Agnes Brichta estreia na tevê ao lado do pai em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’

Pela primeira vez integrando o elenco de uma novela, a atriz de 25 anos se deparou com uma novidade e tanto durante as gravações

Com as gravações totalmente finalizadas, Agnes guarda uma série de recordações do trabalho ao lado do pai - Foto: Divulgação

Agnes Brichta passou por uma estreia completamente atípica na televisão. Pela primeira vez integrando o elenco de uma novela, a atriz de 25 anos se deparou com uma novidade e tanto durante as gravações de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em que vive a intensa Tina. Por conta de todos os protocolos da pandemia de Covid-19, a trama assinada por Mauro Wilson foi inteiramente gravada antes de ir ao ar. Com isso, Agnes não teve chance de acompanhar e corrigir sua evolução ao longo da exibição do atual folhetim das sete.

A estreia diante do vídeo não foi a única novidade na carreira de Agnes. Ela também contracenou diretamente com o pai, o ator Vladimir Brichta, que interpreta o protagonista Neném na novela. Os dois, inclusive, vivem pai e filha na ficção. Não à toa, a relação na vida real foi importante para as sequências em estúdio.

“A Tina é aquela filha que se espelha no pai consciente e inconscientemente, além de vê-lo como um confidente, então trabalhamos bem próximos. Foi uma experiência muito boa porque meu pai é um profissional muito generoso, criativo, divertido e respeita muito meu espaço de criação e minha independência profissional. Dessa forma, acho ele um ‘parceiraço’ para ter ao meu lado no meu primeiro trabalho”, explica.

No entanto, a chegada de Agnes ao elenco de “Quanto Mais Vida, Melhor” não teve nada a ver com seu sobrenome. Aluna da tradicional Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, ela, junto com mais de 100 alunos, realizou monólogos “online” para produtores de elenco. Guilherme Gobbi, responsável pelo “casting” da atual novela das sete, era um dos profissionais que estava acompanhando as apresentações.

“Ele gostou da minha apresentação, ainda sem saber meu nome, e achou que eu poderia ser chamada para o teste da Martina. O teste foi online também por conta da pandemia e eu fui aprovada um mês depois”, relembra Agnes, que tem tido uma repercussão positiva de seu trabalho atual.

Assim como aconteceu na vida real, a personagem de Agnes também segue os passos profissionais do pai. A primogênita de Neném e Jandira, papel de Micheli Machado, tem o sonho de brilhar nos gramados de futebol. De personalidade explosiva, ela acaba se apaixonando por Antônio, de Matheus Abreu. O jovem, porém, é filho de Guilherme e Rose, interpretados por Mateus Solano e Bárbara Colen. Neném e o médico travam uma batalha pelo coração da ex-modelo, abalando a relação do casal de adolescentes.

BOLA NO PÉ

Apesar das cenas marcando golaços em campo, Agnes confessa que não tinha nenhuma familiaridade com o futebol antes de “Quanto Mais Vida, Melhor!”. Antes da novela, as poucas experiências em campo foram nas quadras do colégio. “Eu só acompanho (futebol) mesmo durante a Copa do Mundo. Foi um desafio imenso. Até no futebol do colégio, eu não confiava nas minhas pernas e preferia ficar de goleira. Então, a familiaridade era nenhuma”, explica.

Antes do início das gravações, Agnes fez aulas de futebol com Jamir Gomes, ex-jogador do Grêmio e do Botafogo. Ao longo das aulas, ela foi criando mais confiança em suas habilidades com a bola a partir dos incentivos do professor. “Ele confiou mais em mim do que eu mesma. No final das contas, tomei mais gosto do que eu esperava e percebi que teria sido bem divertido ter tentado ir para o campo no futebol do colégio”, conta a atriz, que também teve aulas de skate