Através do tempo

O tempo passou quase de forma imperceptível para Pedroca Monteiro. Quando chegou ao elenco do “Vai que Cola”, o humorista sabia que sua participação tinha começo, meio e fim. No entanto, após os cinco episódios fechados inicialmente, o ator ganhou mais 10 e, pouco tempo depois, conquistou um espaço no elenco fixo do principal humorístico da grade do Multishow. Alguns anos depois, Pedroca se prepara para estrear, ainda em novembro, em sua quarta temporada na produção de comédia, em que vive o cubano Alejandro. “No começo, foi uma espécie de experimentação do personagem para entender se ele funcionava naquela engrenagem que já existia e já era sucesso. Depois das primeiras gravações já ficou claro que Alejandro foi bem recebido pelo público e também pelo elenco. Eu via ao ‘Vai Que Cola’ desde a primeira temporada. É uma junção de atores comediantes maravilhosos e quase todos já eram meus amigos. Então, quando fui convidado para entrar, eu me senti muito em casa”, explica.

Com 40 episódios na temporada inédita, o “Vai que Cola” será ambientado na península árabe. As gravações, no entanto, acontecem na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dona Jô, papel de Catarina Abdala, e sua trupe vão morar no palácio de uma golpista, vivida por Katiuscia Canoro. “O Alejandro, que está casado com Ferdinando (Marcus Majella), passa a trabalhar como zelador nesse palácio. Entre amores e discussões, Alejandro e Ferdinando vão construindo uma relação cada vez mais livre e amorosa. Sempre com pitadas de provocações e uma parceria muito sólida”, adianta Pedroca, que celebra a volta aos estúdios sem os protocolos rígidos de combate ao coronavírus. “Gravamos por dois anos com muitos cuidados e era assustador. Sentia falta de olhar para a cara das pessoas sem máscara. Poder voltar a abraçar os colegas, depois de tanta distância imposta pela pandemia, é um alívio”, completa.

Ainda no universo do humor, Pedroca também estará no elenco do retorno do humorístico “Cilada”, seriado estrelado por Bruno Mazzeo, que foi ao ar entre os anos de 2005 e 2009, no Multishow. A temporada com episódios inéditos também estará disponível para os assinantes do Globoplay. No seriado, ele participará das “Simulações”, que são sequencias relacionadas aos temas dos episódios, mas estão descoladas da dramaturgia. “Já fiz mais de 30 personagens. Fiz Jesus, D. Pedro, soldado de guerra, dentista… Eu vi muito ‘Cilada’ nas primeiras temporadas. Essa série é um clássico do nosso humor. É uma referência”, valoriza.

Longe das câmeras, Pedroca também toca alguns projetos inéditos. Em breve, ele lança um livro infantil sobre diversidade pela Cia da Letras. Com o título “Ser o Que Se É”, a obra é um manifesto sobre a liberdade e a descoberta das suas próprias vontades. E o respeito que se deve ter com as vontades e os sonhos dos outros. “A minha vontade era mesmo trazer para as crianças a sensação de que elas podem ser tudo o que elas desejam ser. Sair um pouco das regras e se entregar às suas vontades mais escondidas para serem criativas e generosas com os outros. Uma pessoa verdadeiramente livre é uma pessoa poderosa. E essa é a minha utopia. Um mundo onde todos possam ser o que genuinamente são”, defende.

“Vai que Cola” – Estreia prevista para novembro, no Multishow.

“Cilada” – Estreia prevista para o primeiro semestre de 2023, no Globoplay e Multishow.