Além das redes

As redes sociais são uma realidade bastante sólida no dia a dia de boa parte da população brasileira. Não à toa, Mel Maia, que cresceu e amadureceu junto com as redes e aplicativos, rapidamente sentiu uma proximidade da influenciadora digital Guiga, sua personagem na trama de “Vai na Fé”. Assim como a jovem estudante de Direito, atriz também encontrou uma forma de profissionalizar seus canais de comunicação na internet. “Esse lance da internet é muito comum para mim. Eu sou atriz e influenciadora. Então, tenho certa familiaridade com o meio. Querendo ou não, quando comecei como atriz, as redes sociais já estavam na minha vida”, afirma.

A atriz, que completa 19 anos no início de maio, ainda é uma iniciante no meio dos influenciadores digitais. Ela, porém, já reúne uma extensa base de fãs engajados em suas redes. Com quase 19 milhões de seguidores no Instagram, Mel só começou a monetizar na internet durante o período da pandemia de Covid-19. “De lá para cá, eu já aprendi muito, mas não me considero expert. Sem dúvidas, eu me dou melhor com meu trabalho de coração, que é ser atriz. Faço ‘stories’ e ‘publi’. Acho que tudo isso ajuda um pouco na personagem”, explica Mel, que também é adepta das famosas permutas na internet. “Eu e a Guiga temos isso em comum. Levar os amigos no restaurante japonês com que tenho permuta, aí ninguém come, porque tem de fazer os stories primeiro. Isso eu faço muito na minha vida”, completa.

Ao contrário de Mel, Guiga não é exatamente sincera e transparente em suas redes sociais. Apesar de ganhar um bom dinheiro com seus perfis online, ela não sente o menor constrangimento ao fazer “publiposts” disfarçados ou recomendar produtos de procedência duvidosa. “A Guiga levanta essas discussões sobre código moral, de ética, do que é certo e errado. De início, ela vai se mostrar alguém bem superficial. Mas a personagem terá camadas mais à frente”, aponta.

Natural do Rio de Janeiro, Mel ganhou uma repercussão instantânea no vídeo ao viver a protagonista Rita, papel de Débora Falabella em “Avenida Brasil”, na infância. Apesar de aparecer somente na primeira fase da novela das nove, a atriz de 8 anos fez um sucesso gigante por sua atuação dramática e chorosa na pele da criança maltratada pela vilã Caminha, de Adriana Esteves. “Foi um período incrível. Recebi um carinho enorme. Todos da equipe me tratavam muito bem. Eles tiveram muita paciência também, porque nos bastidores eu era uma pestinha. Fora a delícia que era gravar com eles”, relembra.

Referências juvenis

Arrogante, esperta, fútil e fashionista, Guiga reúne características comuns aos personagens de comédias românticas adolescentes. Por isso mesmo, Mel Maia foi construindo boa parte da personagem a partir de filmes e seriados infantojuvenis. “Acho que a Guiga tem um jeito da Lucrécia, de ‘Elite’, da Netflix. Dá para reparar isso no ar. É aquele tipo de personagem que a gente ama odiar”, aponta.

Ditando moda nas redes sociais, Guiga chegou a ser comparada com a personagem Chiara, vivida por Jade Picon em “Travessia”. Mel, no entanto, não pegou referências com a famosa influenciadora. “Não estou acompanhando ‘Travessia’. Mas sei que são personagens com pontos semelhantes. Elas têm estilos muito parecidos. Acho que a Guiga também vai virar tendência”, ressalta.

Instantâneas

A atriz também está no elenco do filme “Meu Cunhado é um Vampiro”, original Netflix. Ainda sem data de estreia, a produção será estrelada por Leandro Hassum e Rômulo Arantes Neto.

Em 2014, Mel venceu a quarta temporada do quadro “Dancinha dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”.

Atualmente, a atriz namora o músico MC Daniel.