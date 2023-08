Alcance popular

Há 45 anos diante das câmeras, Zezé Polessa segue maravilhada com a repercussão e a importância que a televisão aberta ocupa na vida dos brasileiros. A atriz, que está de volta ao ar em “Amor Perfeito”, sente a temperatura alta da tevê cada vez que sai em turnê pelo Brasil com suas peças de teatro. “Me sinto em um lugar de muita satisfação ao estar envolvida com uma novela, adoro fazer novela. Teatro é uma paixão, mas acho que hoje sou mais apaixonada por fazer novela. Viajo bastante com teatro e é impressionante ver até onde a novela chega. A novela está em cada lugarzinho do Brasil inteiro. As pessoas realmente se ligam, conversam sobre isso. É um produto artístico muito importante”, valoriza Zezé, que interpreta a ambiciosa Cândida na atual novela das seis.

Em “Amor Perfeito”, Cândida é mulher de Anselmo, papel de Paulo Betti. Oriunda de uma família de políticos, foi por meio dela que o marido conseguiu virar prefeito de São Jacinto. Dominadora e muito religiosa, por causa de uma promessa, obriga o filho Luís, de Paulo Mendes, a se manter na Irmandade de acolhimento de sacerdotes idosos, submetendo-o a chantagens e situações constrangedoras. É também a mulher forte por trás do prefeito, que nunca a enfrenta, preferindo agir pelas suas costas. “Essa novela tem personagens femininas muito fortes. Por enquanto, ela é a mulher forte por trás do prefeito, mas em breve irá tomar a frente”, adianta.

Dentro da trama de “Amor Perfeito”, a sua personagem é descrita como dominadora e a responsável pelo marido ter se tornado prefeito da fictícia cidade de São Jacinto. Como essa personalidade forte é retrata no enredo?

Eu, pessoalmente, acredito que todos os personagens femininos dessa novela são muito fortes. Todas ganham espaço na trama. Ela é a mulher forte por trás do prefeito. Acredito que a história está indo para um local em que ela será prefeita em algum momento. Sem querer dar spoiler, parece o caminho. Por conta dessa virada de chave, não tenho deixado a personagem cair muito para a comédia. Isso fica mais para o Paulo (Betti).

Você enxerga a Cândida como uma vilã dentro da história?

Acredito que ela tenha equívocos dessa coisa estrutural mesmo. Ela é racista, machista… Mas eram coisas que ninguém questionava naquela época. Acho que ela vai cair em si em algum momento da história. Estou cada vez mais tendenciosa para esse tipo de papel com discussões sociais. Por isso mesmo, não estou caindo muito para a comédia. A gente tem de mostrar bem esse lado feio, vilanesco mesmo. O personagem do Paulo, por exemplo, é um cara que trai. Tem duas mulheres, não assume o filho. Isso é escroto, né?

Como foi seu processo de construção para viver essa ambiciosa primeira-dama?

Esse assunto de primeira-dama é uma temática que chama demais a minha atenção. Então, fui pesquisar mais sobre as primeiras-damas. Temos tantas e precisamos entender qual o lugar que elas ocupam, né? Tem um pouco essa discussão, já que elas não são eleitas. Mergulhei bastante na vida da Sarah Kubitschek. Ela tinha trabalhos muito bonitos voltados para a área da saúde.

Sua última novela na tevê havia sido “O Sétimo Guardião”, que foi ao ar em 2018. Estava com saudades de fazer televisão aberta?

Eu quis muito participar dessa novela (“Amo Perfeito”). Eu fiz “Verdades Secretas II”, mas foi bem curto, né? Na verdade, a ideia inicial era fazer “Verdades Secretas II” com uma possibilidade de uma terceira temporada. Então, nessa terceira temporada, minha personagem ganharia mais força, mas acabou não rolando. Com isso, voltei minhas atenções para o teatro e já tinha começado a tocar um projeto quando surgiu o convite. Sabia que não podia deixar de fazer essa novela. Teatro, como era um espetáculo solo sobre Nara Leão, eu podia fazer em outro momento. O período da pandemia me deixou com esse desejo pelas novelas muito aguçado.

Como assim?

Quando tudo estava bem fechado na pandemia, eu vi duas reprises de novelas que eu participei: “Império” e “A Força do Querer”. A gente não consegue ver muito o trabalho quando está fazendo. Então, naquele período, eu tive tempo de ver meu trabalho, analisar aquela produção. Depois, eu mergulhei em “Pantanal” – eu não tinha visto na primeira versão. Foi então que eu falei: “gente, esse negócio de novela é sério”. Os assuntos abordados eram de extrema importância, né? Falava de sustentabilidade, economia, os afetos, as relações dos homens, das mulheres, as famílias… Tudo muito incrível. A novela brasileira tem uma importância muito grande para o nosso povo e nossa cultura.

Mas você chegou a ter alguma resistência à tevê em algum momento da sua carreira?

Eu demorei a entender sobre essa importância. Fiquei uns 10 anos só fazendo teatro. Um dia a oportunidade surgiu e eu não queria muito. Mas estava fazendo uma grande mudança na minha vida. Estava terminando um casamento, já tinha um filho… Então, vim para fazer “Top Model”, mas eu já tinha feito algumas coisas na Manchete também. Porém, eu tinha aquela imagem grandiosa dos atores da Globo. No teatro, eu produzia e escolhia minhas peças, mas acabei ficando pela tevê por um bom tempo também (risos).

Em setembro, você completará 70 anos e muitas atrizes da sua idade reclamam da falta de boas personagens. Na contramão disso, você acumula bons trabalhos em tramas como “Liberdade, Liberdade”, “Império” e “A Força do Querer”. Como é para você envelhecer diante das câmeras e seguir tão ativa no vídeo?

A passagem de tempo não me incomoda. Isso do corpo é tão incrível, né? Não é de repente. Leva uns 20 anos para a bunda cair. Acho que a minha nem caiu (risos). Claro que caiu, mas é tão lerdo que nem choca. No Carnaval, eu estava de short e tênis e uma jornalista perguntou como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo ótima. Eu tinha escolhido aquela roupa. Essa questão estética não me incomoda. Acho que sinto essa passagem em outras esferas.

Quais?

Por exemplo, tem um elenco bem jovem, um monte de ator começando a fazer novela. Vão com todo o gás para 10 horas de gravação. Mas eu já quero outro tratamento. Vai mudar o trilho de lugar? Me arranja uma cadeirinha para sentar. Mas não quero ter de pedir toda hora. Os atores veteranos seguem trabalhando 11 horas e preciso sentar. Tenho de me poupar. Se tem algo que eu adoro, é me poupar. Física e mentalmente. Por isso, eu não entro em fofoca. É muito louco trabalhar 11 horas com uma câmera ligada, imagem. É a arte da espera. Na tevê, a gente tem algo chamado fluição atenta. Você está relaxada no intervalo, mas tem de estar ligada. Se for ligar só na hora de gravar, não vai dar certo.

“Amor Perfeito” – Globo – De segunda a sábado, às 18h30.

Na ponta da língua

Para viver a distinta primeira-dama da fictícia São Jacinto, Zezé Polessa precisou se afastar dos tradicionais chiados do sotaque carioca e mergulhar na prosódia mineira. Para isso, ela contou com profissionais dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “A Íris Gomes me ajudou bastante. Fomos criando alguns neologismos para a Cândida. Já havíamos trabalhado juntas no ‘Memorial de Maria Maura’”, relembra.

Zezé, inclusive, revela que tem bastante facilidade para incorporar sotaques. “Sou apaixonada por sotaque. Se fico três dias na Bahia, saio baiana. Mas os autores já mandam o texto com um pouco de ‘mineirês’”, afirma.

Amizade de coxia

Em “Amor Perfeito”, Zezé está atualizando algumas relações profissionais. A atriz é amiga de longa data de Paulo Betti. Os dois, porém, nunca haviam contracenado diante das câmeras. “Nunca estivemos tão próximos. Está dando muito certo essa parceria. Uma pessoa incrível”, elogia.

Outro reencontro ao longo das gravações foi com Paulo Gorgulho, que fez uma rápida participação no primeiro capítulo como o empresário Leonel. “A gente se conheceu no teatro há muitos anos. Nas novelas, como os elencos são grandes, temos a oportunidade de reencontrar aqueles amigos eternos. Nos conhecemos há muito, mas ficamos sem conviver diariamente”, aponta.

Instantâneas

Zezé é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

No ano passado, a atriz participou da temporada da “Dança dos Famosos”.

Em “Amor Perfeito”, Zezé volta a contracenar com Bruno Montaleone. Os dois estiveram juntos em “Verdades Secretas II”. “Antes, ele era meu neto. Agora ele é meu filho. Olha como as coisas são”, afirma.