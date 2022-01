Andréa Beltrão volta aos folhetins com ‘Um Lugar ao Sol’

Andrea Beltrão é craque em driblar as limitações que a televisão tenta impor aos intérpretes. Nos anos 1990, quase foi enquadrada como mocinha de novela, mas a atriz rapidamente enveredou pelo humor. Depois de duas décadas marcando presença em séries cômicas, ela buscou projetos que explorassem sua versatilidade. Exatamente o que ela encontrou no convite da autora Lícia Manzo para viver a ex-modelo Rebeca de “Um Lugar Ao Sol”.

A primeira protagonista de Andréa Beltrão na tevê foi na controversa “Vira-Lata”, de 1996 – Foto: Divulgação

“É uma personagem muito rica e cheia de camadas. Está em vias de se libertar de um casamento desgastado enquanto se encanta por um rapaz bem mais novo. No meio de tudo isso, ela lida com as questões do envelhecimento em uma profissão onde imagem é tudo”, analisa a atriz de 58 anos.

Natural do Rio de Janeiro, Beltrão iniciou sua trajetória como atriz no final dos anos 1970 no palco do Tablado, prestigiada escola de atuação fundada por Maria Clara Machado. Em 1982, pisou pela primeira vez em um estúdio de tevê como elenco de apoio de “Elas Por Elas”. Três anos depois, tornou-se conhecida nacionalmente por conta da liberada Zelda do seriado “Armação Ilimitada”. “Foram três temporadas bem divertidas. Acho muito legal quando alguém ainda me chama de Zelda na rua”, diverte-se.

Na década seguinte, dedicou-se às novelas e esteve em sucessos como “Mulheres de Areia” e “A Viagem”. Aos poucos, entretanto, foi tomando as rédeas da carreira e sendo mais criteriosa com seus trabalhos, se envolvendo mais com séries e projetos de curta duração. Só assim para conseguir ser tão ativa também nos palcos e no cinema. Ainda este ano, inclusive, ela lança os longas “Antígona 442 A.C.” e “Ela e Eu”. “Estou sempre fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. É o meu jeito intenso de levar a vida”, ressalta.

Sua última novela foi “As Filhas da Mãe”, de 2001. Ficar tanto tempo longe de produções de longa duração foi uma decisão sua?

Não. A vida e os convites foram me levando para esse caminho. Assim que as “Filhas da Mãe” chegou ao fim, surgiu o convite para fazer “A Grande Família”, onde fiquei por sete anos. Na sequência, já veio “Tapas & Beijos”, que teria, no máximo, duas temporadas e acabou ficando no ar por cinco anos. Nunca fugi das novelas, eu só não tinha tempo mesmo para me comprometer com elas.

Chegou a sentir falta de fazer?

Não parei para pensar nisso. Na verdade, eu fui fazendo diversas coisas entre as temporadas de “A Grande Família” e “Tapas & Beijos”. Rodei uns 15 filmes, fiz minisséries incríveis na própria Globo, como “Os Aspones” e “Som & Fúria”. Aproveitei muito o esquema de produção mais tranquilo das séries para trabalhar bastante.

E como a Rebeca chegou até você?

Sou noveleira assumida e faz tempo que estou de olho no texto da Lícia (Manzo, autora). Quando o Maurício (Farias, marido e diretor de “Um Lugar ao Sol”) assumiu a direção da novela, a Lícia sugeriu meu nome e eu fiquei imensamente feliz com esse chamado. A personagem aborda o envelhecimento de forma muito interessante e acho que é necessário falar sobre isso neste momento.

Por quê?

A idade não precisa ser um peso. É possível lidar bem com o assunto e o espelho. A Rebeca fala muito sobre o envelhecimento. Mas, ainda assim, não é com angústia. Ela apenas pensa muito nisso. Afinal, o trabalho dela se alimenta da jovialidade e da beleza. Como ex-modelo que está tentando entrar novamente no mercado, ela vê que as oportunidades começam a ficar cada vez mais escassas. Em contrapartida, acho que o mais interessante no texto da Lícia é que toda essa situação não é tratada como uma derrota exatamente.

Existe um movimento na moda, que apostar em grandes modelos de décadas passadas e que agora já passaram dos 50 anos. Alguma história em especial serviu de inspiração?

Acompanho a vida dessas modelos clássicas desde os anos 1980. Misturei referências das minhas preferidas: Linda Evangelista, Naomi Campbell e Helena Christensen. Na companhia da Mariana (Lima), assisti a diversos desfiles e bastidores de sessões de fotos. Depois de ver, a gente ficava imitando as poses, os gestos. Foi uma preparação bem divertida.

Muito se falou do fato da Rebeca ter um caso com um homem mais novo. De onde você acha que vem essa curiosidade em torno de algo tão comum?

Encaro de forma tão normal que não sei ao certo. Mas é fato que, se fosse o contrário, uma mulher mais nova e um homem mais velho, isso não seria um problema ou assunto. Acho que essas questões de idade já estão mais normalizadas, ainda bem. Porém, no caso da Rebeca, existe uma questão pessoal dela. Não basta ser aceito socialmente se dentro da pessoa existe um incômodo.

Como assim?

O texto da Lícia é de uma realidade incrível. Muito além do preconceito social, a Rebeca tem um medo, uma vergonha de viver esse amor. É como quando você consegue se libertar daquilo que você diz que vem de fora, mas, muitas vezes, está dentro de você. Particularmente, adorei fazer as cenas dela com o Felipe (Gabriel Leone). Acho que ficou um casal divertido, legal e amoroso.

A tevê também pode ser um lugar inóspito para atrizes mais velhas. Como você lida com a passagem do tempo no vídeo?

Ainda não vivi nenhuma opressão em relação à televisão, mas sei que ela existe e acho que é preciso lutar contra os abusos que as pessoas que trabalham com a própria imagem estão suscetíveis. Como mulher da mesma idade, todas as situações da Rebeca chegam até mim de forma pertinente e interessante. Se não vivi todas elas, compreendo perfeitamente e sei que é algo que precisa ser mostrado e debatido.