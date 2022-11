Além do óbvio

Assim que foi chamada para interpretar a concubina Adelina de “Reis”, Gabi Busich percebeu o quanto é importante fugir no óbvio na hora de construir uma personagem. De cara, a atriz poderia ter apostado todas as suas fichas em uma interpretação mais sedutora. Porém, não representaria exatamente a essência do papel que desempenharia na série bíblica da Record. “Quando falamos de uma concubina, já remetemos à mulher sensual e ‘femme fatale’. A Adelina tem esse lugar da sedução, mas é uma menina ingênua e, quase sempre, age por impulso”, defende a intérprete, que encontrou uma forma de dar leveza à personagem. “Ela é meio abusada, com um jeito infantil em alguns momentos”, entrega.

A chance para atuar no elenco principal da produção veio a partir de uma participação na própria série. “Poucos meses depois, me convidaram”, lembra. No entanto, o tempo entre o chamado e o início de suas gravações foi curto. Com isso, Gabi teve de se apressar na preparação. “A primeira coisa que fiz foi maratonar capítulos da série que já tinham ido ao ar, para entender todo aquele o universo no qual eu ia entrar”, diz. Além disso, buscou referências na própria emissora. “Procurei assistir a outras produções da Record, buscando personagens com características e posições semelhantes às de Adelina”, explica.

Participar de uma produção bíblica é algo que, na opinião de Gabi, adiciona uma carga maior de responsabilidade ao trabalho. “Estamos falando do livro mais lido no mundo, com pessoas, passagens e mensagens muito importantes. Saímos de um corpo completamente cotidiano para um jeito de falar, postura e culturas muito distintas do que estamos acostumados”, aponta ela, que começou a se interessar pelas artes ainda criança, quando tinha por volta dos 7 anos de idade. “Eu era uma menina muito tímida e a melhor maneira que encontrei para me expressar foi através do desenho. Pouco tempo depois, comecei aulas de teatro no próprio colégio e, a partir dali, nunca mais abandonei”, conta.

Com a pandemia e o isolamento social imposto pela covid-19, Gabi acabou expandindo sua ligação com a arte, se aventurando na pintura. “Não pude trabalhar como atriz e comecei a ficar muito angustiada. Precisava me expressar de alguma forma. Resolvi comprar uma tela, algumas tintas e colocar para fora tudo o que queria. Descobri que levava jeito para aquilo”, recorda Gabi, que nunca chegou a fazer aula de desenho ou pintura, mas já criou um ateliê na própria casa, onde passa horas criando. “Tudo é inspiração. Tem dias em que tenho ideias para criar duas, três obras. Às vezes, as ideias somem por semanas. Começou quase como terapia, mas já está se tornando algo quase profissional. Posto as telas em minhas redes sociais e tem muitas pessoas querendo comprá-las”, garante, orgulhosa.

Nome completo: Gabriella Busich Freitas.

Nascimento: 20 de março de 1995, no Rio de Janeiro/RJ.

Atuação inesquecível: Glorinha, na peça “Perdoa-me Por me Traíres”, de Nelson Rodrigues.

Interpretação memorável: Zendaya, na série “Euphoria”, da HBO.

Momento marcante na carreira: “O momento atual, dando vida à Adelina na série ‘Reis’”.

O que falta na televisão: “Mais histórias sobre o empoderamento feminino”.

Com quem gostaria de contracenar: Marieta Severo.

Se não fosse atriz, seria: Psicóloga.

Ator: Marlon Brando.

Atriz: Marion Cotillard.

Novela: “Império”, escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2014 e 2015.

Vilão marcante: Hannibal, personagem de Anthony Hopkins em “Silêncio dos Inocentes”.

Personagem mais difícil de compor: Glorinha, na peça “Perdoa-me Por me Traíres” de Nelson Rodrigues.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Deus Salve o Rei”, escrita por Daniel Adjafre e exibida originalmente pela Globo em 2018.

Que papel gostaria de representar: Blanche de “Um Bonde Chamado Desejo”, peça escrita pelo dramaturgo norte-americano Tennessee Williams.

Filme: “À Espera de um Milagre”, de Frank Darabont, lançado em 2000 no Brasil.

Autor: Woody Allen.

Diretor: Steven Spielberg.

Mania: “De querer aprender a fazer algo novo a todo momento”.

Medo: De agulha.

Projeto: “Fazer uma exposição de quadros. Estou criando uma coleção para poder expor e, assim, promover meu nome como artista plástica”.

