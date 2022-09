Além dos lábios

O game “Batalha do Lip Sync” foca mais no carisma dos participantes que nas técnicas de dublagem

Desde que estreou à frente do “Domingão com Huck”, Luciano Huck vem apostando em quadros que fizeram sucesso em seu antigo “Caldeirão”, no próprio “Domingão do Faustão” e, como não poderia deixar de ser, em novidades para conquistar a audiência das tardes de domingo. Neste último grupo, está o “Batalha do Lip Sync”, formato estrangeiro que ganhou versão nacional no último dia 14. A dinâmica é relativamente simples: duas celebridades duelam a cada semana, disputando a preferência da plateia pela melhor apresentação de dublagem de alguma música. Há sempre um convidado especial, mas que só emite opiniões e não tem qualquer poder de votação para a decisão pelo cinturão que é dado como prêmio. Uma ideia que até parece boa, mas enfrenta alguns obstáculos pela própria forma como é desenvolvida.

A batalha é de “lip sync” – em inglês, sincronia labial –, mas a apresentação ganha ares de espetáculo com alguns efeitos visuais, uma caracterização no artista e também um corpo de bailarinos pronto para atuar com o participante. Ou seja, há diversos elementos para distraírem a atenção de quem assiste e, com isso, a questão da dublagem não fica 100% do tempo em primeiro plano. Além disso, nas duas primeiras semanas, de quatro músicas que foram escolhidas para as apresentações que competiriam para a votação da plateia, três eram inglês, o que certamente confunde a avaliação de quem não domina o idioma.

Paulo Vieira e Letícia Colin foram os escolhidos para a estreia, com Alice Wegman de convidada para assistir. Só que a intérprete da talentosa Raíssa da série “Rensga Hits”, sucesso do Globoplay, ganhou até mais destaque que Letícia – o que não foi nada mal para a Globo, visto que sua participação ali era também uma forma de promover a trama sertaneja da plataforma de streaming. Paulo Vieira também ganhou bastante espaço, com brincadeiras forçando-o a pedir a namorada em casamento – o que não aconteceu. O ator manteve sua essência cômica, surpreendeu levando como dançarinas Sheila Mello e Scheila Carvalho, loira e morena do grupo É o Tchan!. A primeira escolha do humorista para dublar, e que arrancou gargalhadas do público e dos convidados, foi a música “Livre Estou”, quando apareceu caracterizado como a Elza de “Frozen”. Ainda rendeu diversas críticas ao programa nas redes sociais, depois que saiu como vencedor, mas o cinturão dado como prêmio não serviu no ator. Um erro impensável, mas que só foi reconhecido por Luciano – com um pedido de desculpas – na semana seguinte, que teve Agatha Moreira e Rainer Cadete se enfrentando.

A promessa da Globo é que, ao longo de toda a edição, o humorista Rafael Portugal participe da brincadeira, dando pitacos e cantando algumas músicas criadas especialmente para cada semana. No primeiro episódio, as piadas em relação à saída dele do “Big Brother Brasil”, no qual comandou o quadro “CAT BBB” nas edições de 2020 e 2021, foram usadas à exaustão. Mesmo assim, o ator se encaixou bem na função e, em muitos momentos, roubou a atenção, destacando-se mais que Luciano. No domingo seguinte, porém, não estava lá – e fez bastante falta.

“Batalha do Lip Sync” – Globo – Domingo, a partir das 18h, no “Domingão” com Huck.