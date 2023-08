Afinada com o destino

Alguns papéis são mais que um trabalho para os atores. Às vezes, portas que se abrem se mostram verdadeiras realizações de antigos desejos. Lorena Comparato vivenciou isso quando começou a mergulhar no universo de “Rensga Hits!”, série do Globoplay que, atualmente, está sendo exibida pela Globo. A atriz, que dá vida à patricinha sertaneja Gláucia na trama, sempre gostou de cantar. Porém, só com essa personagem viu a chance de isso acontecer profissionalmente. “Gláucia me trouxe esse lugar, abriu uma vertente apaixonante de música sertaneja em mim. Agora, não tem volta, nunca mais vou voltar a ser uma artista que não trabalha com música”, conta, entusiasmada.

Na história, Gláucia sonha ser muito famosa. Mas ela conhece o estrelato quando recebe do compositor Isaías, papel de Mouhamed Harfouch, numa fase de nenhuma inspiração criativa, uma canção roubada de Raíssa, a mocinha vivida por Alice Wegmann. E, de cara, ela fica sem saber que a verdadeira criadora de “Desatola, Bandida” é, na verdade, uma irmã a qual nunca soube da existência. “Gláucia é engraçada, única e vaidosa. Sinto também que tem bastante dificuldade com o amor, seja o da irmã ou o romântico, porque sempre foi muito sozinha e teve de se virar desde cedo”, analisa.

Uma visão um tanto curiosa, já que, apesar de ter gravado muitas sequências engraçadas na pele de Gláucia, Lorena parece querer que os telespectadores enxerguem também outro lado da personagem. “Ela tem uma máscara social de muita autoconfiança e de um narcisismo exacerbado, mas vem de um lugar de muita dor”, avalia, sem deixar de valorizar a veia cômica da aspirante a cantora. “A Gláucia é hilária”, diz.

O primeiro desafio que Lorena precisou encarar em sua construção de personagem para “Rensga Hits!” foi, de fato, a parte musical. Mas a atriz, que nasceu em Lisboa, em Portugal, e tem 30 anos, assume que enfrentou outras questões nesse processo. “Foi um desafio o trabalho de humanizar a personagem. Uma das maiores dificuldades que a gente tinha, como equipe, era que a Gláucia não ficasse chata, porque ela já é muito insuportável”, entrega ela. A saída, então, foi também apostar no carisma da agrogirl.

Hoje, Lorena não tem dúvidas sobre a importância de uma série como “Rensga Hits!” não só na plataforma de streaming do Globoplay, mas também na tevê aberta.

“É uma série muito importante porque fala do nosso Centro-Oeste com uma visão diferente. Eu espero que as pessoas fiquem viciadas nas músicas como a gente ficou quando fez”, torce. A playlist, aliás, está disponível em plataformas de áudio. Mas Lorena também espera que os telespectadores consigam alcançar a profundidade de alguns temas debatidos ali. “Espero que as pessoas riam, chorem, reflitam, porque é muito sobre isso: diversão, mas também sobre reflexão. E eu espero que emocione todo mundo”, finaliza.

“Rensga Hits!” – Globo – Segunda, terça, quinta e sexta, às 22h25.