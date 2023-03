Águas paradas

Depois de um período longo de “barriga”, “Mar do Sertão” se despede com bom elenco e o Nordeste bem representado

“Mar do Sertão” parecia ter tudo para se transformar em uma virada de chave para a faixa das 18h da Globo. Na estreia, surpreendeu pela dose certa de leveza e romance, assim como pela forte presença nordestina em seu elenco e, obviamente, nas paisagens. Só que, depois de um início instigante e divertido, caiu naquele que parece ser o maior obstáculo de qualquer novela: as quase sempre inevitáveis barrigas, os períodos em que pouca ação acontece e, quando acontece, não movimenta a trama o suficiente. O marasmo tomou conta do folhetim escrito por Mario Teixeira e estagnou a audiência a ponto de ser bem difícil que a audiência geral chegue ao patamar dos 20 pontos desejados para o horário. Até o fim de fevereiro, esse número estava pouco acima dos 19, ou seja, resultado final semelhante ao conquistado pela antecessora “Além da Ilusão”.

A valorização do Nordeste foi, sem dúvida, um dos principais trunfos de “Mar do Sertão”. A equipe fez bem ao priorizar pessoas da própria região no elenco, abrindo espaço inclusive para que profissionais que nem sempre têm destaque na tevê pudessem aparecer. Caso de Titina Medeiros, por exemplo, que desde “Cheias de Charme”, sua estreia nas novelas, em 2012, como a espevitada Socorro, não ganhava tantas oportunidades de mostrar seu potencial como atriz. Na pele da fútil Nivalda, Titina soube aproveitar todas as brechas para fazer da esposa de Sabá Bodó, uma interpretação hilária do humorista Welder Rodrigues, um dos papéis mais interessantes da trama.

Um detalhe que chama atenção em “Mar do Sertão”, aliás, é que os coadjuvantes acabaram surpreendendo mais que o elenco principal. Não que o trio central tenha se dado mal, longe disso. Mas Renato Goés e Sergio Guizé, intérpretes do vilão Tertulinho e do herói Zé Paulino, já são atores consagrados nos folhetins e, por isso mesmo, já se esperava que cumprissem suas respectivas funções com maestria ali. Isadora Cruz, que dá vida à determinada Candoca, também fez bonito, mesmo sendo praticamente uma desconhecida na televisão. Mas, em uma novela com tantos talentos em evidência, por vezes, deixou que a médica de Canta Pedra se ofuscasse nas agruras típicas da trajetória de uma mocinha da faixa das 18h.

Quando se fala do elenco de “Mar do Sertão”, na verdade, é preciso reconhecer a força de três pessoas ali. A começar por Caio Blat, o rústico Pajeú. Caio sempre se mostrou um ator sem vaidades – ou, pelo menos, que concentrava essa questão na própria carreira, buscando personagens que o tirassem da zona de conforto. Se tornou um excelente curinga para a emissora e isso se comprovou na atual novela. Transformou um papel relativamente pequeno em comparação com outros do próprio currículo e colocou muitas de suas sequências no bolso. Para isso, contou com a parceria de Debora Bloch, a ardilosa Deodora da história, outra presença impactante no folhetim. A atriz, mais uma vez, mostrou que está sempre pronta para roubar a cena e merece ser vista como uma das melhores de sua geração – Debora fará 60 anos em maio.

Por fim, vale reconhecer: “Mar do Sertão” representa um verdadeiro oásis na carreira de Giovana Cordeiro. A carioca brilhou como a obstinada Xaviera. A personagem foi apresentada, inicialmente, como uma mulher sedutora e ambiciosa, com quem Tertulinho tinha um caso, mesmo ela sendo noiva de outro. Porém, ao serem flagrados, foi preterida pelo rapaz e viu sua vida mudar completamente, aproximando-se justamente do maior rival do ex-amante, o mocinho Zé Paulino. Giovana se deu tão bem que já garantiu sua volta à tevê: ela protagonizará “Fuzuê”, a substituta de “Vai na Fé” na faixa das 19h da emissora, ao lado de Nicolas Prattes. E, a julgar pelo que mostra em “Mar do Sertão”, tem tudo para dar conta do novo posto.

“Mar do Sertão” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h. Último capítulo dia 17 de março.