Alta visibilidade

Aos 60 anos e no ar em “Fuzuê” e “Todas as Flores”, Zezeh Barbosa valoriza o protagonismo preto na teledramaturgia atual

A chegada aos 60 anos é motivo de orgulho e emoção para Zezeh Barbosa. Com muitos motivos para comemorar, a atriz logo trata de destacar os dois mais importantes: o protagonismo preto em diversas novelas atuais e a boa safra de novos trabalhos que ela vem angariando na televisão. Agora, por exemplo, ela pode ser vista como a fofoqueira Gláucia da atual novela das sete, “Fuzuê”, e a mãezona Darcy de “Todas as Flores”, folhetim que fez sucesso no Globoplay e que acaba de estrear na tevê aberta.

“Sempre pensei em como seria fazer 60 anos. Completei no último mês de março e o momento não poderia ser melhor. Me sinto realizada com a minha idade e as coisas que estão acontecendo. Vivi para ver pretos em lugar de destaque na teledramaturgia ao mesmo tempo em que a minha carreira vai muito bem também”, vibra.

Reconhecida por sua verve cômica e ciente de que a tevê tende a limitar os intérpretes em tipos específicos de personagens, Zezeh aprendeu a usar essa espécie de engessamento a seu favor. Embora esteja no núcleo cômico das duas produções, os papéis são totalmente diferentes a começar pelo tom dos folhetins.

“Gláucia é totalmente novela das sete. Ela preza pela moral e bons costumes, mas bebe escondida e sabe da vida de todo mundo. Um tipo divertido e fácil de encontrar. Já a Darci segue uma linha mais realista, tem uma história sofrida e bem de acordo com a liberdade que o streaming proporciona”, detalha. Articulada e divertida, ela conversa bastante com os autores e diretores sobre possíveis alterações de percurso em suas personagens, mexendo no timing de humor e até em partes do texto que ela acredita não combinarem tanto com o papel.

“O ator sempre tem algo pessoal que auxilia o personagem. Acho que é preciso existir essa confiança. Geralmente, me deixam incluir alguns toques de humor e vou pedindo para fazer tal sequência de um jeito diferente. No fim, o que vale é que todo mundo esteja feliz em cena e nos bastidores”, avalia.

Além dos dois trabalhos inéditos na tevê aberta, Zezeh está atenta à estreia de “A Lua me Disse” no Globoplay. Exibida originalmente em 2005, o folhetim assinado a quatro mãos por Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa proporcionou a Zezeh a realização de um sonho: interpretar sua primeira vilã em novelas. Porém, além de maldades, a oportunista Latoya enfrentou algumas polêmicas. Na trama, a personagem na verdade se chamava Anastácia e renegava suas origens a qualquer custo.

“Latoya era uma mulher negra que não se aceitava, não tinha orgulho de sua cor. Ela tinha falas racistas, alisava o cabelo, dormia com um prendedor no nariz na intenção de afiná-lo”, detalha. Na época, a controversa personagem dividiu opiniões. Passados 18 anos, Zezeh mantém sua defesa ao objetivo da obra, uma crítica de tintas mais fortes ao racismo sistemático. “Acho lindo que muita gente parou de alisar os fios, por exemplo. Latoya era uma crítica às pessoas que não se reconheciam como pretas. Depois, o público foi entendendo o contexto. Ela me abriu portas, se tornou uma das personagens mais populares da minha carreira. Fico contente em poder rever este trabalho”, argumenta.

Paulista de Osasco, Zezeh trabalhou como secretária e operadora de telemarketing antes de decidir pela carreira de atriz. Formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, ela já tinha uma carreira respeitada no teatro quando estreou na tevê em “Brasileiros e Brasileiras”, trama dirigida por Walter Avancini produzida pelo SBT em 1991. O sucesso popular, entretanto, só viria cinco anos depois. Convidada por Miguel Falabella, Zezeh assinou com a Globo para viver a divertida Jacinta de “Salsa e Merengue”.

“Miguel sempre teve esse cuidado de colocar diversidade nos elencos das produções que ele cria. É o autor com quem eu mais trabalhei”, conta. Na Globo, Zezeh teve outros grandes momentos em produções como “Hilda Furacão”, “O Profeta”, “I Love Paraisópolis” e “Lado a Lado”. Recentemente, ela também atuou em séries dos canais GNT e Multishow e da Netflix. “Gosto muito de trabalhar e não posso reclamar dos convites que surgem tanto na tevê aberta, quanto na tevê paga e no streaming. Esse reconhecimento me emociona e me faz querer produzir ainda mais”, destaca.

“Fuzuê” – Globo – de segunda a sábado, às 19h20.

“Todas as Flores” – Globo – de segunda a sexta, às 22h30.

“A Lua me Disse” – Globoplay – 143 capítulos disponíveis.