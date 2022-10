Apelo popular

Com temáticas sociais e o universo do samba como pano de fundo, “Todas as Flores” estreia no Globoplay

Responsável por diversos sucessos na dramaturgia, como “Avenida Brasil” e “A Favorita”, João Emanuel Carneiro retorna aos holofotes com “Todas as Flores”, próxima novela produzida para o Globoplay, que pretende discutir temáticas contemporâneas, como deficiência visual, tráfico humano e trabalho análogo à escravidão.

“O que eu acho importante é reafirmar o compromisso que a gente tem assumido nessa trama com a questão da deficiência, que tirem a imagem da vida de pessoas com deficiência de um lugar de subalterno, marginalizado. Tem sido muito bonito ver o compromisso de todos com a novela e a forma com que cada um está lidando como compromisso pessoal”, explica Camila Alves, que é uma atriz cega e fará sua estreia nas novelas na pele da jovem Gabriela.

Com estreia marcada para 19 de outubro, a produção será disponibilizada exclusivamente na plataforma de streaming do Grupo Globo e será dividida em duas partes. A primeira leva de episódios será lançada de outubro a dezembro e a segunda, de abril a junho do ano que vem.

A trama de “Todas as Flores” gira em torno de Maíra, Zoé e Vanessa, interpretadas por Sophie Charlotte, Regina Casé e Letícia Colin. Maíra foi criada pelo pai em Pirenópolis, Goiás, acreditando que a mãe tivesse morrido. Uma mentira que seu pai contou para proteger a filha do desprezo da mãe, que a rejeitou quando soube que a filha nasceu cega. Muitos anos depois, Maíra se depara com uma desconhecida a sua porta. É Zoé, sua mãe. Sem revelar sua verdadeira intenção, Zoé reaparece pedindo perdão à filha por tê-la abandonado. Sem desconfiar de nada, Maíra embarca para o Rio de Janeiro, onde será usada pela mãe para garantir a sobrevivência de sua irmã caçula, Vanessa, portadora de um câncer que requer um transplante de medula óssea.

“A Zoé é uma vilã que faz coisas abomináveis. Mas, como quase todas as vilãs do João Emanuel Carneiro, ela também é engraçada, complexa e cheia de nuances. É um grande desafio que estou encarando na minha carreira”, explica Regina.

O enredo de Zoé também estará entrelaçado com os caminhos de Humberto e Judite, interpretados por Fábio Assunção e Mariana Nunes. A aproximação entre Humberto e Zoé muda o rumo dos personagens ao longo da novela. A vilã leva Humberto para o mundo do crime e os dois se tornam cúmplices e amantes. Quando descobre o mau-caratismo de Humberto, Judite imediatamente o afasta de sua vida.

Apesar de manter o caso com Zoé às escondidas e ter se casado com Guiomar, de Ana Beatriz Nogueira, por interesse, o elo de Humberto com a Gamboa e seu amor por Judite nunca ficaram no passado.

“O meu personagem é regido por duas forças: a Judite, que o remete ao passado; e a Zoé, que o leva por esse mundo de aplicar golpes. E ele chega até a Guiomar por interesse. Ele tem amor pelo filho Rafael (Humberto Carrão), mas vive uma disputa pela presidência da empresa com ele. Essa relação de paternidade é muito complexa”, ressalta Fábio.

O bairro da Gamboa, na Zona Central do Rio de Janeiro, também abrigará importantes núcleos, destacando os talentos musicais do folhetim. O cantor Xande de Pilares viverá Seu Darci, porteiro da loja de luxo Rhodes & Co. Tailleur e mestre de bateria do bloco de carnaval Filhos da Gamboa. Considerado por todos no bairro como modelo de pai de família e homem bonachão, Darci acolhe em sua casa uma série de parentes.