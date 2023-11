Aqui e agora

Há quase dois anos à frente do “Fantástico”, Maju Coutinho exalta temática plural do jornalístico

Maria Julia Coutinho, que também é carinhosamente conhecida como Maju, tem vivido um turbilhão de emoções e acontecimentos em sua vida diante do vídeo. Após ganhar fama no país à frente da previsão do tempo do “Jornal Nacional” – já era conhecida em São Paulo por conta do “Bom Dia SP” –, a jornalista passou a encabeçar o “Jornal Hoje”, frequentou diversos jornalísticos da Globo, até chegar ao comando do “Fantástico”. Toda essa trajetória ascendente tem sido vivida de forma intensa e sem perder muito o fôlego por Maju, que ainda calcula os impactos de sua presença diante das câmeras para futuras gerações de jovem negras.

“Sempre me imaginava nessa posição (comandar o ‘Fantástico’). Mas parecia um sonho inalcançável. Ficava naquelas divagações: ‘quem sabe um dia?’. Me sinto honrada de estar num canhão do tamanho do ‘Fantástico’. Mas acho que só terei dimensão de tudo isso quando fechar a tampa do caixão. Terminar a carreira e olhar para trás”, explica.

Maju divide a apresentação do “Fantástico” com Poliana Abritta e chegou à revista eletrônica dominical após a saída de Tadeu Schmidt, que atualmente está à frente do “Big Brother Brasil”. “Fui muito bem recebida pela Poli e deu match. Pouco antes da estreia, eu sonhei que eu e a Poliana estávamos dançando no palco do ‘Fantástico’. Eu acho que a apresentação em dupla é essa dança”, elogia.

Apesar das comemorações das cinco décadas do “Fantástico”, você completa dois anos à frente do programa em novembro. Como analisa esse curto período na produção dominical até o momento?

Digo que estou me sentindo a rainha dos 50 anos. Na minha passagem pelo “Jornal Hoje”, eu também celebrei os 50 anos do jornal (risos). É incrível, uma honra participar de um programa tão longevo, líder de audiência, inovador e que sempre quer levar o melhor conteúdo para o público. Acho que essas datas são sempre marcos de responsabilidade. É uma responsabilidade ocupar esse papel de porta-voz do “Fantástico”. É um programa que tem como foco a informação relevante. Acho, inclusive, revolucionário termos duas mulheres na apresentação.

Como assim?

Acho que estamos subvertendo a ideia que se espera de duas mulheres em um mesmo espaço. Geralmente as pessoas esperam uma disputa. Aqui estamos sempre de mãos dadas. Não tem essa de esconder o sapato da outra (risos). A gente não tem briga por roupa, sapato e nem espaço. Cada uma lidando com o seu jeito e sua personalidade. Estamos sempre atentas para não cair nessas armadilhas da disputa, disse me disse. Fui muito bem recebida pela Poliana desde o início. Faço o meu, ela faz o dela e, algumas vezes, a gente faz algo em conjunto, como foi a entrevista com a Janja (atual primeira-dama).

Com todo o crescimento de internet, redes sociais e streaming, como você enxerga a relevância “Fantástico” atualmente?

Acho que o “Fantástico” tem três pilares muito fortes. É um mosaico entre jornalismo, esporte e entretenimento. Isso sempre esteve muito bem definido. É um programa que não negocia com questões inegociáveis, como democracia, racismo, LGBTfobia… O “Fantástico” sempre busca estar à frente. Trazer assuntos que estão no inconsciente coletivo, mas ainda não têm nome na cabeça das pessoas. O “Fantástico” está sempre se aprofundando nos assuntos e trazendo leveza também.

As redes sociais são um termômetro importante atualmente. Você faz algum monitoramento em tempo real durante o programa ao vivo?

Sim, estou de olho nas matérias que vão ao ar, mas sempre com o Twitter do lado. O “Fantástico” está sempre nos assuntos mais falados. É uma avalanche de comentários. E, ao longo da semana, a gente também vê todo esse impacto do programa. São as matérias que reverberam em outros meios. Isso dá uma dimensão da força do “Fantástico” ainda. É um poder incrível.

Desde sua chegada ao “Fantástico”, como tem sido sua rotina à frente do programa?

O trabalho nunca para. Segunda geralmente é a nossa folga. Mas você acredita que o diretor já está, às 7h, mandando matérias do “The New York Times” para vermos? Mas a semana começa mesmo na terça com a reunião de pauta e, algumas vezes, temos gravações nas ruas.

Algumas figuras muito importantes do jornalismo também passaram pelo “Fantástico” ao longo dos últimos 50 anos. Você tem profissionais que a inspiram nessa jornada diante do vídeo?

Tenho várias referências. Gloria Maria, Dulcinéia Novaes, Zileide Silva… Eu via essas mulheres e pensava que também poderia chegar lá. Também me inspiro muito na Oprah Winfrey. Me inspiro no jeito dela de falar, se movimentar e entrevistar. Ao longo do “Fantástico”, também tive a chance de conversar com pessoas inspiradoras, como Viola Davis, Malala, Angela Davis… Eram pessoas que sempre admirei e me dá um quentinho no coração ter entrevistado.

Você já se vê como uma inspiração para uma geração mais jovem também?

Acho que só vou ter noção real disso quando encerrar a carreira, olhar para trás e fizer um balanço do que foi essa jornada. Acho que só assim conseguirei elaborar. No momento, eu estou vivendo o processo. É difícil ter essa dimensão no olho do furacão. Claro que tenho uma dimensão do que acontece, mas é só a ponta do iceberg. Acho que essa análise exige um livro, um livro de quando eu parar e olhar o que foi essa jornada pela comunicação, Globo e “Fantástico”.

A televisão traz uma exposição imediata e muito intensa. Como você lida com toda essa repercussão do seu trabalho diante do vídeo?

É uma questão delicada, mas me sinto honrada de ver meu trabalho nesse espaço tão gigantesco. Quando eu estava lá na faculdade, eu me imaginava nesse lugar da tevê, mas parecia um sonho, sabe? Um sonho bem inalcançável. Me sinto honrada porque sei que estou num canhão de audiência e exposição.

“Fantástico” – Globo – Domingo, às 20h30.

Música com mensagem

Maju Coutinho gosta de ir além dos estúdios do “Fantástico”. A apresentadora irá comandar o quadro inédito “Música Preta Brasileira”, que tem estreia prevista para este ano ainda. A produção mergulhará nos gêneros musicais oriundos do povo negro, como samba, funk, rap e música baiana. As gravações aconteceram em Salvador e no Rio de Janeiro e contaram com as participações de Gilberto Gil, Ludje Luna, Carlinhos Brown, entre outros. “Temos uma sonoridade de arrepiar. É um papo bacana com som. Muito bonito ver um grupo de pessoas negras trabalhando na produção desse produto. Estou bem animada, porque não é só música, é também papo, balanço e pensamento”, vibra.

O projeto nasceu da ideia do produtor Celso Lobo. Animada para ver os resultados da produção no ar, Maju tem expectativas de um futuro longevo para o quadro musical. “O Celso falava há muito tempo sobre esse sonho de falar de música preta. Foi difícil fechar um foco em um assunto tão rico. Espero que tenhamos mais temporadas porque tem muita gente boa fazendo música preta”, torce.

Página de memórias

A caminhada de Maju Coutinho no “Fantástico” ainda está no começo. Mas a jornalista já elabora alguns planos em sua cabeça para o futuro. Ela, que tem protagonizado uma série de conversas e bate-papos na revista eletrônica, não descarta a possibilidade de comandar um programa de entrevistas daqui a alguns anos. “Adoro entrevistar. É algo que eu pensaria para um futuro. Mas sou mais de deixar a vida me levar”, afirma.

Por enquanto, Maju tem preenchido sua porção entrevistadora no próprio “Fantástico”. Ela sempre simpatizou com a mistura de jornalismo e entretenimento da produção. “É muito legal poder apresentar, mas também ir para a rua e ter aquele olho no olho. Fui repórter e isso me alimenta muito”, valoriza.

Instantâneas

Desde o ano passado, Maju também está à frente da transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ela divide a função com Alex Escobar.

Maju é casada desde 2010 com o publicitário Agostinho Paulo Moura.

A jornalista é uma antiga telespectadora do “Fantástico”. “Eu lembro muito da música nas minhas memórias de quando era mais jovem. Era um anúncio de que a semana iria começar”, relembra.