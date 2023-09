Após sucesso no Globoplay, ‘Todas as Flores’ estreia na TV aberta

Uma nova novela de João Emanuel Carneiro estava na fila da faixa das nove da Globo, prevista para estrear depois de “Pantanal”. Com o remake da obra de Benedito Ruy Barbosa normalizando a audiência do horário, a direção da emissora resolveu apostar em outro nome das antigas para manter o tom popular da faixa. Com as sinopses de João Emanuel e Glória Perez já aprovadas, as novelas entraram em pré-produção e “Travessia” acabou exibida às 21h, enquanto “Todas as Flores” se tornou um projeto para o Globoplay.

A tática da Globo era compreensível, visto que as tramas mais recentes de João Emanuel tiveram resultados apenas regulares. Na movimentação, o novelista teve de retirar personagens e condensar sua história em 85 capítulos. Sem a pressão do horário, respeitando suas idiossincrasias e pensando no deleite do público, a trama se tornou um dos maiores sucessos da plataforma de streaming da Globo.

Por conta do êxito, agora ganha a chance de chegar ao grande público com a estreia na tevê aberta amanhã, dia 4 de setembro. “Aconteceu tudo o que tinha de acontecer. Gosto de histórias mais concisas e encarei minha ida para o streaming de forma natural. Pude escrever com muita liberdade e de forma mais direta. Acredito que esse foi o diferencial deste trabalho. A exibição na Globo é uma celebração deste projeto”, avalia João Emanuel.

No thriller contemporâneo regado por histórias de amor, vingança e redenção – bem ao gosto do novelista -, Maíra, de Sophie Charlotte, é uma jovem perfumista cega que foi criada apenas pelo pai, Rivaldo, papel de Chico Diaz, na cidade de Pirenópolis, em Goiás, onde a trama começa. A mocinha cresceu acreditando que a mãe tinha morrido e nunca desconfiou de que, na verdade, foi rejeitada por ela. A única ligação que tem com sua cidade natal, Rio de Janeiro, é Judite, de Mariana Nunes, sua madrinha. Mas também residem lá sua mãe e a irmã, Zoé e Vanessa, vilãs de Regina Casé e Letícia Colin. Após uma série de acontecimentos, Maíra perde o pai e é convidada por Zoé para se mudar para a capital carioca. Este retorno repentino é na verdade um plano para que Maíra faça um transplante de medula para a irmã, que está com leucemia.

“Maíra é uma mocinha que navega por sentimentos intensos. Em muitos momentos, ela quase ultrapassa a barreira que divide a bondade e a maldade. O sentimento de vingança vai tomando conta das ações da personagem”, conta Sophie.

Vivendo de golpes, Zoé é a personagem que interliga os núcleos de “Todas as Flores”. Braço importante de uma organização de tráfico humano, ela é amante do ambicioso Humberto, de Fábio Assunção. “Zoé não teve nenhum tipo de amor. A construção foi meio no susto, experimentando mesmo. Por muito tempo, achei que não conseguiria dar conta de uma personagem deste tipo”, assume Regina.

Rico e infeliz, Humberto se casou por puro interesse com a doce Guiomar e é pai do boa-praça Rafael, papéis de Ana Beatriz Nogueira e Humberto Carrão. Humberto e Zoé veem no casamento de Vanessa com Rafael a chance de darem o golpe definitivo de suas vidas. O que a turma do mal não contava é que ele se apaixonaria justamente por Maíra, que vai trabalhar na empresa por conta de um programa de inclusão social. Além disso, a protagonista também desperta a paixão de Pablo, papel de Caio Castro, que coincidentemente, é amante de Vanessa, fato que completa o principal quadrilátero amoroso do folhetim.

“Quase todo mundo em volta do Rafael quer o mal dele. Ele vai mudando muito ao longo dos capítulos, tomando consciência do próprio poder e revidando de maneira incisiva. É um renascimento”, garante Carrão.

Sob o comando de Carlos Araújo, as gravações de “Todas as Flores” começaram na pequena Pirenópolis, em Goiás, e se estabeleceram em diversas externas pelo Rio de Janeiro. Com a diminuição do número de capítulos, para adequar os custos, foram construídas apenas duas áreas de cenografia nos Estúdios Globo: uma representando o histórico bairro da Gamboa e outra mostrando a opulência da empresa Rhodes & Co. Tailleur.

“Uma das premissas dessa novela é evidenciar o paradoxo entre essência e aparência. As duas cidades cenográficas representam esse antagonismo. Nosso trabalho precisou entregar a veracidade do núcleo da Gamboa assim como exibir a grandiosidade da loja de forma direta e eficaz ao público”, avalia o cenógrafo Fabio Rangel. Com as gravações quase chegando ao fim, a área de cenografia da megaloja acabou perdida em um incêndio ocorrido em novembro do ano passado. Para finalizar as gravações, a trama teve de utilizar os cenários internos e cenas de arquivo da fachada perdida para o fogo.

“Era um cenário lindo e de qualidade impressionante. Sorte que o incêndio foi na hora do almoço, não tinha ninguém por lá e toda a equipe está bem. Como as gravações estão bem adiantadas, o impacto no desenvolvimento da história não foi tão grande”, entrega o diretor Carlos Araújo.

“Todas as Flores” – Globo – de segunda a sexta, às 22h45.

Quem é quem?

Núcleo Zoé

Vanessa (Letícia Colin) e Rafael (Humberto Carrão) – Foto:

Zoé da Cruz (Regina Casé) é uma mulher espalhafatosa no agir e no sentir. Ela tem duas filhas, Maíra (Sophie Charlotte), que abandonou ao nascer, e Vanessa (Letícia Colin) que mora com ela no Rio de Janeiro. Para salvar a vida da filha mais nova, vai atrás de Maíra. Criada pelo pai, Maíra é cega e cresceu sem saber a verdade sobre a mãe, que a abandonou quando nasceu. Anos depois, o reencontro entre mãe e filha traz ao presente novos rumos. Maíra se muda para o Rio de Janeiro com Zoé e conhece Rafael (Humberto Carrão), por quem se apaixona. Ela terá de lidar com o veneno de Vanessa, que é estilista na Rhodes e faz de tudo para conseguir o que quer. Inclusive, agir com preconceito e capacitismo contra a irmã. Vanessa namora Rafael, mas é apaixonada por Pablo (Caio Castro), de quem é amante.

Núcleo Rhodes & Co. Tailleur

Rafael Martinez Barreto é o jovem herdeiro da empresa de perfumes e roupas masculinas Rhodes. Filho único de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) e Humberto (Fábio Assunção), é o xodó da mãe. Criador da oficina de avaliação olfativa da Rhodes, conhece Maíra no projeto e se apaixona por ela. Mas antes de viverem um romance, ele precisa terminar com sua noiva Vanessa, irmã de Maíra. Gente boa, ele tem uma relação tensa com o pai Humberto. Ninguém sabe que Humberto é amante e cúmplice de Zoé há anos.

Apesar de estar ao lado de Zoé há tanto tempo e conhecer todos os seus segredos, Humberto nunca esqueceu o grande amor que sente por Judite (Mariana Nunes) desde os tempos em que morava na Gamboa, Região Portuária do Rio de Janeiro. A Rhodes, na verdade, é comandada com autoridade por Guiomar Martinez. Mulher honesta, ela, ao descobrir um segredo guardado há anos pelo marido, faz questão de ser justa. Ela é irmã de Luís Felipe Martinez (Cassio Gabus Mendes). Promotor de justiça, é um dos herdeiros da Rhodes. Nunca teve voz ativa nos negócios da família, mas dentro de casa é autoritário e metódico. É casado com Lila (Naruta Costa) e pai de Joy (Yara Charry), que volta e meia confronta sua autoridade dentro do lar.

Núcleo Gamboa

Presidente do bloco de carnaval Filhos da Gamboa, Darci Pereira (Xande de Pilares) é casado com Chininha (Michele Machado) e trabalha como porteiro na Rhodes. Maria Cristina, a Chininha, é filha de Darcy (Zezeh Barbosa) e irmã de Mauritânia (Thalita Carauta). Noveleira ávida, vai embora de casa para morar com um novo homem que jura ser produtor de cinema e seu novo amor, o Joca (Mumuzinho).

Pela Gamboa, também circulam Oberdan Nascimento (Douglas Silva) e Jussara (Mary Sheila). Oberdan é casado com Jussara e, juntos, formam o casal que é fenômeno no pagode da atualidade. São pais de Celinho (Leonardo Lima Carvalho).