mas não é a mesma coisa. Acho que é um treino para produção ao esporte, mas é difícil você praticar com total destreza como eles fazem, que são anos de prática. Mas foi muito legal, uma experiência muito legal de conhecer um esporte tão diferente, que não é um esporte popular. Conhecer o esporte de perto para mim foi algo muito bacana. Coisas que só uma novela proporciona.

Como surgiu seu interesse por atuação?

O interesse por atuação, na verdade, era algo que eu guardava comigo. Eu sempre tive convívio com muitos artistas desde pequeno e era algo que eu admirava, mas eu guardava comigo, mas efetivamente entrar em ação, vamos dizer, eu trabalhei como modelo durante um tempo e fiz algumas publicidades. E aí eu lembro que procurando um curso para fazer, eu sem querer achei um teste que falava assim: “Procura-se atores e não atores para filme”. Então, eu falei: “ora, não sou ator vou lá fazer esse teste”. E simplesmente era um teste para “Tropa de Elite” e eu não sabia.

De que forma?

Não cheguei a ser aprovado para o filme, mas eu avancei muito de fase. Tive oportunidade ali no teste, sem nunca ter feito um curso de contracenar com grandes atores e aquilo ali foi o estímulo que faltava. Falei: “cara, vou eu vou fazer isso aqui! Eu vou estudar e eu acho que é isso mesmo”. Senti um prazer tão grande de estar ali com aquela com aquela galera. Me senti muito próximo daquele mundo, daquele meio. Tudo isso aconteceu por volta de 2005 ou 2006. Faz um tempinho já.

Boa parceria

A bagagem de Paulo Lessa estará cheia ao final de “Cara e Coragem”. Além de todas as experiências como protagonista e crescimento profissional, o ator também lembrará dos momentos que contracenou ao lado de Taís Araújo. “Ela é sensacional por tudo que representa. Primeiro, é uma grande atriz, uma diva, uma pessoa em quem a gente se inspira. Então, é muito legal ter a oportunidade de contracenar com uma atriz como ela. Foi uma parceira incrível”, explica.

Paulo chegou ao folhetim das sete após Fabrício Boliveira deixar o elenco ainda na fase de pré-produção da trama. Na fase de testes para assumir o protagonista, ele já teve seu primeiro contato com Taís. “Ela me abraçou desde o primeiro minuto, desde quando eu cheguei para fazer o teste ela se colocou sempre muito disponível. Tivemos uma troca muito sincera. Fiquei feliz demais de conhecer um pouco mais da Taís Araújo e ser parceiro dela em cena”, elogia.

Cultura pulsante

A paixão artística de Paulo Lessa não está apenas diante das câmeras. Nos bastidores, o ator também toca o projeto Casa Afrodai, um espaço onde são oferecidas atividades culturais e de empreendedorismo e tem um longo histórico na família de Paulo. O local, que foi herdado de sua mãe, já foi um salão afro e uma ONG. “É muito difícil hoje em dia, como empreendedor, ter o seu lugar próprio, ter o seu espaço próprio e a gente juntou várias marcas que conseguiram se potencializar e estar junto em um espaço único e bem legal. Enfim, eu sonho, sonho muito e espero encontrar os parceiros certos para conseguir evoluir a casa”, afirma.

A Casa Afrodai fica no bairro da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro. A área é bastante especial para Paulo. “É um lugar que tem muita história e que vive a cultura. É um bairro que tem essa simbologia, tanto da política quanto na cultura, é muito forte”, ressalta.

Instantâneas

Ainda infância, Paulo jogava futebol pelo Flamengo e chegou a receber proposta de um time europeu profissional.

Antes de integrar o elenco de “Cara e Coragem”, Paulo participou de “Gênesis”, da Record.

Desde 2012, ele é casado com a dentista cabo-verdiana Cindy Cruz.