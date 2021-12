Alinne Moraes retorna ao horário nobre da Globo

O último trabalho de Alinne na tevê havia sido em “Espelho da Vida”, que foi ao ar em 2018 - Foto: Divulgação - Globo

Alinne Moraes já colocou um ponto final no trabalho de “Um Lugar ao Sol”, atual novela das nove da Globo. Ainda assim, a intensa e frágil Bárbara é uma realidade bastante viva no dia a dia da atriz. Há quase um mês no ar, Alinne começou recentemente a compreender a potência de seu trabalho na trama de Lícia Manzo após quase dois anos de envolvimento com o projeto, que teve início no final de 2019.

“Quando estava gravando, eu não conseguia ver nada do trabalho. Então, eu não tinha muita noção do que estava fazendo. Mas tive um auxílio importante da direção. Ainda assim, pela intensidade das cenas que eu vivia, eu conseguia perceber que a Bárbara era uma grande personagem. Acho que é um dos melhores trabalhos que já fiz. Estou confiante de que o público vai gostar muitíssimo também”, afirma.

Na história do horário nobre, Bárbara é uma jovem com um histórico familiar disfuncional e carente de autoestima. Órfã de mãe desde criança, ela cresceu em uma vida de luxo, mas sem a atenção e o cuidado que tanto buscava. Quando Renato morre e Christian assume o lugar do irmão gêmeo, papéis de Cauã Reymond, Bárbara chega a acreditar que seu desejo está se realizando: o novo Renato é um homem responsável, comprometido com o trabalho e que quer se casar com ela.

“Logo no começo, a gente vê que é uma relação até meio maternal. Ela cuida do Renato como se fosse um filho. Ele é tão desestruturado quanto a Bárbara, mas o amor faz com ela tenha muito afeto e esteja ao lado dele mesmo nos erros. Quando ela perde o Renato, isso muda, porque ela não assume mais esse lugar de ‘cuidadora’. O Christian chega muito mais sério, mais duro e consciente de toda a sociedade, até por causa da origem dele. Então eles batem muito de frente e ela se sente muito solitária”, defende.

Apesar de contar com atitudes moralmente questionáveis, a Bárbara não é considerada uma grande vilã dentro da trama das nove. Como você enxerga a personagem dentro do enredo?

A Bárbara é uma personagem bem complexa, tem todos os sentimentos à flor da pele. Apesar de ela ter tintas mais pesadas, não a vejo como vilã. Ela é uma vítima de toda a estrutura: tem tudo, na parte material, e ao mesmo tempo faltou amor. A Bárbara perdeu a mãe ainda criança e o pai sempre trabalhou bastante, então ela cresceu muito solitária, praticamente criada pela Nicole (Ana Baird), irmã do meio, já que a Rebeca (Andrea Beltrão), que é a mais velha, é irmã só por parte de pai. Acho que o maior sonho da Bárbara é ter uma família, conquistar o amor e a atenção que ela acredita que deveria ter tido. Ao longo das gravações, fui percebendo como a personagem mudava a todo o momento.

De que forma?

As coisas vão acontecendo na vida da Bárbara e ela vai se moldando aos acontecimentos, se transformando. Comecei a novela interpretando a Bárbara de um jeito e, de repente, ela já estava em outra frequência. Depois voltei para a Bárbara original, mas, quando você pensava que ela poderia evoluir de alguma forma, ela retorna ao início. Ela vai preparando armadilhas para ela mesma. É, na verdade, uma personagem frágil, humana e bastante delicada.

Quando o Christian assume o lugar do Renato, ele acaba ficando com a Bárbara, que era namorada do irmão. Como isso impacta na vida dela?

A Bárbara é apaixonada pelo Renato. Quando ele morre e ela não sabe, o Christian assume o lugar do irmão. Ela sente que algo está errado. A Bárbara é uma personagem completamente desestruturada. E começa a quase enlouquecer, porque não reconhece mais aquela pessoa, o cheiro não é o mesmo… Aquele buraco se torna realmente um abismo e é muito assustador para ela. Porém, ao mesmo tempo, o Renato vira o homem que ela sempre sonhou. Ela acredita fielmente que é o homem da vida dela. Ela fica cega quando percebe que tem tudo que mais queria. O marido do jeito que sonha, casar, ter filhos… Ela sabe que algo está errado, mas é tão perfeito que prefere não duvidar. Ela vai se engando e duvidando da própria sanidade. Isso a fragiliza ainda mais.

Logo após as gravações em Praga, na República Tcheca, os trabalhos da novela foram suspensos em virtude da pandemia. Como foi retomar as gravações após tantos meses longe dos estúdios?

Eu não gravei nada além da viagem no começo de 2020. Então, quando retornamos, eu comentei com o Maurício (Farias, diretor) que não tinha certeza como faria esse trabalho novamente. Afinal, somos outras pessoas no meio dessa pandemia. Foi uma grande transformação como atriz e como pessoa. Voltar e lembrar de tudo foi difícil porque eu não tive acesso a nada do que tinha sido gravado. Então, fui pensando e indo de acordo com a minha intuição. A Lícia já tinha disponibilizado um volume grande de capítulos. Ter essa trajetória da personagem na mão foi muito bom. Também tivemos um bom trabalho de leitura de mesa lá no começo de tudo. Mas a direção foi fundamental para me dar um norte e um retorno. Foi muito difícil não ter esse “feedback” do público como ocorre normalmente nas novelas.

Por quê?

Era muito difícil estar gravando e vivendo aquela história, mas não tendo esse retorno. Normalmente, vou fazendo, assistindo a algumas cenas e ajustando o trabalho. Gostaria muito de ter visto alguma coisa gravada. Tenho certeza de que vou ver algumas cenas e falar: “Nossa, poderia ter feito assim ou ter ido por esse caminho”. Delicado falar da personagem sem ter muita noção de como está o trabalho inteiro.

Apesar da Bárbara não ser uma personagem de composição marcante, como foi seu processo de construção?

Eu tentei fugir de todos os clichês ou de qualquer referência das minhas antigas personagens ou do que já fiz. Trouxe a Bárbara para o coração. Ela, na verdade, é extremamente ingênua. Fui em busca de caminhos que não fossem fácies, sabe? Coisas que exigissem bastante de mim como atriz.

Ao longo da sua carreira, você encarou diversas mocinhas e vilãs. Você tem alguma preferência por personagens?

Não, acredito que não. A mocinha é mais desafiadora, sem dúvida, porque ela anda naquela linha muito sutil. Não pode derrapar em nenhum momento. A vilã é mais fácil exatamente porque ela permite tudo, até os erros. Um erro na minha atuação, por exemplo, é mais aceito e pode dar certo na vilania. Ela pode fazer o que quiser.

Com as gravações finalizadas, você já consegue fazer um balanço desse projeto?

Fizemos um trabalho lindo. E acredito que todos esses percalços de pandemia nos mostram como nosso trabalho é coletivo. Se tiver alguma forma de fazer nosso trabalho, só dá para fazer se ficarmos juntos, todos colados (risos). Não existe isso de trabalho individual. Esse nosso sucesso é resultado de um esforço coletivo.

Estilo no ar

Ao começar a viver a intensa e frágil Bárbara de “Um Lugar ao Sol”, Alinne Moraes rapidamente se encantou com o moderno figurino da personagem. A jovem é marcada por peças contemporâneas, apresentando uma mulher sofisticada e intuitiva. “Me identifiquei demais com o estilo da Bárbara. Achava as peças muito lindas. Ficava encantada com cada troca de figurino para gravar”, valoriza.

O guarda-roupa da personagem conta com a presença de roupas assimétricas, em cores marcantes. O figurino, inclusive, flerta levemente com a rebeldia. “Acho que o Antônio (Medeiros, figurinista) arrasou nas escolhas. Estava de parabéns. Eu queria ter levado todo o guarda-roupa para casa. Fiquei muito feliz com todo o resultado da Bárbara”, aponta.

Laços fraternos

Além das relações amorosas, Alinne também viveu intensas relações fraternas ao longo de “Um Lugar ao Sol”. Na trama escrita por Lícia Manzo, Bárbara tem uma relação muito próxima da irmã Nicole, papel de Ana Baird. “A Bárbara é uma extensão da Nicole e vice-versa. Elas se conhecem mais do que ninguém, então uma aponta para a outra os defeitos e as qualidades que ambas têm. A Nicole se sabota o tempo inteiro, preenchendo o vazio emocional com comida, enquanto a Bárbara é muito maldosa com ela mesma, por não acreditar no próprio potencial”, explica.

No entanto, enquanto a relação com Nicole é mais próxima, Bárbara tem dificuldades para se conectar com Rebeca, de Andrea Beltrão. “Há um respeito enorme pela Rebeca, como se fosse, de forma inconsciente, um pouco a mãe que ela não teve. Por saber que a Rebeca é a filha preferida do pai, existe uma certa rivalidade, mas ao mesmo tempo ela admira muito a irmã”, afirma.