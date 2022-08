Amiga da onça

Nem tudo que está planejado acontece exatamente como se pensa. Bella Campos sabe bem disso. Intérprete da Muda em “Pantanal”, novela das 21h da Globo, a atriz estava escalada para a nova temporada de “Malhação” e, de repente, viu o projeto ser cancelado pela emissora. Aos 24 anos e empolgada com a chance de estrear na tevê, a mato-grossense, em um primeiro momento, sentiu medo de não ter uma nova porta aberta tão cedo na teledramaturgia. Mas quis o destino que sua primeira personagem viesse no remake que fala justamente sobre uma região próxima de onde Bella nasceu.

“A própria região onde se passa é muito afetiva pra mim. E são raras as produções ambientadas no Centro-Oeste. Além disso, todos os personagens me fascinam, são complexos e cheios de camadas. Isso traz um ganho enorme para a história”, comemora.

Na trama, Muda é uma jovem que viu o pai ser assassinado por Gil, interpretado por Enrique Diaz na primeira fase, e que, ao crescer vendo a mãe traumatizada pela tragédia, planejou vingança contra a família de Gil. Tanto ele quanto a mulher Maria Marruá, vivida por Juliana Paes, foram mortos por jagunços enviados pela família de Muda, mas Juma, papel de Alanis Guillen, cativou a nova “amiga” a ponto de deixá-la sem coragem de completar o plano. “O afeto da Juma mexe muito com a Muda. É a grande virada desse florescimento”, avalia Bella.

Antes mesmo de ser chamada para o teste, a atriz já estava se preparando. Assim que soube que seria feito um remake, passou a pesquisar material na internet. “Queria saber sobre o que se tratava, entender um pouco daquele mundo, porque sou de uma parte do Pantanal”, explica. O teste foi feito remotamente, com o auxílio do celular. E, assim que soube que tinha passado e que estaria na segunda fase da trama, Bella tomou uma decisão. “Vi vários capítulos da primeira fase e preferi não ver mais, só uma cena ou outra. Tinha entendido qual era o conceito e, a partir dali, quis fazer a Muda através da minha perspectiva”, defende.

De cara, Bella se surpreendeu já com a viagem para gravar suas cenas no Pantanal. “Foi longa. Mas é linda”, deslumbra-se. No entanto, não há dúvidas de que era uma rotina bem distinta da que se tem em um estúdio de emissora, com toda a infraestrutura possível. “O mais complicado era gravar literalmente no meio do mato, com tudo improvisado. Mas me impressionou a diversidade de animais. E, infelizmente, ver como o Pantanal está sendo destruído. Está muito seco e com incessantes queimadas”, lamenta.

Para Bella, sua fase profissional atual se assemelha muito ao momento em que Muda chega ao Pantanal. “É um lugar totalmente novo, em que ela não conhece ninguém e não sabe os desafios que virão pela frente. Mas tem muita garra e desejo, vai pra cima! É semelhante à minha chegada em um set tão importante, no meu primeiro trabalho, onde nunca estive antes”, observa.

Virada de chave

Assim que suas cenas começaram a ser exibidas em “Pantanal”, Bella Campos passou por uma mudança radical. Na primeira semana, achou engraçado se ver ali, quando a novela começava. “Acontece uma coisa estranha aqui dentro, eu não sei explicar direito. É uma mistura de nervosismo e timidez”, conta. Hoje, seu papel é um dos mais comentados nas redes sociais. “Foi muito gratificante ver que todo o esforço que tivemos durante as gravações valeram a pena. Tudo está lindo e o público está embarcando na história”, avalia.

O interesse pela atuação veio a partir do próprio trabalho. Bella começou atuando na publicidade e, conforme ia experimentando os comerciais, uma nova paixão passou a surgir. “Fui gostando do set de filmagem e quis dar continuidade a isso. Então, fui fazer cursos, aprimorar meus conhecimentos, me dedicar aos estudos e logo apareceram os primeiros testes para fazer”, lembra.