‘A Pedra do Reino’ completa 15 anos

Até ser dispensado pela Globo, no início de 2017, Luiz Fernando Carvalho era o principal elo da emissora com produções carregadas de conceitos e referências que fugiam do trivial. Há exatos 15 anos, já distante de produções mais comuns, como novelas, e em alta por conta da boa crítica de “Hoje é Dia de Maria”, de 2005, Carvalho teve a oportunidade de desenvolver uma de suas obras mais ambiciosas com a produção de “A Pedra do Reino”. Baseada em “O Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta”, clássico de Ariano Suassuna, lançado em 1971, a minissérie de cinco episódios marcava o início do Projeto Quadrante, iniciativa que propunha valorizar a natureza, o povo e o interior do Brasil através da literatura. “O Ariano estava fazendo 80 anos em 2007 e a gente queria comemorar essa data na medida da importância dele. Me orgulho muito desse trabalho. Deslocamos o centro de produção para uma cidade pequena e isso nos deu uma outra visão sobre tudo o que foi criado”, analisa o diretor.

Na trama, Pedro Dinis Quaderna, interpretado pelo então novato Irandhir Santos, cresceu ouvindo histórias sobre sua descendência do Rei de Portugal Dom Sebastião. Anos depois, seu objetivo era restaurar o prestígio e a honra de sua família através de uma saga literária. Porém, um problema na coluna fazia com que o protagonista não conseguisse ficar muito tempo sentado. Chamado até a delegacia por conta de denúncias anônimas a seu respeito, Quaderna aproveitou seu depoimento para iniciar seu projeto de vida. Em pé e valendo-se da destreza da escrivã, começou a detalhar fatos de sua história, envolvendo o sangrento movimento messiânico de seus antepassados na Pedra do Reino, a infância na fazenda, a formação religiosa no seminário ao qual foi expulso, seus amores, renúncias e perdas. “O Juiz não conseguia entender a relevância de toda aquela história e acaba julgando o personagem como louco. Quaderna é pura poesia e símbolo da vida sertaneja”, valoriza Irandhir.

Produzida em parceria com a Academia de Filmes, em vez de construir os cenários para a minissérie nos Estúdios Globo e produzir tudo no Rio de Janeiro, o Projeto Quadrante tinha como meta desenvolver um profundo diálogo artístico e profissional com a região retratada no livro. Uma equipe de cerca de 250 pessoas invadiu a pequena cidade paraibana de Taperoá, em um intenso processo de três meses de testes, workshops, ensaios e gravações. “Levamos muitas pessoas e material de produção para Taperoá, mas o que a gente mais queria era saber como unir a equipe da Globo e da Academia com os profissionais e amadores locais. A troca foi muito bonita. Conseguimos transformar a cidade em apenas 25 dias por conta do auxílio de cerca de 80 moradores da região e arredores”, relembra Raimundo Rodrigues, responsável pela direção de arte.

Majoritariamente formado por atores nordestinos, o elenco teve o auxílio de Ricardo Blat na concepção de seus personagens. Ainda no período de pré-produção, Luiz Fernando Carvalho e sua equipe viajaram pelas principais cidades do Nordeste à procura de novos talentos. Com carta branca da emissora até para colocar um ator desconhecido do grande público no posto de protagonista, Carvalho não apenas jogou luz sobre o talento de Irandhir, como também lançou nomes como Marcélia Cartaxo, Millene Ramalho, Mayana Neiva, Julio Rocha e Renata Rosa, entre outros.

“Foi o jeito que a gente encontrou de nos conectar a essa região e não ter problemas de sotaques falsos”, brinca o diretor. Mesmo sem revelar os custos de produção, “A Pedra do Reino” foi um projeto caro até para os padrões Globo, muito por conta do deslocamento de toda a equipe para o interior. Apesar do delicado processo de concepção e realização, o tom poético da minissérie não conseguiu fisgar o grande público. Com média de 12 pontos no Ibope, a produção derrubou a audiência da Globo, que ficou atrás do SBT e da Record no horário ao longo da exibição dos episódios.