Amor antigo

Em “Cine Holliúdy”, Larissa Goes estreia no posto de protagonista da série de humor

Larissa Goes foi uma telespectadora assídua das duas primeiras temporadas de “Cine Holliúdy”. Talvez por isso estivesse longe de imaginar que estaria vendo a série de um ângulo totalmente novo durante a atual leva de episódios. A atriz e cantora cearense é uma das novidades do elenco da terceira temporada da série de humor, em que interpreta a protagonista Rosalinda. A oportunidade surgiu de forma inusitada através do produtor de elenco do projeto.

“Ele entrou em contato comigo pelas redes sociais e me pediu um material, me enviou um texto. Eu fiquei feliz só de saber da possibilidade e ainda nem sabia que a avaliação seria para fazer a protagonista. Eu só sabia que precisaria ficar seis meses morando no Rio, então eu tinha que me programar bem. Quando as coisas foram acontecendo, eu já fui ajustando toda a minha vida, entendendo que eu teria de passar essa temporada no Rio. Eu fiquei muito feliz, vibrei muito quando soube que deu certo, que eu ia encarar esse desafio”, valoriza.

Na história, Larissa interpreta o novo amor do protagonista Francisgleidisson, papel de Edmilson Filho. A cantora e dançarina de forró decide largar a estrada e fincar raízes em Pitombas para viver uma paixão arrebatadora com o cinemista. Ela, porém, fica dividida quando percebe que ele fez um pacto macabro com uma figura misteriosa, vivida por Alexandre Borges.

“A relação dos dois é muito intensa. Quando ela chega na cidade e resolve ficar, ela decide por ela mesma, sabe? Eles viveram uma noite muito forte, mas ela tem o poder da escolha. Eu vejo nela uma segurança de tomar essa decisão, sabendo que, em outro momento, ela pode tomar outra, a partir do que ela vai percebendo. Ela impõe o que prioriza na relação”, explica.

A atriz se juntou ao elenco da produção de humor na reta final das gravações da segunda temporada. Ao entrar no set, Larissa rapidamente se adaptou ao elenco, que está junto desde 2019, quando estreou a série criada e escrita por Claudio Paiva e Marcio Wilson. “Gosto muito de ‘Cine’ porque é um projeto muito potente, solar, pomposo e colorido. É um mérito de toda a equipe. Foi desafiador entrar em uma dança que já estava acontecendo. Fiz de tudo para me inserir nessa coreografia o mais rápido possível”, relembra.

Com 28 anos de idade e 18 de carreira, a cearense ganhou destaque em 2016 quando estrelou a primeira fase da novela “Velho Chico”, também na Globo. Em seu currículo ainda constam as séries “Meninas de Benfica”, na Globoplay, e “O Cangaceiro do Futuro”, da Netflix. No teatro, ela esteve em espetáculos como “Ceará Show”, de Silvio Guindane, e “Barracai”. No cinema, fez longas como “Fortaleza Hotel” e o elogiado “Cabeça de Nego”. “‘Cine Holliúdy’ é uma oportunidade muito feliz na tevê. Quando eu assisto, vejo muitas cores, muita musicalidade, muita dança nas movimentações, nas corporeidades. É isso que eu vejo no Ceará, então eu me identifico com a série. Acho legal, também, que a gente tem espaço para colaborar no roteiro. Às vezes a gente implementa alguma expressão que cabe, algo que a gente usa muito no Ceará. Esse colorido e esse humor fazem parte da cultura cearense”, aponta.

“Cine Holliúdy” – Quinta, às 22h35, na Globo.

União importante

Mesmo antes de integrar oficialmente o elenco de “Cine Holliúdy”, Larissa Goes começou a se aproximar do elenco da série de humor. Os colegas de cenas estavam, paralelamente, terminando de gravar o finalzinho da segunda temporada, quando a atriz começou a gravar a terceira. “A gente se reunia para assistir à segunda temporada na tevê. Então, já fomos criando alguma conexão. Gravar o ‘Cine Holliúdy’ foi um tanto desafiador, e prazeroso também. Foi uma experiência que me fez aprender muito enquanto artista, ao entrar em contato com a linguagem da série”, afirma.

Para criar a Rosalinda, Larissa contou com todo o auxílio possível. Suas fontes de pesquisa começavam na direção, passando pelo roteiro e chegavam até ao time de figurino e caracterização. “Fui estabelecendo uma união com a equipe enquanto eu gravava, tudo isso ajudou a criar a Rosalinda. Me deparei com muita gente generosa, que estava disposta a me ajudar a encontrar a Rosalinda comigo”, elogia.

Instantâneas

Em paralelo à carreira artística, Larissa faz um trabalho de pesquisa de acessibilidade com Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

Larissa confessa que não tem o hábito de andar de cabelos soltos, mas precisou soltar as madeixas para a série. “Meu cabelo é muito volumoso. Então, fico com calor. Para a série, deixei meu cabelo o máximo do tempo solto para descobrir os movimentos da Rosalinda”, afirma.

A atriz também esteve no elenco do telefilme “Baião de dois”, de Alan Debberton.