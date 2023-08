Apego especial

Edson Celulari tem uma extensa bagagem profissional para se orgulhar. O ator coleciona inúmeros projetos na tevê, no cinema e no teatro. Mas a verdadeira menina dos olhos segue sendo as tradicionalíssimas novelas, gênero responsável por consagrá-lo diante do grande público.

“Sinto uma alegria enorme só de olhar para um estúdio cheio de refletores, sabe? Me identifico muito com as novelas. É onde me sinto bem, posso exercitar minha criatividade e onde sou abrigado por colegas de diferentes gerações”, valoriza o ator, que voltou ao ar como o comerciante Nero, de “Fuzuê”.

Na atual novela das sete, Nero de Braga e Silva é dono da loja Fuzuê. Simpático, espontâneo e trabalhador, possui a alegria típica do brasileiro e sente orgulho de suas raízes. Comunicativo e bondoso, ele é um otimista incorrigível e ama se vestir com muitas cores e acessórios. Tem na Fuzuê o seu grande tesouro e será um poderoso obstáculo para os planos dos vilões.

Aos 65 anos, Celulari tem revivido a paternidade. Ele é pai da pequena Chiara, de 1 ano e cinco meses. A bebê é fruto do atual casamento do ator com Karin Roepke, de 41 anos e tem dois meios-irmãos, Enzo, de 26, e Sophia, de 20, frutos do relacionamento com Claudia Raia.

Assim como seu personagem, Edson também valoriza bastante os filhos e a família em seu dia a dia. “O Nero briga pelos filhos. Quer que os filhos sejam parte de toda a engrenagem da Fuzuê”, afirma.

Você estava de folga das novelas desde “O Tempo Não Para”, que foi ao ar em 2018. O que o motivou a retornar aos folhetins neste momento?

Eu fiquei muito encantado com a leveza da novela. “Fuzuê” é uma novela alegre e que transborda amor e brasilidade. É gostoso se envolver em um projeto leve assim. Traz uma energia positiva muito boa. Está sendo um prazer ir gravar todos os dias. Temos um projeto muito bom nas mãos. Sei que ainda estamos só no começo da jornada. Mas se der certo a novela, acho que será um grande sucesso. E não falo isso só do meu personagem. É o conjunto mesmo. Ninguém faz nada sozinho.

E como surgiu a oportunidade para “Fuzuê”?

Foi através do Gustavo (Reiz, autor). Ele tinha esse projeto desde antes da pandemia. Me falou do projeto, mas não tinha data para acontecer. Fomos deixando correr. Desde o início, o convite foi para viver o Nero. Quando chegou a hora de sair do papel, ele sondou minha disponibilidade. Deu tudo certo e eu tinha espaço na agenda. Topei na hora. Afinal, já tinha um bom tempo que estava longe das novelas.

Como tem sido esse retorno aos estúdios das novelas?

Um presente voltar após tanto tempo. Fiz várias séries e filmes nesse período. Mas também ainda teve aquela pausa forçada por conta da pandemia. Eu digo que chego quicando para gravar. Sabe criança encantada com tudo? É assim que eu estou. Mas vejo isso nos meus colegas também. Fico feliz de voltar às novelas porque me identifico muito com esse nível de indústria audiovisual. Me sinto bem, sei que é onde posso exercer minha criatividade e me sinto abrigado por nossos colegas. Temos uma indústria impressionante.

O Nero é um personagem bastante popular e carismático. Você acredita terá uma identificação forte com o público ao longo do enredo?

Sim, com certeza. Acho que é um personagem de intensa identificação com o brasileiro. O Nero tem uma ligação muito forte com suas raízes. É um cara que não admite injustiças, agregador, otimista e muito família. É um cara que valoriza bastante a cultura brasileira e favorece artistas e artesãos brasileiros. Acho que teremos surpresas também. Novela é viver sempre com expectativas de que tudo pode mudar. Gosto muito das mensagens que o Nero passa para o público.

Quais?

Ele acredita que o tesouro de cada um está dentro de si. Sabe que o sol vai raiar a cada dia, trazendo novas chances. Defende os valores dele e ama sua família.

Na sua visão, mesmo com o avanço dos serviços de streaming, a tevê aberta ainda é o maior canal de comunicação com o público brasileiro?

A tevê ainda tem uma força enorme. E gosto muito de me expressar na tevê aberta. É muito legal poder interferir na vida e nas discussões das pessoas. Trazer bom entretenimento ou fazer o público pensar em assuntos relevantes da sociedade. “Fuzuê” é uma novela leve, sem o compromisso de modificar o mundo. Mas, ainda assim, o artista sempre tem esse desejo de mudar o mundo. Tocar nas pessoas com entretenimento leve é importante também.

Instantâneas

Edson Celulari chegou a ser escalado para o elenco de “Todas as Flores”, mas foi substituído por Cássio Gabus Mendes.

Em 2016, o ator descobriu que estava com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após cinco meses de tratamento, e inúmeras sessões de quimioterapia e radioterapia, anunciou que estava completamente livre da doença.

Edson estreou na tevê em 1978 na novela “Salário Mínimo”, da extinta TV Tupi.