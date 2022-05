A voz do coração

Em seu segundo ano como técnico do “The Voice Kids”, Michel Teló se emociona com o talento dos pequenos participantes

A emoção está intimamente ligada ao universo musical. Para muito além de notas, tons e afinação, Michel Teló é guiado por seus sentimentos e intuições ao longo da competição do “The Voice Kids”, da Globo. Há dois anos no “reality show” voltado para o público infantil, o cantor sertanejo sabe que está lidando com participantes extremamente preparados para a disputa. “O programa já existe há uns bons anos. Então, todo mundo vem muito preparado e estudado. Temos de achar o diferente que toca a gente. Minha estratégia sempre foi usar o coração e ir pelo que eu sinto. Aqui todo mundo canta muito, todo mundo tem muita técnica. O nível do programa é cada vez mais alto, então sempre são grandes vozes”, explica.

Ao longo da temporada, o cantor busca extrair o melhor de cada pequeno participante, trocando experiências e vivências a cada episódio. “Temos um time muito qualificado por trás das câmeras. Aqui, todos recebem muito apoio e contam com uma torcida muito grande”, afirma.

Ao longo de sua trajetória no “The Voice”, você acumulou uma série de vitórias, sendo o único hexacampeão entre os jurados. Há alguma espécie de estratégia para encarar a competição musical?

Acho que até pode parecer que eu tenho alguma fórmula ou estratégia pré-estabelecida, mas não há. Sempre costumo dizer que não há estratégia. Não há como traçar nada disso em nenhum dos formatos “The Voice”. Venho para os estúdios do programa de coração aberto e pronto para acolher todo o tipo de estilo e criança. Sou muito surpreendido pelos participantes a cada apresentação. Eles estão se superando a cada temporada. Essa temporada do “Kids” está especialmente emotiva.

Por quê?

Estamos nos emocionando muito a cada gravação. Choramos, curtimos e brincamos. O “The Voice Kids” tem essa “vibe” de brincadeira. Esse ano tem a ciranda do Brown, que é uma brincadeira que a gente faz no palco. Estamos aqui com o intuito de ajudar essa galerinha que está começando a sonhar. Então, não tem como planejar o estilo musical que vou querer trabalhar. No final de tudo, mesmo isso não importaria porque quem decide é o público. Somos um canal de amor e instrumento para essas crianças. Através das nossas experiências e vivências de estrada vamos ajudar esses participantes a iniciarem suas trajetórias.

No segundo semestre do ano passado, você participou do time de jurados do “The Voice”. Você sente alguma diferença ao chegar no formato “Kids”?

É diferente. Com certeza. O “Kids” tem essa leveza e pureza, né? É um sonho que está começando, tudo é muito novo e fresco. Fico louco com esse “fofurometrô”. É o começo de tudo, são profissionais iniciando sua formação musical. Então, estão ávidos por aprender o máximo possível. A competição fica até em segundo plano. Me vejo muito nesses participantes.

De que forma?

Não tem como não relembrar toda a minha trajetória na música, sabe? Fui descoberto no colégio por um professor e aí, de repente, estava cantando nos corais, me apresentando nos festivais e indo cantar onde meus pais me levavam. Muitas vezes, as histórias deles se confundem com as nossas. Impossível não renovar sonhos quando chego nesse estúdio para gravar. Por isso mesmo, a emoção é muito importante no “Kids”. Na fase final, eu sempre sinto que os níveis ficam muito equilibrados. Então, você tem de tomar as decisões por quem o toca mais ou pelo que você sente.

Ao longo das gravações da temporada atual, o que mais o tem surpreendido?

Essa temporada está muito diversificada. Consigo ver cada região do Brasil representada a cada episódio. Temos um país rico em ritmos e gêneros. É muito bom ver isso com tanta intensidade na tevê aberta. Já vimos clássicos do samba, música sertaneja, pop… Acredito e sempre acreditei muito em manter essa raiz viva. É importante trazer suas raízes para o palco.