Além do tempo

Jesuíta Barbosa acredita que Jove consegue conectar “Pantanal” com as novas gerações

A trama de “Pantanal” atravessou mais de três décadas no tempo. Ainda assim, para Jesuíta Barbosa, o remake do horário nobre da Globo conseguiu se rejuvenescer através do texto de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa. Ao descobrir as primeiras características do moderno Jove, o ator de 31 anos encontrou espaço para debater questões contemporâneas e pertinentes da atualidade. “É bom ver como essa história conseguiu avançar e debater com as novas gerações. Não há mais aquele embate de pai e filho para ser peão ou macho. Temos outros debates, como a discussão sexual, posicionamento e empoderamento. É importante ver essa diversidade em cena. Isso enriquece demais o trabalho”, defende.

Na novela das nove, Jove é um jovem que, embora tenha nascido no Pantanal, pode ser classificado como um autêntico carioca. Ele, porém, é levado ainda bebê para o Rio de Janeiro. Jovem, vai para o Pantanal conhecer o pai e descobre que é a antítese de seu pai peão, mas, aos poucos, vai encontrando espaço na vida e na fazenda de José Leôncio, papel de Marcos Palmeira. Lá, conhece Juma, de Alanis Guillen, com quem descobre que suas raízes estão plantadas naquelas terras. “O Jove é um personagem complicado, difícil. Ele tem um negócio de ir e voltar do Pantanal. São boas discussões ao longo dos capítulos”, aponta.

A trama de “Pantanal” marca sua estreia no horário das nove. O que o levou a encarar esse projeto?

O convite para a novela foi feito pelo Papinha (Rogério Gomes, diretor). O Rogério ligou e a gente teve uma conversa muito interessante sobre a história. Ele fez um resumo e me deu uma felicidade absurda. Eu tinha curiosidade sobre como seria essa reconstrução. Fiquei feliz de receber esse convite. Depois eu consegui conversar com o Bruno Luperi, que está adaptando esta versão, e a conversa com ele também foi muito boa, porque ele tinha todo um aparato para o personagem. Ele tinha todas as informações de todos dos personagens e quis ouvir também o que eu achava dos capítulos que tinha lido. Isso é muito bom, poder dividir e criar junto. Dizer coisas, falar do que a gente quer criar é muito interessante. Desde a primeira notícia do remake eu fiquei interessado no projeto. Para falar a verdade, a personagem da Juma sempre foi a que chamou mais a minha atenção.

De que forma?

Acho que a Juma é o grande pilar dessa história. Ela representa os outros personagens. O Jove, por exemplo, é algo complementar a Juma. É interessante como ele está no sentindo oposto dela. Ele é mais feminino, ela é mais masculina no sentido da natureza. Gosto muito da forma como se complementam. Tem toda a delicadeza do Jove, os confrontos com o pai. As questões contemporâneas que ele traz. Fiquei com muita vontade de participar desse projeto. Foi tanta vontade que deu certo (risos).

Quando a primeira versão de “Pantanal” foi ao ar, você ainda não era nascido. Qual era sua ligação afetiva com a história antes de integrar o elenco?

Eu tenho muitos primos e a maioria assistiu à antiga versão de “Pantanal”. Eles ficaram animadíssimos ao saber que eu participaria da nova. A minha mãe disse que não assistiu àquela versão porque achava pesado, tinha nudez demais (risos). Ou seja, já tinha toda uma polêmica em cima da história da novela. Era algo forte. Eu percebia isso dentre as pessoas da minha família que assistiam. Era o que eu percebia. Isso só me impulsionou, também.

De que forma, a história do Jove foi repaginada nessa nova versão?

O Jove é um personagem que se envolve de forma antagônica com o Pantanal, né? Ele é um cara urbano e cosmopolita que vai para um ambiente diferente do dele. Essa nova versão traz uma discussão do outro lado também. A relação com o pai segue complicada, mas em outros níveis. Não tem essa coisa impositiva e paternalista do pai que quer que o filho seja somente o peão, macho. Acho que essa versão abre para discussões que são da nova geração, como a discussão sexual, posicionamentos, empoderamento… Tem uma diversidade e isso é muito importante. A gente tem passado por dificuldades culturais. No sentido amplo dessa palavra, eu acho que a gente está vivendo uma época muito complicada de modificação agora.

Como assim?

Tenho 30 anos e acho que agora começo a entrar na vida adulta de um jeito muito forte, percebendo coisas, percebendo minha família de uma outra forma. Então, eu acho que essa inversão de papéis – de filho que começa a olhar de um outro jeito para o pai, para a mãe –, aparece muito nessa história. É sempre conflituoso. Lidar com gente é conflituoso. A gente tem guerras acontecendo em todos os contextos, em todos os âmbitos. Acho que a importância de trabalhar um conflito geracional é poder se comunicar com uma geração mais nova, uma geração mais velha e conseguir correlacionar elas duas. Fazer as pessoas dessas gerações se entenderem também. Quando a gente mostra a questão, o problema, a dúvida, a gente consegue resolver. Nem sempre há uma resposta pronta, mas quando a gente escancara e deixa isso aparecer, consegue pensar como é que pode resolver. Eu acho que essa novela tem essa possibilidade de demonstrar relações familiares e amores, relações amorosas também.

Você já conhecia o Pantanal antes das primeiras gravações da novela na região?

Não, não conhecia o Pantanal. Fiquei deslumbrado, dividindo esse olhar com todo mundo do elenco, da produção, da direção. Eu acho que a gente conseguiu sintonizar.

E como foi essa experiência de passar uma temporada gravando no Pantanal?

Aquilo lá é uma delícia. Quente! É muito quente (risos)! Eu gosto de lugares quentes assim. Acho que esse mormaço me deixa vivo assim — lá, a gente está o tempo todo procurando água, e essa é uma outra questão também, sabe? Ir para lá, um lugar no qual antigamente, há pouco tempo, tinha muito mais água que tem hoje. Está mais seco, mas ainda tem muita água. Observar o ecossistema todo acontecer em função disso… os animais se modificam em função disso. Eles dependem da água, eles dependem desse sistema. Acho que foi uma delícia para todo mundo.

Por quê?

A gente se encontrou em um centro de energia diferente. Esse lugar é uma joia no meio do Brasil e a gente percebeu isso. E levamos isso para cena também. Silêncios, observar as pessoas, como elas agem e interagem… Isso é a coisa mais bonita. Não só olhar para o interior do Brasil, mas olhar para dentro.

“Pantanal” – Globo – Segunda a sábado, às 21h30.

Família em cena

Televisão é um produto feito coletivamente. Por isso mesmo, Jesuíta Barbosa valoriza tanto a relação com seus colegas de elenco. Dentro e fora de cena, ele vibra com o entrosamento construído com José Loreto, que vive o peão Tadeu. “A gente se encontrou bem em cena. O Loreto é um cara muito amoroso. Já fizemos cenas de tudo, né? Já fizemos cenas se batendo, se amando, brigando, conversando…”, explica.

Essa boa relação por trás das câmeras, inclusive, foi importante para o desenvolvimento da trama dos irmãos na ficção. “Acho que há uma relação de amor e ódio, uma disputa velada. Desde o primeiro encontro, a gente entendeu que havia algum tipo de amor nessa relação. Mas depois viria a disputa, a rinha. Acho que os dois são bem parecidos. Para mim, o Zé Lucas (Irandhir Santos) é o mais diferente dos irmãos”, aponta.

Trabalho introspectivo

Jesuíta não teve muito tempo para confabular sobre Juve e Juma com Alanis Guillen. Antes da viagem para o Pantanal, o casal de atores se encontrou duas vezes nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para troca de impressões. “A gente propôs algumas coisas, quisemos entender a energia dos personagens. Passamos um dia pensando possibilidades, improvisando em cima do texto. Eu acho que a preparação se deu ali, com este acompanhamento, ainda no Rio de Janeiro”, afirma.

O ator demorou a compreender o que estava por trás do texto do casal diante do vídeo. Porém, a estadia no Pantanal desbloqueou a criatividade de Jesuíta. “A gente trabalha com uma coisa subjetiva, de sair na rua e perceber coisas, inserir sensações que serão carregadas para essa história, mas, acho que, principalmente quando estamos no Pantanal, depois que chegamos e começamos a nos encontrar, o elenco, o grupo todo, e viver esse lugar, viver o silêncio, viver a atmosfera, foi o que deu pra gente um gás e fez a gente entender o que era tudo aquilo”, valoriza.

Instantâneas

Jesuíta é natural de Salgueiro, interior de Pernambuco.

O ator estreou na tevê na minissérie “Amores Roubados”.

Jesuíta está no elenco do filme “Greice”, que ainda não tem data de lançamento definida.