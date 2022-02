Arte sem pressão

A rotina de produção de uma novela costuma ser bem diferente dos trabalhos para um filme ou uma série. Isso porque se trata de uma obra que, geralmente, é aberta. Ou seja, enquanto é gravada, também está sendo exibida, o que possibilita alterações de acordo com o retorno dos próprios telespectadores. Nina Tomsic, no entanto, não viveu isso.

A intérprete da solitária Ingrid de “Quanto Mais Vida, Melhor!” já encerrou suas cenas na trama de Mauro Wilson. E, agora, pode assistir, com calma e sem pressão, ao resultado do trabalho. “Foi muito bom ter a primeira experiência assim. Acho que se eu tivesse visto e acompanhado o público enquanto gravava, seria muita informação para uma primeira vez”, analisa a carioca, que tem 21 anos e nunca tinha feito novelas antes.

Nina, a intérprete da solitária Ingrid de “Quanto Mais Vida, Melhor!” já encerrou suas cenas na trama de Mauro Wilson – Foto: Divulgação

Na história, Ingrid é uma adolescente introvertida, sem muitas experiências e aventuras e que parece não ter apoio de ninguém ao seu redor. “Por isso, ela acha os jeitos de chamar atenção. No fundo, Ingrid só quer ser aceita como ela é, que nem todo mundo”, defende a atriz, que agradece por ter contracenado com Giovanna Antonelli e Jussara Freire nessa fase importante de sua carreira. “Elas são pessoas maravilhosas e muito generosas em cena. Me senti muito acolhida”, elogia.

Hoje, quando se vê na tela da tevê, Nina assume que sente orgulho. E aparenta certa segurança com o que entregou nesse “debut” nos folhetins. “De certa forma, vejo que meu resultado veio porque eu estava muito concentrada no que eu acreditava ser o meu melhor. E isso dá uma confiança enorme”, reconhece. Além disso, a jovem se derrete ao explicar oq eu mais chamou a sua atenção quando passou no teste para integrar o elenco de “Quanto Mais Vida, Melhor!”. “É uma personagem cheia de camadas e conflitos que diziam muito a respeito do que eu acredito. Ela já vinha falando sobre beleza natural, sobre a relação distante com a mãe e sobre querer ser quem ela realmente quer”, valoriza.

Para interpretar Ingrid, Nina confessa que havia inúmeras possibilidades de inspirações. E foi na própria vida cotidiana que a atriz tratou de buscá-las. “Ingrid é uma mistura de vários pequenos traços, risadas, suspiros e olhares de pessoas que eu conheço. Às vezes eu conversava com alguém e um gesto ou uma história me lembrava a Ingrid”, entrega ela, dando uma dica de filme que também tem a ver com as situações que sua personagem enfrenta. “‘Lady Bird: A Hora de Voar’, da Greta Gerwig, explora uma relação de mãe e filha muito dolorosa e muito bonita”, conta.

Nome completo: Nina Tomsic Villas.

Nascimento: 30 de agosto de 2000, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Ingrid Terrare, em “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

Interpretação memorável: “O mais óbvio possível seria dizer o Bryan Cranston, por ‘Breaking Bad’, porque já vi mais de cinco vezes. Mas quero falar sobre o teatro brasileiro, então escolho a Andrea Beltrão, na peça ‘Antígona’”.

Momento marcante na carreira: “Quando participei de um festival de teatro em Dresden, na Alemanha, com meus melhores amigos, em 2016”.

O que falta na televisão: “Protagonistas não brancos”.

O que sobra na televisão: “Diretores homens”.

Com quem gostaria de contracenar: “São muitas, como Mariana Lima, Fernanda Montenegro, Débora Lamm, Taís Araujo, Dira Paes e Grace Passô”.

Se não fosse atriz, seria: Veterinária.

Ator: Steve Carell.

Atriz: Sarah Paulson.

Novela: “‘Avenida Brasil’ marcou minha infância, mas confesso que fui muito fã de ‘Malhação’ em 2012 (temporada ‘Malhação: Intensa como a Vida’)”.

Vilão marcante: “A mais marcante é a Adriana Esteves como Carminha, em ‘Avenida Brasil’, e como Thelma, em ‘Amor de Mãe’”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Quanto Mais Vida, Melhor!”. “Assim que acabar, já podem reprisar”.

Que papel gostaria de representar: “Uma vilã”.

Filme: “Bo Burnham: Inside”, disponível na Netflix; “Relatos Selvagens”, de Damián Szifron, disponível no Globoplay; e o documentário “Storm Vídeo”, de Samuel Valladares, também disponível no Globoplay.

Autor: Vinicius Calderoni e Grace Passô.

Diretor: Cristina Moura.

Mania: “Sou levemente acumuladora”.

Medo: “Do fundo do mar”.

Projeto: “O canal Limões, de comédia, no YouTube”.