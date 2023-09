Além da expectativa

Desde o primeiro capítulo de “Amor Perfeito”, Diogo Almeida tem feito um importante exercício de imaginação. Ao longo dos últimos meses, o intérprete do mocinho Orlando foi construindo a trajetória ascendente de seu personagem no vídeo. Porém, enquanto a trama desenrolava, o ator também projetava como seriam as sequências em que o jovem médico e Marê, papel de Camila Queiroz, descobririam que Marcelino, de Levi Asef, é o tão procurado filho biológico do casal. Há poucas semanas, o momento deixou de ser uma antevisão para se tornar real nas páginas do roteiro final da novela das seis.

“Quando recebi os capítulos finais, eu me emocionei lendo. Assim que a novela começou, eu ficava imaginando todos os rumos que a história tomaria. Fico feliz com todos os caminhos percorridos e de finalizar um trabalho que fala de amor, empatia, perdão, amizade e reciprocidade”, valoriza.

Nas últimas emoções do enredo, o casal revela a Marcelino que são seus pais na igreja da Irmandade dos Clérigos de São Jacinto. A trama que culmina com a revelação ao menino se inicia quando Sônia, de Bárbara Sut, conta a Júlio, vivido por Daniel Rangel, que a ossada encontrada na construção da ferrovia, na verdade, é de seu filho. Marê fica muito abalada com a possibilidade de Ângelo estar vivo e perdido. Ao ver Marcelino, ela liga os pontos e recorda as coincidências que envolvem a chegada dele na Irmandade e o nascimento de seu filho, enchendo-se de esperança novamente com a possibilidade de já ter encontrado o menino.

“A gente passou a novela inteira atrás dessa criança. Foi uma cena digna de muita emoção. O Levi também mergulhou demais nesse trabalho com a gente. Acho que construímos essa sequência ao longo de tantas cenas emocionantes que gravamos nos últimos meses. Foi algo marcante e emocionante”, elogia.

O mistério sobre a verdadeira paternidade de Marcelino era um dos principais assuntos do público com o ator. Ele, inclusive, já foi questionado sobre sua semelhança com o ator mirim. “Me perguntam muito se sou realmente pai dele (risos). Falam da nossa semelhança. Onde vou as pessoas me avisam que o Marcelino é meu filho. Nunca pensei que o público fosse abraçar essa história de forma tão carinhosa”, afirma.

A trama de “Amor Perfeito” marcou a estreia de Diogo no posto de protagonista. Além do espaço de destaque no enredo, o ator também celebrou a chance de viver um médico diante do vídeo e encabeçar uma história sobre profissionais negros na década de 1940. “Fizemos uma pesquisa e vimos que existiam médicos pretos, mas essas histórias nunca foram contadas. É uma alegria viver uma oportunidade assim. Poucos atores pretos puderam viver um médico na teledramaturgia”, ressalta.

“Amor Perfeito” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Doce retorno

A trama de “Amor Perfeito” está no ar há seis meses. O período, no entanto, foi suficiente para Diogo Almeida ver sua rotina mudar drasticamente após viver o protagonista Orlando. Com uma rotina intensa de gravações, o ator tem sido criterioso em seus momentos de lazer. “Não tenho saído muito por conta da alta demanda de trabalho. Então, nem sempre vejo toda essa repercussão do público. Mas percebi que aquela caminhada na orla da praia mudou totalmente (risos)”, explica.

Nas poucas vezes que está longe dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Diogo recebe um carinhoso retorno do público e alguns comentários mais ousados também. “Muito motorista de aplicativo fala sobre ver a novela ou sobre a esposa que gosta da novela. Também recebo algumas cantadas (risos). Dizem que sou mais bonito pessoalmente, brincam com o fato de ele ser médico, dizendo ‘cuida de mim, estou passando mal’ (risos). Tudo sempre muito carinhoso”, conta.

Instantâneas

Além de Artes Cênicas, Diogo também é formado em Psicologia.

O ator é envolvido em iniciativas direcionadas a mulheres vítimas de violência e a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Diogo é formado pela Casa das Artes de Laranjeiras, localizada no Rio de Janeiro.