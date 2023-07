Antigas ligações

Cada vez que encarna o trambiqueiro Luigi diante das câmeras nos estúdios de “Terra e Paixão”, Rainer Cadete faz uma viagem ao passado. A ligação do ator com a Itália não chegou apenas após o convite para a trama de Walcyr Carrasco. Muito pelo contrário. Aos 12 anos, ele foi morar em Roma com a mãe, que havia se casado com um italiano. “Estou emprestando uma vivência que tive. Ao contrário do Luigi, o marido da minha mãe não era nenhum vigarista (risos). Mas ele descendia de uma família nobre. Então, no meu íntimo, dedico esse personagem a ele. Foi uma figura paterna importante para mim. Trago essas memórias da minha alfabetização em italiano”, afirma.

Na novela do horário nobre, Luigi chega ao Brasil para conhecer Petra, papel de Debora Ozório. Os dois mantinham um relacionamento online por meses. Inicialmente, o trambiqueiro percebe que pode se dar bem, mas no convívio com a jovem se torna figura importante no combate à dependência química dela. Com boa lábia, ele consegue se tornar corretor de grãos na cooperativa. Além disso, acaba se envolvendo também com Gladys, de Leona Cavalli. A diretora escolar, no entanto, é casada com Tadeu, interpretado por Claudio Gabriel.

“É um personagem de bastante composição. Isso coloca um desafio diante de mim porque faço um mergulho em um universo novo. O Luigi é um vigarista, sedutor e divertido. Ele conhece mulheres através de redes sociais e aplicativos. Mas, ainda assim, tem um coração enorme, sendo capaz de se apaixonar. Não posso dar spoilers, mas vamos ver essa transformação ao longo da novela”, despista.

Mesmo inserido em um núcleo cercado de humor, Rainer chama a atenção para os alertas do enredo envolvendo o trambiqueiro Luigi. O personagem aborda os perigos de se conhecer pessoas através das redes sociais e aplicativos.

“Muitos perigos circulam os encontros virtuais. Tem aquele documentário da Netflix, ‘Golpista do Tinder’, que mostra bem isso. Além disso, todos os dias vemos pessoas sofrendo golpes de gente que quer se aproveitar da fragilidade e carência dos outros. É bom entreter, mas também passar uma mensagem. Estamos fazendo um debate saudável e contemporâneo”, defende.

Há quase 15 anos na televisão, Rainer tem uma trajetória profissional bastante ligada ao autor Walcyr Carrasco. A trama de “Terra e Paixão” marca o sétimo projeto do ator ao lado do escritor. Ele, inclusive, estreou na tevê em “Cara e Bocas”, que também contou com assinatura de Carrasco.

“Prazer enorme estar nessa novela e com esse elenco. Todo projeto do Walcyr que participei foi sucesso. Sei que essa novela também será sucesso”, explica Rainer, que celebra a chance de contracenar com Tony Ramos e Gloria Pires no horário nobre. “São pessoas que fazem parte da minha formação como pessoa e como artista. No Brasil, as novelas estão muito ligadas à nossa vivência. É um sonho acordado estar ao lado do Tony e da Gloria”, completa.

“Terra e Paixão” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

Menos ousadia

Em “Terra e Paixão”, Luigi vive um personagem bastante passional. Ainda assim, Rainer não reviverá as cenas ousadas de “Verdades Secretas II”, em que interpretou o booker Visky. “O Luigi é bem transante, mas não é igual ao Visky. São estilos diferentes. ‘Verdades Secretas II’ era um produto feito para o Globoplay. Então, a gente podia soltar mais o freio de mão nas cenas sensuais. O Luigi tem mais romance envolvido”, explica.

A trama de “Verdades Secretas II” está disponível no Globoplay e foi ao ar na Globo recentemente. O folhetim é uma continuação da produção exibida em 2015 na tevê aberta. “O Visky me atentou a olhar para além do patriarcado e isso foi muito determinante para mim. Pensar a masculinidade como uma performance mesmo. Como se, por exemplo, as mulheres fossem mais sensíveis e os homens, menos. Não é bem assim… E o Visky me ajudou a pensar dessa maneira não-binária, a compreender a importância de um papel representativo como esse”, aponta.

Instantâneas

Rainer Cadete é natural de Brasília.

Em 2021, o ator se lançou cantor em colaboração com Rodrigo Drade, gravando o single “Corro Pra Te Ver Chegar”.

Para viver o personagem Visky em “Verdades Secretas II”, Rainer precisou pintar os cabelos de azul.