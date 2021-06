Ao lado da lei

As redes sociais tornaram-se grandes aliados tecnológicos atualmente. Carolina Chalita, por exemplo, não precisou de uma longa busca para encontrar um vasto material de pesquisa para a série “Impuros”, exibida pelo canal Star Hits, antigo Fox Premium. Na produção, ela vive a agente federal Lúcia e, através do Instagram, ela ficou por dentro do dia a dia de várias profissionais da área.

“Comecei a seguir alguns agentes federais pelo Instagram e pesquisei a rotina de muitas delas pelo YouTube. E é muito bom ver como as mulheres vem ocupando esses lugares antes só ocupados por homens. O que mais me chamou atenção é que são muito vaidosas, femininas e fogem do clichê de que policial tem de falar grosso e não ter ternura”, explica Carolina, que estreia, ainda no segundo semestre, a terceira temporada da produção dramática.

Com a rotina modificada em virtude da pandemia do novo coronavírus, Carolina precisou se adaptar aos novos tempos – Foto: Divulgação

A temporada inédita foi gravada antes da pandemia de Covid-19. Na história, Lúcia trabalha na divisão de narcóticos e é o braço direito de Morello, papel de Rui Ricardo. “Esse projeto me dá a chance de humanizar uma personagem de forma intensa. A temporada está toda gravada e está com uma trama muito densa e emocionante. Mas ainda não posso dar spoiler de grandes acontecimentos da temporada (risos)”, afirma Carolina, que também está confirmada na quarta temporada da produção. “Ainda estamos no aguardo da liberação de uma data para o início das gravações”, completa.

Com a rotina completamente modificada em virtude da pandemia do novo coronavírus, Carolina precisou se adaptar aos novos tempos. Logo no início do isolamento, ela trabalhou em cima do texto do monólogo “Eu Matei Sherazade – Confissões de uma Árabe em Fúria”, baseado no livro homônimo da escritora libanesa Joumana Haddad. A produção ficou em cartaz de forma online através do YouTube. “Eu tinha medo de ficar sem trabalho nesse período, mas trabalhava muito em casa em cima desse monólogo, ensaiava pelo computador com outras pessoas, discutia o texto e, no final do ano, tivemos a ótima notícia de sermos contemplados pela Lei Aldir Blanc. O que viabilizou a contratação da equipe para realizarmos a criação do espetáculo em versão online”, valoriza.

Ainda em casa, Carolina também teve a chance acompanhar um trabalho inédito. Recentemente, ela esteve no ar na segunda temporada da série “Amor 4+1”, do Canal Brasil, em que vive a personagem Flávia, uma das protagonistas da série. O projeto também está disponível para os assinantes do pacote Globoplay Mais canais ao vivo. “O audiovisual tem sido um grande aliado para passarmos mais tempo em casa, cuidando da família e nos entretendo. Não consigo imaginar essa pandemia sem as séries de tevê e filmes”, aponta.