Alessandra Ambrósio estreia como apresentadora no ‘The Cut’, da HBO Max

Com mais de 20 anos de carreira nas passarelas, Alessandra já colecionava experiências dentro dos estúdios de tevê - Foto: Divulgação

O mundo da televisão sempre se apresentou fortemente para Alessandra Ambrósio. Modelo internacional e “ex-angel” da grife de lingerie Victoria Secrets, a top sempre teve em contato com diversos nomes reconhecidos da tevê, como a alemã Heidi Klum, que esteve à frente do programa “Project Runway”, e a americana Tyra Banks, apresentadora do sucesso internacional “America’s Next Top Model”. Não à toa, quando foi chamada para assumir o comando do “The Cut”, novo original nacional da HBO Max, Alessandra tinha referências robustas para iniciar sua estreia como comunicadora.

“Tem algumas apresentadoras que conheço, claro. A Heidi é muito minha amiga, por exemplo. Mas eu tentei ser autêntica, original e verdadeira. Na verdade, eu lembro muito da Xuxa. Não foi exatamente uma referência para o programa, mas ela é meu maior exemplo de apresentadora. Eu cresci vendo a Xuxa, né?”, valoriza.

A cada novo episódio do “The Cut”, os 12 competidores vão encarar diversas provas, sejam individuais ou grupos, e terão de mostrar que dominam todas as técnicas do mundo dos cabelos: cortes, penteados e coloração. O grande vencedor leva para casa um prêmio de R$ 200 mil.

“Fiquei bastante surpresa com o convite. Eu nunca tinha pensado em apresentar nada, mas já havia feito algumas participações em ‘realities shows’ como jurada ou dando dicas. Achei a ideia muito interessante. É um programa para todos os gostos. Não apenas para quem é cabeleireiro ou está envolvido com moda”, explica Alessandra, que retornou ao Brasil paras gravações. “Tinha muito tempo que eu não trabalhava no Brasil. Foi uma experiência incrível filmar no Brasil e por um tempo tão longo”, completa.

As gravações do programa aconteceram em São Paulo. Além de Alessandra, o programa também conta com as participações de Daniel Hernandez, Marcos Proença, Monica Salgado e Zica Assis, que formam o time de jurados.

“Fomos todos nos conhecendo e nos envolvendo ao longo das gravações. Algumas vezes rolavam umas dicas, conversas e trocas com os participantes. Tudo isso deixava o programa mais emocionante. Todo mundo teve um profissionalismo ímpar durante o trabalho. Nos intervalos, tínhamos o momento do chazinho. Era bom para trocarmos opiniões sobre o andamento da disputa”, ressalta.

Com mais de 20 anos de carreira nas passarelas, Alessandra já colecionava experiências dentro dos estúdios de tevê. Em 2015, ela viveu a modelo Samia na novela “Verdades Secretas”, da Globo, que voltou ao ar recentemente no horário nobre. Após estrear como apresentadora, a top, que completou 40 anos em abril, já começa a pensar em novos caminhos profissionais.

“Sempre tive uma certa curiosidade com esse mundo da apresentação. Acho que experimentar algo novo é uma evolução da minha carreira. Graças a Deus, caí nas mãos da HBO, que conta com um time maravilhoso. Quem sabe não posso explorar um pouco mais essa área no futuro?”, questiona.