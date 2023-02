Bagunça boa

Mateus Solano curtiu as duas primeiras temporadas do “The Masked Singer Brasil” do sofá, mas de forma intensa. Encantado pelas fantasias, números musicais e comentários dos jurados, ele acredita que o formato resgata um jeito antigo de assistir televisão, com direito a companhia de familiares e espera ansiosa do próximo episódio. Por conta disso, o ator ficou realmente feliz ao ser chamado para integrar o júri da atual terceira temporada do programa, que volta a ser apresentado aos domingos. “Nunca imaginei fazer parte e fiquei feliz demais com o convite. Achei inusitado me chamarem e estou me divertindo bastante”, avalia Mateus, que divide a bancada com Taís Araújo, Sabrina Sato e Eduardo Sterblitch.

Brasiliense criado no Rio de Janeiro, Mateus interessou-se pelos palcos ainda criança. A partir das experiências em peças amadoras da Escola Parque, ele decidiu se formar em Artes Cênicas pela UNI-Rio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A intensa produtividade do ator no teatro durante 12 anos resultou em um destaque tardio na televisão. No entanto, desde que chamou a atenção do público em “Maysa – Quando Fala o Coração”, de 2009, Mateus segue em uma linha constante de personagens principais ou de destaques em produções como “Viver a Vida”, “Amor à Vida”, “Liberdade, Liberdade” e “Pega-Pega”. “Investir na tevê foi uma das decisões mais acertadas da minha carreira. Me sinto valorizado e feliz com os convites diferentes que têm aparecido”, garante.

Depois de duas temporadas exitosas, o “The Masked Singer Brasil” se estabeleceu na grade da Globo. O fato de o programa já ser um sucesso o deixa mais tranquilo ou nervoso?

Mexe com a nossa expectativa. Digo que aceitei o convite para me divertir. Mas é claro que estrear em um formato que já é muito bem aceito pelo público dá um “friozinho na barriga”. Não quero ser o jurado que vai quebrar esse sucesso e a tradição que acho que o programa conseguiu resgatar.

Qual?

Hoje as opções de programas são inúmeras e o jeito de assistir tevê é também múltiplo. Então, acho que o “The Masked Singer Brasil” tem a façanha de reunir pais, filhos, avós, a parentada toda na frente da televisão. O público de domingo é muito heterogêneo e acho que esse programa consegue ter apelo para diferentes tipos de audiência.

O que mais chama sua atenção no formato?

As fantasias. Os figurinistas já têm essa experiência do Carnaval, dos desfiles das Escolas de Samba, que tem de impressionar de longe. E é isso de fato o que acontece. Os looks são muito ricos em detalhes e não é só para os olhos. Os tecidos são bem escolhidos, têm texturas e volumes diferentes. Como jurado, procuro ver na fantasia a riqueza de informações, de dicas que podem estar nos próprios disfarces.

Apesar da tática, ser jurado do “The Masked Singer Brasil” parece ser uma grande brincadeira. O clima nas gravações e bastidores reflete o que vai ao ar?

Totalmente. A bancada é uma turminha de quinta série. Melhor: do fundão da quinta série. Mas nossa bagunça tem algum sentido de organização, pois é com o objetivo de entreter, pesquisar e levar alegria. Eu gosto muito de cada um dos jurados e estou muito feliz com essa reunião.

Como sua experiência como ator acrescenta ao posto de jurado?

Sempre levo uma teatralidade para os personagens. Isso cabe muito bem no programa. É um terreno, sem dúvidas, novo, por ter uma responsabilidade diferente da que é encarnar um personagem. Sou eu mesmo ali, por mais que tenha um figurino, uma maquiagem mais espetacular, mas sou eu mesmo sem máscara, sou eu no meu jeito brincalhão, no meu jeito espontâneo. Então, fico lisonjeado que tenham visto em mim uma possibilidade para cumprir esse papel.

