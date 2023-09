Além do óbvio

Na trajetória de um personagem numa novela, é normal que os atores enfrentem um misto de sensações em relação às próprias criações. Michael Joelsas, o carismático e comunicativo Francisco de “Fuzuê”, por exemplo, sabe que seu papel pode dar o que falar na novela das 19h da Globo. E que nem sempre suas atitudes serão bem vistas por quem assiste. Mesmo assim, defende o caçula da família Braga e Silva. “O Francisco desconfia muito das intenções da Luna com o irmão. Ele é um grande protetor da família, mas da maneira dele. Não é vilão”, garante, citando a heroína vivida por Giovana Cordeiro.

Na verdade, Michael sabe que o fato de Francisco sempre se mostrar um cara muito livre e de personalidade forte pode dar o que falar. Na história escrita por Gustavo Reiz, ele é o filho mais novo do excêntrico Nero, vivido por Edson Celulari. E acredita estar mais preparado para assumir o império criado pelo pai do que a expansiva Alicia, interpretada por Fernanda Rodrigues, e do que o mocinho Miguel, papel de Nicolas Prattes. “É uma família complicada. Francisco tenta colocar novas ideias na loja, mas não deixam porque acham que ele é baladeiro, porque gostava de zoar”, defende.

Na verdade, Francisco era mesmo um rapaz que curtia suas noitadas – e isso não necessariamente significaria que não pudesse se tornar um empresário de sucesso. “Francisco quer mostrar que mudou”, sinaliza seu intérprete. De fato, trata-se de um personagem que não economiza quando o assunto é diversão. Mas, a cada capítulo, a carência e a insegurança que sente em relação ao irmão mais velho se torna mais aparente. Talvez por isso se empenhe na tentativa de impressionar o pai e provar que pode ser um bom sucessor. “Francisco vai ter uma reviravolta boa de tudo que ele não esperava ser. Ele ainda não sabe muito bem qual é a busca do tesouro dele, mas eu já sei”, brinca, aos risos.

A maior aposta de destaque para Francisco em “Fuzuê”, porém, parece passar longe de uma disputa familiar pelo comando da loja de Nero. Ele vive uma engraçada e também calorosa relação com Soraya Terremoto, personagem de Heslaine Vieira. Ela é uma visagista profissional e dançarina do Beco do Gambá extremamente vaidosa. Também é a melhor amiga de Luna e sonha com a fama e com uma vida livre de boletos. “Um presente que eu tive na vida foi contracenar com a Heslaine. Temos personagens muito humanos e ela é um poço de alegria. Coloca muita vida ali, é incrível estar ao lado dela”, derrete-se.

Além de “Fuzuê”, Michael também está no elenco do filme “Meu Casulo De Drywall”, que participou do SXSW 2023, renomado festival anual sediado na cidade texana de Austin, nos Estados Unidos. Ele ainda faz parte da série “Últimas Férias”, que deve ser lançada ainda este ano pelo Star+. “É um dos trabalhos mais legais que já fiz. Tem um quê de ‘Euphoria’ com ‘Sex Education’. O personagem com maior curva dramática na minha vida”, valoriza. A trama mostra sete amigos que viajam para uma casa de praia escondidos dos pais. Só que um deles é assassinado e todos viram suspeitos.

“Fuzuê” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa na madrugada.