Adrenalina solta

É quase uma regra na Globo que a faixa das 19h seja ocupada por novelas focadas na comédia. Neste quesito, “Cara e Coragem” não deixa a desejar. Afinal, não faltam sequências com boas pitadas de humor ali. Mas é inegável que a trama de Claudia Souto vai muito além, apostando em elementos que, diversas vezes, deixam a graça em segundo ou até terceiro plano. O que, na verdade, se mostra um dos principais trunfos do folhetim, que pode até não ter emplacado na audiência – com média geral em torno de 21,5 pontos até agora –, mas surpreende pela ousadia em seu roteiro.

A trama de “Cara e Coragem” tem como personagens centrais dois dublês, Pat e Moa, vividos por Paolla Oliveira e Marcelo Serrado. Ou seja, uma porta aberta para a ação, mesmo que seja “de mentirinha”. E a produção não tem economizado nessas sequências, o que deixa ainda mais interessante o hábito de ver novela. Sim, porque além de acompanhar a trajetória dos personagens, volta e meia há tomadas mostrando como são gravadas algumas cenas de aventura. E a tendência é que mais imagens assim preencham os capítulos no futuro.

Só que a ação de “Cara e Coragem” não se resume ao trabalho dos mocinhos. Aliás, tudo indica que está longe disso. Claudia Souto aposta em um suspense em torno da repentina morte de Clarice, papel de Taís Araújo. Aos poucos, novas pistas do que pode ter acontecido vão surgindo, enquanto outros indícios confundem ainda mais a investigação. Não dá para dizer que se trata de uma história policial, mas o clima de suspense, de fato, está ali.

Talvez esse até seja o motivo para a novela não ter emplacado, ainda, na audiência. Sim, porque acompanhar “Cara e Coragem” não é tão fácil. Por mais que existam núcleos bem leves e algumas tramas paralelas interessantes, o desenrolar do mote principal exige a atenção do telespectador. Não se trata de uma história em que é possível deixar a tevê ligada, ouvindo o que está rolando de longe, enquanto se lava uma louça ou prepara uma refeição. E como a previsão é que “Cara e Coragem” chegue aos 197 capítulos, verdade seja dita: a autora não pode entregar seus mistérios com tanta velocidade quanto provavelmente gostaria.

Entre as tramas paralelas, uma começa a chamar atenção. Estreante nas novelas, Vitória Bohn tem se destacado nas cenas com Paolla Oliveira. A jovem atriz dá vida à bailarina Lou, que é meia-irmã de Pat, mas fruto de uma relação extraconjugal do pai delas, Joca, papel de Leopoldo Pacheco. Sem saber, a dublê está se aproximando cada vez mais da filha de Olívia, interpretada por Paula Braun. E, pelo que já se vê no ar, essa ligação entre as duas famílias tende a render bons momentos de drama e, posteriormente, de superação.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa de terça a domingo, às 2h.